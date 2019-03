Mart’nália e Os Originais do Samba são alguns dos nomes que fazem shows durante a semana

6ª (1º)

Chico Trujillo

Destaque na cena musical do Chile, a banda mostra sua mistura de cumbia, rock e reggae. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (1º), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Diomedes Chinaski

Em show da mixtape ‘Comunista Rico’, o rapper pernambucano recebe Don L e Coruja BC1. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (1º), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

Show da turnê ‘Remonta’ (2016), em que a cantora e sua banda flertam com ritmos como reggae, pop e soul. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (1º), 21h; sáb. (2) e dom. (3), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maogani

Com produção de Sérgio Mendes, ‘Álbum da Califórnia’ é o sétimo disco do quarteto de violões. O repertório traz clássicos da música popular nacional e americana. Mônica Salmaso e Marcos Suzano participam do show de lançamento. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (1º), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rashid

O rapper apresenta as músicas do disco ‘Crise’ (2018). As faixas refletem sobre questões da sociedade atual, mas também abrem espaço para o romantismo. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (1º), 21h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

SNJ

O grupo de rap, cujo nome significa Somos Nós a Justiça, comemora 20 anos de carreira em show com convidados. O DJ KL Jay, dos Racionais MC’s, é um deles. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (1º), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (2)

Bongar

Resgatando a memória da Nação Xambá, por meio de sua dança tradicional, o coco, o grupo faz show em que recebe como convidados Roberto Mendes e Juçara Marçal. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (2), 21h30; dom. (3), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Espetacular Charanga do França

Cumbia, maxixe e samba fazem parte do repertório do grupo, cujo bloco desfila na 2ª (4). Há outra apresentação na 5ª (7), na Casa de Francisca (R$ 53). Sesc Ipiranga. Quintal. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (2), 17h. Grátis.

Fabiana Cozza

Em baile de carnaval à fantasia, a cantora interpreta músicas que marcaram a folia no Brasil, caso de ‘Máscara Negra’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (2), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Liniker e os Caramelows

Leia mais acima

Mart’nália

Enquanto se prepara para lançar álbum que terá apenas músicas de Vinicius de Moraes, ela faz show com canções já gravadas em sua discografia. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (2), 20h; dom. (3), 2ª (4) e 3ª (5), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mauricio Pereira

Ao lado da banda Turbilhão de Ritmos, o artista relembra clássicos carnavalescos feitos por Braguinha, Noel Rosa, entre outros. Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (2), 15h30. Grátis.

Domingo (3)

Bongar

Leia mais acima

Liniker e os Caramelows

Leia mais acima

Mart’nália

Leia mais acima

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Rock e ska fazem parte do som do grupo, que toca músicas do álbum ‘OBMJ Ataca’ (2015). Sesc Avenida Paulista. Arte II (90 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (3), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

2ª (4)

Mart’nália

Leia mais acima

Originais do Samba

Formado por Bigode (pandeiro), Júnior (reco-reco), Marcos Scooby (cavaco) e Rogério Santos (violão), Os Originais do Samba fazem show com hits da carreira. ‘Cadê Teresa’, de Jorge Ben, é um deles. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (4) e 3ª (5), 18h30.

R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (5)

Mart’nália

Leia mais acima

Originais do Samba

Leia mais acima

4ª (6)

Farol de Nazaré

O grupo faz um tributo ao contrabaixista americano Ray Brown, importante nome do jazz. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (6), 20h. R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leandro Cabral

O pianista faz tributo a Herbie Hancock. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (6), 22h30. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (7)

Carlos Malta, Marcos Suzano e Robertinho Silva

Malta (flauta), Suzano (percussão) e Silva (percussão e bateria) interpretam temas do jazz nacional. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (7), 20h. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel Santiago

O violonista e guitarrista faz show ao lado da cantora Ellen Oléria. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dora Vergueiro

A cantora apresenta o álbum ‘Contrafluxo’, lançado em 2017. Nele, a artista assina parcerias com o compositor e violonista Toquinho e também com o pai, o compositor Carlinhos Vergueiro. Sesc Avenida Paulista. Térreo (90 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (7), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.