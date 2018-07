Mariana Aydar comanda festa de forró no Baixo Augusta; confira outras dicas

Arraialzin do Forrozin

Criado pela cantora Mariana Aydar, o bloco Forrozin, que celebra a música regional e nordestina em tempos de carnaval, apresenta um show especial para o mês de São João. Além de cantar canções famosas em sua carreira, Aydar será acompanhada pela banda completa, que conta com bateria eletrônica, zabumba, percussão e outros instrumentos – unidos para compor clássicos de nomes como Dominguinhos, Alceu Valença e Luiz Gonzaga. Casa do Baixo Augusta. R. Rêgo Freitas, 553, V. Buarque, 3129-7449. 6ª (29), 21h/3h. R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br



Avec Elegance

Os DJs Zé Pedro e Johnny Luxo comandam a festa dedicada a clássicos das décadas passadas, disco music e brasilidades. No set, não devem faltar sucessos de artistas como Madonna, Prince e Anitta. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. 6ª (29), 23h30/6h. R$ 80/R$ 130. Inf.: bit.ly/AvEl

Baile das Marinheiras

A festa dedicada ao público LGBT anima a noite com hits do pop, brasilidades e funk. Lions Nightclub. Av. Brig. Luís Antônio, 277, 1º andar, Bela Vista, 3104-7157. Sáb. (30), 23h30/6h. R$ 40. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Budweiser Basement

O evento ocupa um galpão com transmissão dos jogos em telões com visão 360°, festas, estúdio de tatuagem e barbearia. Com programação em várias datas, o espaço abre mais cedo nos dias de jogos do Brasil e recebe selos de festas. Nesta 6ª (29), das 22h às 5h, quem anima o público é a The Ghetto Brothers; no sábado (30), das 22h às 5h, é a vez da festa Squad, com um set de bass house. R. Dr. Móises Kahan, 191, Barra Funda. R$ 60. Até 15/7. Vendas pelo site: bit.ly/BudBas

Clube dos 30

A festa é dedicada ao melhor da programação nacional e internacional das rádios que tocam flashbacks, como Eldorado, Mit FM e Alpha FM. A playlist não deixa de fora as trilhas sonoras famosas de filmes de sessão da tarde, com bandas como The Human League, Men At Work e Dire Straits. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (30), 22h/5h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/Clube30

Desculpa o Batekoo

Na semana do Dia Internacional do Orgulho LGBTI, celebrado em 28 de junho, a festa recebe a drag queen Lia Clark, os selos Desculpa Qualquer Coisa e Batekoo e o bloco Siga Bem Caminhoneira, que animam a noite com brasilidades. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (29), 22h. R$ 40/R$ 50. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Funhouse Invade Alberta #3

A balada Funhouse, que ocupou um casarão na Bela Cintra até 2017, é o tema da festa no Alberta #3, com as favoritas do indie rock selecionadas pelos DJs Leandro Pankk, Jacqueline Follet, Débora Cassolatto e Ivan Sabian. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 6ª (29), 18h/5h. R$ 20/R$ 90. Inf.: bit.ly/AlbFun