Masp, MIS e Estação Pinacoteca recebem novas exposições a partir desta semana

Três importantes museus de São Paulo abrem novas exposições esta semana – que vão de arte brasileira a histórias em quadrinhos

+ A nova mostra da Estação Pinacoteca, Invenção de Origem, tem como ponto de partida o filme ‘The Origin of the Night: Amazon Cosmos (1973-77)’, do alemão Lothar Baumgarten. Baseada em um mito tupi, a obra inspirou o Núcleo de Pesquisa e Crítica do museu, sob coordenação do curador José Augusto Ribeiro, a reunir criações de quatro artistas brasileiros – Antonio Dias (foto abaixo), Carmela Gross, Solange Pessoa e Tunga. Em suportes variados, as obras fazem alusão a narrativas sobre a origem da vida. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (10), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 11/2/2019.

+ O Masp recebe duas exposições simultâneas. Com curadoria de Fernando Oliva, ‘Rubem Valentim: Construções Afro-atlânticas’ (foto abaixo) reúne 92 obras do pintor, escultor e gravador (1922-1991), cuja produção traz articulações entre a tradição ocidental e as raízes africanas. Em sua juventude na Bahia, Valentim transitava entre a igreja católica e terreiros de candomblé – e boa parte de sua obra, que ganha destaque na mostra, é norteada por emblemas inspirados nesses ritos. Já a exposição ‘Sonia Gomes: Ainda Assim me Levanto’ contempla a produção recente da artista mineira, com esculturas e instalações realizadas, sobretudo, com tecidos e madeira. A partir de 24/11, em parceria com o Instituto Bardi, obras dela também serão exibidas na Casa de Vidro, no Morumbi. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Inauguração: 4ª (14). 10h/18h (3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 35 (3ª, grátis). Até 10/3/2019.

+ Por meio de revistas, artes originais e itens raros, a exposição Quadrinhos, no MIS, vai contar a trajetória das HQs no Brasil e no mundo. Consideradas a ‘nona arte’, elas têm seus diferentes gêneros – como os de super-heróis, infantis, terror, aventura, mangá e faroeste – contemplados pela mostra, com curadoria de Ivan Freitas da Costa. Para ver os mais de 500 itens expostos, o público é convidado a participar de uma experiência imersiva por 14 ambientes, que incluem áreas dedicadas a regiões como a América Latina e os Estados Unidos, editoras como a Marvel e a DC Comics, além de estúdios como os de Ziraldo e Mauricio de Sousa. Entre as raridades, constam a primeira edição de ‘O Pato Donald’, a primeira aparição da personagem Luluzinha e uma ilustração original de ‘As Aventuras de Tintim’. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 4ª (14). 10h/22h (dom. e fer., 9h/20h; fecha 2ª). R$ 30. Até 31/3/2019. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

ESPECIAL

+ De hoje (9) a domingo (11), a 3ª edição do Art Weekend, organizada pela Associação Brasileira de Arte Contemporânea, mobiliza 50 galerias em torno de exposições, visitas guiadas e conversas com artistas e curadores. Entre as inaugurações, a Galeria Marcelo Guarnieri (Al. Lorena, 1.835, Jd. Paulista, 3063-5410) recebe, a partir de hoje (9), mostras do fotógrafo japonês Masao Yamamoto (foto) e da artista paulistana Ana Sário – ambas ficam em cartaz até 12/1/2019. Já a Galeria Leme (Av. Valdemar Ferreira, 130, 3093-8184, Butantã) expõe, no mesmo período, uma nova série de pinturas e esculturas de Mauro Piva.

Além de inaugurar, no sábado (10), a mostra ‘Ruptura’ (até 19/1/2019), com obras de nomes como Geraldo de Barros e Lothar Charoux, a Luciana Brito Galeria (Av. Nove de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634) será um dos espaços que farão intercâmbio com galerias de fora. Ela receberá obras de João Modé, vindas d’A Gentil Carioca, do Rio de Janeiro. Entre outros destaques, a Galeria Lume (R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351) convida o público, hoje (9), às 20h, para visita guiada com Denise Milan, que exibe esculturas, objetos e instalações até 19/11. Inf.: bit.ly/artwk18

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Albano Afonso

A exposição ‘Viver em Mundo Abstrato’ é composta por uma grande instalação, esculturas, pinturas, desenhos e fotografias inéditas do artista. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: sáb. (10). 10h/19h (fecha dom.). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 22/12.

