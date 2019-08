Maria Bethânia, Marcelo Jeneci e Karina Buhr fazem shows durante a semana

+ Após uma prévia na intimista casa carioca Manouche, com ingressos bastante disputados, Maria Bethânia estreia o show ‘Claros Breus’ em São Paulo. Pela primeira vez, a cantora trabalha com o maestro e arranjador da Orkestra Rumpilezz, Letieres Leite, mostrando algumas canções que devem figurar em seus próximos discos ao lado de cinco instrumentistas – destes, apenas o baixista Jorge Helder já havia integrado bandas de espetáculos anteriores da cantora.

Habituais fornecedores de repertório para a intérprete, Adriana Calcanhotto, Chico César e Roque Ferreira têm músicas inéditas no roteiro do show – dirigido por Bia Lessa. ‘O Universo na Cabeça do Alfinete’, de Lenine e Lula Queiroga, e ‘Sinhá’, de Chico Buarque e João Bosco, também são novidades na voz de Bethânia.

Entre as músicas que integraram as apresentações da temporada no Rio, ela ainda relembrou clássicos há muito ausentes de seus shows, caso de ‘Anjo Exterminado’ (Jards Macalé e Waly Salomão). Sem perder sua verve popular, Bethânia ainda mostrou uma versão de ‘Evidências’, sucesso nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

ONDE: Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. QUANDO: Hoje (2) e sáb. (3), 22h. QUANTO: R$ 230/R$ 850. Cc.: todos. Cd.: todos.

6ª (2)

5 a Seco

Formado por Leo Bianchini, Tó Brandileone, Pedro Altério, Pedro Viáfora e Vinícius Calderoni, o grupo faz shows antes de um recesso por tempo indeterminado. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (2), 22h; sáb. (3), 18h30 e 23h; dom. (4), 19h30. R$ 60/R$ 140 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Alaíde Costa

Ela faz show com músicas de Chico Buarque e Edu Lobo. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (2), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Alzira E

A cantora e compositora interpreta músicas feitas com Itamar Assumpção, no show ‘O Que Vim Fazer Aqui’. Iara Rennó, filha de Alzira, participa. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (2), 21h. R$ 6/ R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Art Popular

Para contar a história do samba, o grupo apresenta a encenação ‘Os Bambas’, em que cada integrante representa um membro do grupo fictício. Canções de Agepê, Adoniran Barbosa e outros compositores ganham releituras. Leci Brandão participa do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (2) e sáb. (3), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

As Bahias e a Cozinha Mineira

O grupo apresenta as músicas do terceiro álbum, ‘Tarântula’. O rapper Projota participa da apresentação. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (2), 22h. R$ 60 (2º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Black Mantra e BNegão

Neste encontro entre a banda e o integrante do Planet Hemp, a fase ‘Racional’ de Tim Maia é celebrada. Músicas escritas entre 1974 e 1975, como ‘Que Beleza (Imunização Racional)’, ganham releituras. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (2), 20h e 22h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Detonautas Roque Clube

Tendo à frente Tico Santa Cruz, a banda faz show com sucessos como ‘Olhos Certos’. A Banda Cali abre a noite às 23h. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. 6ª (2), 21h (abertura da casa). R$ 50/R$ 100. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana faz o lançamento do disco ‘Um Corpo no Mundo’ (2017) em vinil. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (2), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Margareth Menezes

No show ‘Afropop’, a cantora apresenta sucessos dos 30 anos de carreira. ‘Dandalunda’ está entre eles. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (2) e sáb. (3), 21h30. R$ 6/R$ 20 (sáb., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (3)

5 a Seco

Leia mais acima

Art Popular

Leia mais acima

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta, a big band apresenta temas autorais e de compositores como Tom Jobim e Pixinguinha. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (3), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Carlos Malta & Pife Muderno

O flautista e seu grupo fazem show para comemorar os 100 anos de nascimento de Jackson do Pandeiro. Almério, Genival Lacerda, Silvério Pessoa e Toninho Ferragutti participam. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (3), 21h; dom. (4), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karina Buhr

Em ‘Desmanche’, seu quarto disco, ela aposta na fusão de tambores e guitarras. Max B.O. participa do show de lançamento do álbum. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (3), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

Depois de cinco anos, ele lança álbum de inéditas. ‘Guaia’ tem parcerias do músico com Arnaldo Antunes e Chico César. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (3), 21h30; dom. (4), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Margareth Menezes

Leia mais acima

Renato Teixeira & Oswaldo Montenegro

Amigos há anos, eles apresentam o show ‘A Emoção de um Encontro’. Releituras dos clássicos ‘Romaria’, ‘Tocando em Frente’ e ‘Bandolins’ estão no repertório. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (3), 22h. R$ 119/R$ 259. Cc.: todos. Cd.: todos.

