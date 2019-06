Matilda Lanches ganha segunda unidade e novas receitas no cardápio

+ O Matilda Lanches abre sua segunda unidade, nesta 3ª (18), com novidades também no menu. Entre elas, o ‘Mexican Burguer’ (R$ 33; foto), que traz o hambúrguer de costela com guacamole, cheddar, sour cream, ‘pico de gallo’ (molho à base de tomate, cebola, pimenta e alho), coentro e jalapeño, no pão tipo brioche. Na seção de entradinhas, a chef Renata Vanzetto sugere o petisco ‘Brasileirinho’ (R$ 12, 3 unid.), croquete de galinha com creme de milho, picles de quiabo e aioli de urucum. R. Mateus Grou, 31, Pinheiros. 12h/15h e 18h/23h (sáb., 12h/ 23h; dom., 12h/22h; fecha 2ª).

+ Dois sanduíches estreiam no menu da Mobi Hamburgueria. Um deles é o vegetariano ‘Albert’ (R$ 33; foto), montado no pão integral com hambúrguer de 150 gramas de mix de cogumelos, queijo branco e crispy de alho-poró. O hambúrguer pode ser pedido grelhado ou frito. A outra opção é o ‘Nobel’, que vem com disco de salmão com ervas, cream cheese, queijo brie, alface americana e crispy de couve, no pão australiano (R$ 32). R. Prof. Lourival Gomes Machado, 254, Santana, 2959-5508. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Sofá Café

Instalado em um simpático sobrado, é distribuído em três ambientes. O primeiro, mobiliado com confortáveis sofás, é ideal para um café sem pressa (R$ 5, expresso; R$ 7,50, com chantilly e cardamomo) acompanhado de um tostex com queijo da Serra da Canastra (R$ 12,50). Na ala dos doces, há diferentes versões de brigadeiro, como o de pistache e o de caramelo com flor de sal (R$ 5,50, cada), e o cookie com gotas de chocolate (R$ 9,50). Nos fundos e no andar superior, ficam as mesas onde são servidos pratos rápidos (R$ 21/R$ 33), como saladas, omeletes, sanduíches e tortas. R. Dr. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Doce de Laura

A gaúcha Laura Estima prepara ótimos bolos e doces. Algumas receitas são herança de uma doceria da família, em Porto Alegre. Se você tiver sorte, encontrará no balcão o bolo de nozes com doce de ovos (R$ 16, a fatia), o bolo de brigadeiro (R$ 14,50, a fatia) e a imperdível ‘Pecan Pie’ (R$ 13, a fatia), servida quentinha. Se quiser levar uma sobremesa para saborear em casa, peça o bolo bem-casado (R$ 13,50, a fatia; R$ 72, o quilo). R. Luminárias, 94, V. Madalena, 3811-9669. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tchocolath

Com blend exclusivo da casa, os chocolates são usados para cobrir pães de mel, bombons e trufas. Em épocas comemorativas, cria versões especiais dos quitutes, a exemplo do bombom de paçoca (R$ 3,90), das garrafinhas de chocolate recheadas com ganache de quentão (R$ 25, caixa com 6 unid.) e da pipoca com chocolate (R$ 37). R. Antônio Afonso, 19, V. Nova Conceição, 3842-5623. 10h/19h (sáb., 10h/17h30; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Padarias

Aracaju

Nesta casa de portugueses, mate as saudades das rabanadas, que são feitas diariamente (R$ 3,20). Outras boas pedidas são as minitortinhas de palmito (R$ 62, o quilo) e o pastel de Belém (R$ 5,30). O pão australiano sai por R$ 2,20 (R$ 6,20 na chapa, com manteiga). Peça também o ‘Travesseiro de Sintra’ (R$ 5,90), espécie de queijadinhas com doce de abóbora, e o pão ‘Saloio’ (R$ 1,90), de casca crocante e miolo macio, leva basicamente água e farinha. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/22h30 (sáb. e dom., 7h/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 37,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 27,90, o quilo). Já o cappuccino (R$ 5,50) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 35, o quilo). R. Reims, 594, Jd. das Laranjeiras, 3951-6090. 5h40/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Esfiharia Effendi

A casa serve boas receitas árabes desde 1973. As porções de homus e babaganuche (R$ 33, cada), charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são preparados na casa, assim como as boas esfihas de carne (R$ 5) e de queijo (5,50). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 8). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 10h/16h (sáb., 10h/15h30; dom. e fer., 10h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Hot Pork

A lanchonete ocupa uma colorida casa de esquina onde reina o ‘Hot Pork’ (R$ 15), criação do chef Jefferson Rueda com salsicha de porco caipira de 18 cm, picles de cebola roxa e pepino, catchup de tomate com maçã, mostarda com tucupi e maionese com limão, em um macio pão de leite. Montado com ingredientes feitos 100% na casa, o sanduíche é uma delícia, assim como as batatas chips, sequinhas e crocantes (R$ 8). Há ainda uma opção vegetariana do lanche, o ‘Not Pork’ (R$ 15), com salsicha de tofu e cogumelos. O lugar é simples, com autosserviço e poucas mesas. R. Bento Freitas, 454, República, 3129-8735. 12h/23h (5ª a sáb., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Joakin’s

Você pode enfrentar longas filas na lanchonete, principalmente no fim de semana. Mas os sanduíches costumam ser bons. Experimente o ‘Cheese Bacon Salada’ (R$ 33,30). Para acompanhar, peça a porção de batata smile (R$ 14) e o milk-shake de chocolate (R$ 33,60, 500 ml). R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi, 3168-0030. 11h/5h (6ª e sáb., 11h/6h; dom., 11h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Vico – Gelato Artigianale

O lugar é um charme, com vários ambientes, todos com janelas voltadas à rua e um cantinho para as crianças. Sem conservantes ou corantes, os sorvetes são feitos em maquinário italiano. Sabores como manga, morango e limão, por exemplo, levam água e fruta fresca – e são tão cremosos quanto os que têm leite. Além de combinações refrescantes, como melancia com capim santo e maracujá com manga, destacam-se sabores tradicionais, como pistache, chocolate 70% e doce de leite (R$ 12/R$ 17). R. Goiás, 47, Higienópolis, 2373-6739. 11h/20h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.