Campos de Invisibilidade

A mostra multimídia traz reflexões sobre a infraestrutura tecnológica global, por artistas como Emma Charles e Julio Plaza. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Inauguração: 6ª (9). 10h/21h (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 03/2/2019.

Cumplicidade de Formas e Cores

A nova exposição da Inn Gallery promove diálogo entre produções de artistas como Caciporé Torres, Diana Potter, Mariá Mallmann, Osmar Carboni e Vera Reichert. R. Dr. Melo Alves, 138, Cerqueira César, 2659-0630. Inauguração: 3ª (13). 10h/19h (fecha sáb. e dom.). Fecha 5ª (15) e 16/11. Grátis. Até 29/11.

Flávia Lhacer

Em ‘Faça Silêncio’, a artista apresenta trabalhos feitos em toalhas antigas e tecidos, acerca de temas como polaridade e família. Oficina Cultural Alfredo Volpi. R. Américo Salvador Novelli, 416, Itaquera, 2205-5180. Inauguração: sáb. (10). 10h/22h (sáb., 10h/18h; fecha dom., 2ª e fer.). Grátis. Até 15/12.

Galeria Nara Roesler

O espaço recebe duas mostras. ‘Saudade’ reúne esculturas e desenhos do suíço Not Vital. E ‘Cabeças/Falantes’ exibe pinturas da artista Cristina Canale ligadas ao universo feminino. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (10). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 19/1/2019.

Galeria Raquel Arnaud

Duas exposições encerram as atividades deste ano na galeria. ‘Estruturas e Pinturinhas’, do pintor Daniel Feingold, exibe obras em diferentes suportes, escalas e materiais. Já ‘Um Corpo Impermanente’, do artista plástico José Pedro Croft, expõe desenhos, gravuras e duas esculturas inéditas. Galeria Raquel Arnaud. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: 6ª (9). 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 8/3/2019.

Marcelo Moscheta

O artista apresenta, no Hall do Teatro do Sesc Pompeia, a intervenção ‘Transumantes’, para a qual ele lançou mão de pedra, carvão e papel. R. Clélia, 93, 3871-7759. Inauguração: sáb. (10). 10h/21h30 (dom. e fer., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 3/2/2019.

Marcos Amaro

A mostra ‘Aquilo que Resta’ é composta por 11 trabalhos em que o artista explora substâncias como óleos, gorduras e betumes sobre chapas e latarias, transitando entre pinturas e esculturas. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 99344-4238. Inauguração: 6ª (9). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 8/12.

Meu Nome Era Lourenço

A mostra apresenta trabalhos do multiartista Lourenço Mutarelli, destacando desde suas histórias em quadrinhos até sua trajetória como ator e escritor. Sesc Pompeia. Oficinas de Criatividade. R. Clélia, 93, 3871-7759. Inauguração: 4ª (14). 10h/21h30 (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 17/2/2019.

Paulo Roberto Leal

A mostra apresenta 16 trabalhos do artista (1946-1991). Influenciada pelos movimentos Concreto e Neoconcreto, sua produção foi marcada por manipulações plásticas com papel kraft. Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: 6ª (9), 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 2/2/2019.

Selina Thompson

A artista inglesa apresenta ‘Race Cards’, instalação em torno de temas como a tensão racial, a violência e a discriminação no cotidiano. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: sáb. (10). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 20/11.

O Sentido do Original na Gravura

A exposição coloca gravuras editadas pela plataforma Gravuras no Brasil em diálogo com trabalhos de artistas e poetas visuais contemporâneos. No conjunto, estão obras de nomes como Almandrade e Jorge Francisco Soto. Baró. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3661-9770. Inauguração: 6ª (9). 10h/19h (sáb., 11h/19h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/1/2019.