Maria Bethânia e Os Paralamas do Sucesso se apresentam ao lado de orquestras em São Paulo

Maestro João Carlos Martins e Maria Bethânia

No show ‘De Beethoven a Bethânia’, o maestro que rege a Orquestra Bachiana e a cantora se reúnem para interpretar clássicos do repertório erudito e também sucessos que marcaram a trajetória de Maria Bethânia. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 30/10, 21h30 (abertura, 19h30). R$ 280/R$ 680. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Orquestra Sinfônica Heliópolis e Os Paralamas do Sucesso

Em apresentação do projeto Unilever Sons do Brasil, a orquestra convida o grupo de Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. O Coral Heliópolis faz a abertura. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Pinheiros. Dom. (27), 11h. Grátis.

Outras atrações de música clássica

A Estrela

A Academia de Ópera Theatro São Pedro e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro fazem concerto didático da obra de Emmanuel Chabrier, com direção de Walter Neiva. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 2ª (21), 15h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Osesp: Thomson e Budu

Obras de Claudio Santoro, Kurt Weill e Schumann estão no programa do concerto, com regência de Neil Thomson e participação do pianista Cristian Budu. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (24) e 25/10, 20h30; 26/10, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (24), 10h. R$ 15.

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo e Trio Corrente

Os grupos se encontram para interpretar obras autorais e de nomes como Dorival Caymmi. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 5ª (24), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.