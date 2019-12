Mariana Aydar, CPM22 e Bixiga 70 se apresentam no domingo (8)

Behemoth

A banda de metal polonesa faz única apresentação no Brasil com o repertório da turnê mundial do novo álbum ‘I Loved You At Your Darkest’. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Dom. (8), 18h. R$ 180/ R$ 500.

Bixiga 70 + Luiza Lian

A big band e a cantora e compositora se unem no palco para o show coletivo ‘Alumiô’, que lança o compacto homônimo e mistura repertório dos dois artistas. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Dom. (8), 20h30. R$ 70/R$ 120 (meia entrada com doação de 1 kg de alimento não perecível).

CPM22

A banda apresenta o novo álbum, ‘Suor e Sacrifício’, que traz músicas inéditas após um hiato de seis anos. No roteiro, canções como ‘Combustível’, ‘Ser Mais Simples’ e ‘Never Going To Be The Same’, além de grandes sucessos da carreira. Sesc Guarulhos. Ginásio. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (8), 19h. R$ 9/R$ 30.

Mariana Aydar

A cantora apresenta músicas do álbum ‘Veia Nordestina’, lançado neste ano, que marca a sua volta ao forró. São músicas autorais escritas em parceirias com compositores como Isabela Moraes, Duani e Juliana Strassacapa, além de clássicos de Dominguinhos. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (8), 15h30. Grátis.

Santa Melodica Orchestra

Liderada pelo músico austríaco Andreas Trobollowitsch, o grupo utliliza escaletas, tubos e balões pra criar seu som. A performance consiste em balançar os instrumentos em diferentes velocidades. Instituto Moreira Salles (IMS). Térreo. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Dom. (8), 13h, 14h e 15h. Grátis.

Xemalami

O coletivo criado em 2002, cujo nome completo é Xeque Mate La Misión, traz a cultura do hip hop em apresentações do projeto Xadrez Sem Muros, que mistura música e e vivências com o objetivo de ocupar e transformar os espaços públicos. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (8), 15h. Grátis.

ESPECIAL

Dia Internacional do Tango

Celebrado na 4ª (11), o dia dedicado ao tango terá uma comemoração antecipada na cidade com representantes da música contemporânea argentina. O cantor e pianista argentino Juan Moreno abre a homenagem, às 9h. Depois, às 9h45, o movimento Tango na Rua comanda uma intervenção de dança. Às 10h20, a cantora Julieta Laso, traz uma repertório de tangos clássicos e milongas. Encerrando a festa, às 11h20, a cantora Cata Raybaud mistura suas referências de tango com a música pop. Centro Cultural Fiesp. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7405. Dom. (8), 9h/12h. Grátis.

Música Sob Censura

Dentro da série O Pasquim 50 anos, os músicos Alexandre Fernández, Wagner Amorosino e Bruno de La Rosa fazem um show comentado, abordando canções brasileiras feitas entre 1964 e 1985 que sofreram censura por parte da ditadura militar. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (8), 18h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).

Sarau

O projeto, lançado em 2012, apresentou novos talentos da MPB e gerou um DVD de mesmo nome. Agora, parte do elenco original se reúne novamente para um novo álbum, com previsão de lançamento para 2020. Sobem ao palco para o show o elenco formado por Toni Ferreira, Gugu Peixoto, Joana Castanheira, João Guarizo, Aureo Gandur, Tomaz Lenz, além das participações de Paulo Novaes, Fernando Aniteli e Pedro Altério. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (8), 20h. R$ 60.

