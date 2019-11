Maria Rita e Marcelo Jeneci são alguns dos artistas que fazem shows de 2ª (11/11) a 5ª (14/11)

3ª (12)

Evinha

Integrante do Trio Esperança, a cantora lança um álbum gravado com o pianista Gérard Gambus, dedicado a músicas de Guilherme Arantes. ‘Pedacinhos’ e ‘Brincar de Viver’ estão no repertório. Teatro Itália. (290 lug.). Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (12), 21h. R$ 100. Vendas pelo site: www.sazarte.com

Hamilton de Holanda

Em show do projeto Jazz In, o bandolinista e seu grupo tocam as músicas do álbum ‘Harmonize’, o 38° álbum do artista. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (12), 21h. R$ 50/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Rannieri Oliveira. ‘Cara Valente’ e ‘Num Corpo Só’ estão no repertório. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (12), 21h30. R$ 145/R$ 295. Cc.: todos. Cd: todos.

Maurício Manieri

Com participação de Alexandre Pires e Daniel, o cantor grava o DVD do show ‘Classics’. Ele apresenta releituras de hits famosos nas vozes de Lionel Richie e Rick Astley. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 3ª (12), 21h. R$ 140/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (13)

André Mehmari Trio

Ao lado de Neymar Dias (contrabaixo e viola) e Sérgio Reze (bateria), o pianista lança o álbum Na Esquina do Clube com o Sol na Cabeça, com clássicos do Clube da Esquina. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (13), 20h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Brasil abraça Espanha

Marcelo Jeneci e o saxofonista espanhol Antonio Lizana participam desta edição do projeto. O brasileiro destaca as canções do álbum ‘Guaia’ e o músico estrangeiro mostra sua mistura de jazz e flamenco. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 4ª (13), 21h (abertura, 20h). R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (14)

Jorge Vercillo

Em show inspirado no seu novo álbum, ‘Nas Minhas Mãos’, o artista apresenta novidades como ‘Garra’ e ‘Fantasias’, além de sucessos da carreira. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (14), 21h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Braz

O álbum ‘Canto Guerreiro, Levantados do Chão’ marca os 50 anos de nascimento do cantor. O trabalho conta com músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil, entre outros. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (14), 15, 16 e 17/11, 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do show).