Maratona Infantil no MIS e Beatles para Crianças entre as atrações para crianças em São Paulo

Fim de férias



A primeira edição do ano do projeto Maratona Infantil, do Museu da Imagem e do Som, traz oficinas, shows e brincadeiras inspiradas na exposição imersiva Revelando Hilda, que será inaugurada no dia 1º/2, sobre a escritora Hilda Hilst, que completaria 90 anos em 2020. Entre os destaques, tem o espetáculo Cia. Clês Conta Pagu, sobre a história da feminista Patrícia Galvão (12h), e Arte – Palavra Feminina, com a Cia. Cafuzas, que parte da trajetória de brasileiras inspiradoras (15h; foto). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (26), 10h/17h. Grátis.

Dias de circo

A Cia. La Mínima faz apresentações do espetáculo circense Reprise. Na premiada montagem, dois palhaços descobrem que foram contratados para um mesmo espetáculo. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, 3170-0800, metrô Brigadeiro. Sáb. (25) e dom. (26), 11h. R$ 20.

Ao ar livre

Futebol de sabão, tirolesa, bungee trampolim, brinquedos infláveis gigantes e um tobogã com 56 metros de extensão estão entre as atrações do evento Família no Parque. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. 5ª a dom., 10h/18h. A partir R$ 6 (por brinquedo). Até 2/2.

Mundo Encantado

Num espaço lúdico de 650 m2, a Casa Bossa recebe o Tudo É Brincadeira. Tem Tanque de Areia Mágica, Faz de Conta de Casinha, Mesa de Artes… E, às 15h, brincadeiras musicais. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim, 3552-1000. 13h/19h. R$ 20/R$ 40 (30 min.). Até dom. (26).

Iniciação Musical

Sucesso de público, o show Beatles para Crianças reúne músicos que interagem com os pequenos, enquanto apresentam hits do quarteto britânico, como Yellow Submarine. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (25) e dom. (26), 18h. R$ 9/R$ 30 (até 12 anos, grátis).

As atrações acima são dicas do site bora.aí.