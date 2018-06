Maria Brigadeiro inaugura mais uma loja e outras dicas de quitutes na cidade

Boa notícia para quem não resiste a um brigadeiro enroladinho na hora: a Maria Brigadeiro ganhou mais uma loja (foto), desta vez no shopping Iguatemi. São 20 sabores do docinho, do tradicional (45% cacau) até versões como caramelo com flor de sal (R$ 4,50, cada). Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3087-3687. 10h/22h (dom., 14h/20h).

Especial

Chef pela Cura: Pão com Pão

Com curadoria do jornalista e consultor gastronômico Luiz Américo Camargo, o evento beneficente vai reunir alguns dos melhores padeiros da cidade no Shopping JK Iguatemi, para a Feira de Pães e Sanduíches e uma série de oficinas (R$ 90, cada), como as que ensinam a fazer focaccia e pão de fermentação natural. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, 3º piso, Itaim Bibi. Sáb. (5) e dom. (6), 12h/20h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na casa. Depois, são usados no preparo do expresso – ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90); e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite vaporizado (R$ 13,90). Também serve saladas, pratos e sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 18,40/R$ 36,90). R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 11h/22h (sáb., 10h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cantina

Cafeteria do Museu da Imigração, está sob o comando do chef Fellipe Zanuto. Nascido na Mooca e dono de outras casas na região, ele propõe um cardápio enxuto para acompanhar o café preparado em diferentes métodos (R$ 6, expresso; R$ 8, coado). Entre os quitutes, há pizza em pedaço (R$ 10) e bolo do dia (R$ 7), como o de banana com chocolate belga. No fim de semana, o brunch à la carte traz pedidas como pão artesanal com ovo mole, linguiça e cogumelos (R$ 22). R. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Doces

Éclair Moi

Especializada em éclairs francesas, a casa prepara 15 versões do doce, como as de caramelo, limão-siciliano, chocolate e ‘Red Velvet’ (R$ 11,65/R$ 13,85, cada). Também serve cafés para acompanhar os doces. Para aplacar a fome antes da sobremesa, há três opções de quiche, de queijo, espinafre e presunto e queijo, servidas com salada (R$ 23,90/R$ 24,90). Al. Lorena 1.204, Jd. Paulista, 2985-2204. 11h/21h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tammy Montagna Delicious Patisserie

A ateliê da norte-americana Tammy Montagna também acolhe um charmoso café e doceria, com bolos, pirulitos de caramelo e suspiros. Um dos hits da casa, o bolo de chocolate vem recheado com camadas de brigadeiro (R$ 15, a fatia). Na vitrine, há ainda cupcakes (R$ 12, cada), bolo de cenoura com cobertura e recheio à base de cream cheese (R$ 15), cheesecake (R$ 15) e macarons (R$ 5). Para acompanhar, serve de expresso (R$ 4,50) a cappuccino com Nutella (R$ 10). Tammy também prepara salgados e pratos rápidos (R$ 32/R$ 40), acompanhados de salada. R. Lisboa, 284, Pinheiros, 2936-2895. 8h/20h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padoca do Maní

Em um sobrado a poucos metros do Maní, a padaria prepara receitas como os bons brioche de milho (R$ 4) e focaccia (R$ 10). Vá com fome e aproveite o ‘Café Padoca’, com cesta de pães, ovo mexido com queijo, geleia, manteiga, requeijão, suco, pingado ou expresso e salada de frutas com iogurte e granola (R$ 50). Também faz tapiocas (R$ 19) e tostex (R$ 15). R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410. 7h30/19h30 (sáb., 7h30/17h30; dom., 7h30/14h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Salgados

Jaber

Em ambiente simples e caseiro, prepara receitas árabes como as saborosas esfihas abertas de carne e de queijo (R$ 5,50 cada). Tem ainda quibe cru (R$ 8,60, 100g) e o delicioso quibe redondo, recheado com nozes, hortelã e passas (R$ 8). Para adoçar, prove o doce de semolina ou o ninho de damasco (R$ 9,50, cada). R. Afonso Braz, 281, V. Nova Conceição, 3842-8354. 9h/20h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/16h).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

A Chapa

O cheese salada (R$ 26) e o milk-shake Oreo (R$ 22, 300 ml) estão entre os campeões de pedidos. Para acompanhar, fique com a porção de fritas (R$ 15). Ainda prepara o ‘Garden Monster Burguer’, com hambúrguer de 200 gramas, cebola, tomate e molho tártaro, servido aberto com batatas rústicas (R$ 40). A casa também conta com um cardápio para o café da manhã. Av. Lins de Vasconcelos, 1.353, Cambuci, 3399-2332. 8h/1h (6ª e sáb,, 8h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Luz, Câmera, Burger!

Concebido por produtores de cinema, rodou a cidade como um food truck antes de ganhar ponto fixo. Com mesas também num simpático terraço, faz hambúrgueres como o ‘16mm’ (R$ 25, 100g; R$ 30, 150g), coberto com queijos gouda e prato, cebola roxa e molho da casa. A porção de batata frita custa R$ 12. R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564- 5410. 12h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marques Hambúrguer

Tente encarar as grandes porções. O beirute à moda, para duas pessoas, é recheado com filé mignon, presunto, queijo, bacon, ovo, alface, tomate e maionese. Pesa 1,5 kg (R$ 105, com filé mignon; R$ 80, com rosbife). O cheese salada com dois hambúrgueres, queijo prato, salada e maionese, custa R$ 24. Para beber, peça o milk-shake de morango (R$ 26, 500 ml). Av. Braz Leme, 2.002, Santana, 2979-0595. 11h/2h (6ª e sáb., 11h/4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Frida & Mina

O sorvete artesanal, cremoso e sempre fresco, feito com ingredientes naturais, muitos deles orgânicos, conquista o paladar na primeira colherada. Não deixe de provar o de crocante de macadâmia, com base de sorvete de baunilha. Na casquinha feita na cozinha da casa, peça também os sabores de hortelã com chocolate e de doce de leite (R$ 10/R$ 21). R. Artur de Azevedo, 1.147, Pinheiros, 2579-1444. 12h/22h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.