Symphony X

Com 25 anos de carreira, a banda americana de metal progressivo apresenta o show ‘Odissey Through the Underworld”, que conta em seu repertório com os maiores clássicos da banda em novas versões. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (3), 20h (abertura, 18h). R$ 160/R$ 520. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Toquinho

Ele interpreta músicas que marcaram mais de 50 anos de trajetória profissional. Entre elas, ‘Tarde em Itapoã’ e ‘Regra Três’, feitas em parceria com o amigo Vinicius de Moraes. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (3), 20h e 22h30. R$ 210 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (4)

5 a Seco

Leia mais acima

Carlos Malta & Pife Muderno

Leia mais acima

Chico Bernardes

Filho do compositor Mauricio Pereira e irmão de Tim Bernardes, ele apresenta as músicas de seu álbum de estreia. O folk é uma de suas influências. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Dom. (4), 19h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gui Amabis

Ele apresenta o repertório do quarto álbum da carreira, ‘Miopia’. Das nove faixas, sete são canções inéditas. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (4), 19h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Prettos

Os sambistas Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira formam a dupla, que faz edição especial do projeto Quintal dos Pretos Convida, com as participações de Maria Rita, Emicida e Salgadinho. Comunidade Samba do Maria Zélia. R. José Pinheiro Bezerra, 100, Belenzinho. Dom. (4), 14h/21h. R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Marcelo Jeneci

Leia mais acima

2ª (5)

Luiz Chagas

Guitarrista da banda Isca de Polícia, ele dá início a temporada do projeto Vizinhos, dividido em quatro shows. No primeiro, intitulado ‘Belo Visita Meninas’, Suzana Salles participa. O repertório conta com temas autorais e canções que fazem parte do universo musical de ambos. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (5), 20h. Pague quanto quiser (pelo site www.sympla.com.br, R$ 20).

3ª (6)

Carolina Dieckmann

A atriz envereda pelo canto no show ‘Karolkê’, interpretando sucessos de Gilberto Gil, Tim Maia e Wando. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (6), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juliana Perdigão

Em seu terceiro disco, ‘Folhuda’, a cantora, compositora e instrumentista apresenta poemas musicados de nomes como Arnaldo Antunes e Paulo Leminski. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (6), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

4ª (7)

Juçara Marçal e Kiko Dinucci

A dupla faz show para comemorar os dez anos do álbum ‘Padê’, sobre a ancestralidade africana na canção brasileira. Lincoln Antonio, Thiago França. Samba Sam e André Magalhães participam da apresentação. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (7), 5ª (8) e 9/8, 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mauricio Pereira

Com produção de Gustavo Ruiz, ‘Outono no Sudeste’ é o seu sétimo álbum solo. O cantor e compositor apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘Mulheres de Bengalas’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (7), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nuno Mindelis

Nascido em Angola, o guitarrista faz show em que funde os ritmos africanos com jazz e blues. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (7), 22h (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª (8)

Gabriel Elias

Passando por pop e reggae, o artista faz show do álbum ‘4 Estações’, o segundo da carreira. A faixa ‘Fiz Esse Som Pra Você’ foi escolhida como single do trabalho. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (8), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Juçara Marçal e Kiko Dinucci

Leia mais acima

Especial

Gostoso Veneno – Uma homenagem a Wilson Moreira

Rodrigo Campos assina a direção musical do tributo ao autor de ‘Gostoso Veneno’ e ‘Senhora Liberdade’. Campos, Xenia França, Francineth, Adriana Moreira e Thiago França estão entre os nomes que participam da homenagem. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (4), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festival Catarse Sessions

O evento conta com cinco artistas da cena independente. Lina Tag, Brazsoul, Teko Porã, O Grande Grupo Viajante e Zé Pereira participam. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Dom. (4), 16h. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Antonio Meneses

O violoncelista faz recital com obras compostas por Bach, Clóvis Pereira, Gaspar Cassado e J. A. Almeida Prado. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (4), 18h. R$ 55/ R$ 127. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

Sob regência de Luís Gustavo Petri, a orquestra faz concerto com participação de Carlinhos Brown. Auditório Ibirapuera. Plateia externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (4), 11h. Grátis.

L’Italiana in Algeri

A obra de Gioachino Rossini, é a nova montagem de ópera do Teatro São Pedro. A mezzo-soprano Ana Lucia Benedetti (foto) é uma das estrelas da montagem, que conta com direção cênica de Livia Sabag e direção musical de Valentina Peleggi. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 4ª e 6ª, 20h; dom., 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 11/8.

Osesp: Guerrero e Meneses

Sob regência de Giancarlo Guerrero, a orquestra interpreta obras de Schubert, Marlos Nobre e Dimitri Shostakovich em concerto com o violoncelista Antonio Meneses. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (2), 20h30; sáb. (3), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Yang

Giancarlo Guerrero rege a Osesp em concerto com a pianista Joyce Yang. Obras de Strauss, Jacques Offenbach e Prokofiev estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (8) e 9/8, 20h30; 10/8, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (8), 10h. R$ 15.

Osesp Masp

Nesta retomada da série que estabelece diálogos entre música e arte, o Quarteto Osesp apresenta obras de Bach, Béla Bártok e Anton Webern. O professor Jorge de Almeida comenta sobre a obra ‘Interior de Indigentes’, de Lasar Segall. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 4ª (7), 20h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.