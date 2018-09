Confira dois hambúrgueres inéditos no Meats e outras dicas de Quitutes na cidade

O chef Paulo Yoller criou dois sanduíches que serão servidos no Meats até 27/9: o ‘Fancy Touch’, com hambúrguer, blue cheese, bacon, vinagrete de couve e alho caramelizado; e o ‘Mush-Mush’ (foto), com cogumelo, gremolata, gruyère e cebola caramelizada (R$ 31, cada). R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 13h/0h).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Havanna Café

Além de levar para casa os alfajores da rede argentina (R$ 9,50, a unid.), explore o cardápio. Na dulcíssima torta uruguaia ‘Rogel’, entre uma e outra camada de massa, há boas doses de doce de leite (R$ 16,50). Para acompanhar o expresso (R$ 5,50), peça a empanada de carne (R$ 9). A loja do Bourbon abriga a primeira Creperia de Doce de Leite da marca, onde são feitos os crepes com recheios como doce de leite e presunto e queijo (R$ 14,90, cada). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 2.100, Perdizes, 3467-5663. 10h/22h (dom. e fer., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Brigadeiros By Cousin’s

A chef e proprietária Giuliana Loduca usa chocolates importados para fazer as mais de 60 versões de brigadeiro. A vitrine no centro da loja expõe os produtos – entre eles, os brigadeiros de Ovomaltine, de leite Ninho, de caramelo e de limão (R$ 4,75/R$ 5,50, cada). Também há doces franceses, como o mil-folhas (R$ 18,50). R. Cardoso de Almeida, 1.371, Perdizes, 3862-5391. 10h/19h (dom. e fer., 11h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cheesecakeria

Formada em Direito, Fernanda Zekcer trocou o escritório pela cozinha depois de aprimorar a receita de cheesecake da avó. Deu tão certo que ela abriu a própria loja no fim de 2013. Na vitrine estão mais de 15 sabores, como o tradicional de frutas vermelhas, além de sabores como doce de leite, goiabada, paçoca, limão e até Negresco (R$ 6,50, pequeno; R$ 15, a fatia). R. Canário, 499, Moema, 4117-0400. 11h/18h30 (sáb., 10h30/18h30; dom., 11h/17h; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Boulangerie Mercure

Na boulangerie do hotel Grand Mercure, há doces e salgados de inspiração francesa. Experimente o croissant de presunto e queijo (R$ 9); a quiche de tomate seco com queijo (R$ 17) ou o ‘Croque Monsieur’ (R$ 21). Até 30/9, o lugar realiza o Festival de Mil-folhas. Além da clássica versão de baunilha, há recheios como café com caramelo e flor de sal, maçã com canela e chocolate intenso (R$ 15, cada). R. Sena Madureira, 1.355, V. Mariana, 3201-0888. 7h/20h (dom., 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisseria

Pastifício Primo

Massas frescas, preparadas na própria rotisseria, ocupam o balcão. O tradicional nhoque de batata (R$ 40,90, o quilo) combina com o molho piemontese (R$ 59,90, o quilo), feito com tomate, funghi e vinho branco. Já o quilo do papardelle fresco custa R$ 39,90. No almoço, o prato de massa, com parmesão e fatia de pão, custa a partir de R$ 16,99. R. Fradique Coutinho, 211, Pinheiros, 3881-9080. 9h/21h (5ª a sáb., 9h/23h; dom. e fer., 9h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Esfiha Juventus

O nome vem do clube que fica nas imediações. Especializada em comida árabe, a casa tem tradição na Mooca. Foi aberta em 1967 e serve quibes (R$ 6,90), esfihas de carne ou escarola (R$ 4,90, cada) e também de frango com Catupiry ou calabresa (R$ 5,80, cada). Além dos salgados, há pães, doces sírios e porções como as de charuto de repolho (R$ 37,90) e a de abobrinha recheada (R$ 33,90). R. Visconde de Laguna, 152, Mooca, 2796-7414. 10h30/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Taverna Medieval

Tudo remete à Idade Média – a decoração tem réplicas de espadas, os garçons vestem-se como personagens épicos e o cardápio traz uma escala de quão ‘medieval’ é o prato. Para comemorar seu aniversário, a casa serve dois sanduíches novos até 30/9: o ‘Mestre Paladino’ (R$ 36), no pão australiano, com 180 g de carne, peperoni, gorgonzola, rúcula e Catupiry; e o ‘Justiceiro do Fim do Mundo’ (R$ 36), com burguer de 160 g empanado e recheado com queijo cacciocavalo e castanha de caju, servido com cebola crispy e maionese de manjericão. R. Gandavo, 456, V. Mariana, 4114-2816. 18h/23h (6ª e sáb., 18h/ 1h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

The Black Beef

Rede de hamburguerias de Maceió, fica na área da praça de alimentação do shopping, mas em um salão fechado. Os sanduíches custam a partir de R$ 16, caso do cheese burguer. Até o fim de outubro, serve o novo ‘CheesePotle’ (R$ 22), cheese burguer com três vezes mais queijo, maionese de chipotle, levemente picante, farofa de bacon e picles. Para arrematar, batatas fritas (R$ 8) e milk-shake de leite Ninho (R$ 15, 500 ml). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4º andar, 3047-6387, V. Olímpia. 10h/0h (6ª, 10h/1h; sáb., 10h/2h). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga faz sorvetes cremosos e criativos. Prove alguns bem brasileiros como jabuticaba, castanha-do-pará e de abóbora com coco. Há outras receitas especiais, como caramelo com sal e amendoim torrado; chocolate belga com avelã; tapioca com manga; e requeijão com geleia de pimenta e goiabada cascão. Ao todo, são mais de 50 sabores expostos na vitrine, por R$ 79,90, o quilo. R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2272-7059. 10h/20h. Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Encontro de Vinhos

A Casa da Fazenda do Morumbi vai abrigar mais uma edição do evento, que reúne expositores de vinhos, como Mistral, Vinci, Winebrands e Chez France. O visitante pode optar por kits de degustação com 10, 15 ou 20 doses (R$ 60/R$ 90). Para comer, queijos, churrasco, sanduíches e pratos (R$ 15/R$ 60). Av. Morumbi, 5.594, Morumbi. Sáb. (15), 13h/19h. R$ 60/R$ 90.

Foodspot

O festival ao ar livre, no Boulevard do shopping Iguatemi, terá pratos e bebidas por até R$ 22. Entre as 22 estações, estão Comedoria Gonzales, Più e Torero Valese. A programação inclui atividades para as crianças e atrações musicais. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano. Sáb. (15) e dom. (16), 12h/21h. R$ 15.