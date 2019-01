Mara Mello lança linha de doces, bolos e tortas sem glúten ou lactose

A paçoquinha de cacau (R$ 25, 8 unid.; foto) faz parte da linha da Sweet Fit, criada pela confeiteira Mara Mello, que inclui bolo de fubá (R$ 36) e cheesecake (R$ 189) – todos sem glúten, lactose ou conservantes. Feitos por encomenda (tel.: 3073-0111), alguns itens também estão à venda no Empório Frutaria (R. Oscar Freire, 443, Jd. Paulista, 2609-9712).

Confira outras dicas de Quitutes na cidade:

Cafés

Perseu Coffee House

O lugar se revela um oásis em meio à agitação da vizinha Avenida Paulista. Instalado no hall do edifício Santos Augusta, tem salão amplo e elegante, que recebe exposições temporárias. Já a carta de bebidas leva a assinatura do barista Ton Rodrigues. Feito com o café da marca Perseu, o expresso (R$ 7,50) entra na composição do ‘Latte della Nonna’ (R$ 13), com leite integral (ou de amêndoa), doce de leite e canela em pó. Na seção de ‘Gelados’, figuram o ‘Espresso Tônica’ (R$ 15), com laranja e gelo, e o ‘Cold Brew’ (R$ 16,50), que traz o café extraído a frio e engarrafado. Para comer, sanduíches como o ‘Hermes’ (R$ 24), com presunto artesanal e muçarela, e o bolo da casa com chocolate, café e licor (R$ 13,50). Al. Santos, 2.159, Cerqueira César, 4420-3136. 8h/20h (sáb., dom. e fer., 9h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolateria Kadu Barros

A vitrine da casa de estilo retrô é um convite à gula. Entre as taças servidas no local, uma boa pedida é a de leite em pó (R$ 39,99), que leva recheio de leite Ninho cremoso, morangos, chocolate belga e uma bola de sorvete. Outra receita famosa é a ‘coxinha de brigadeiro’ (R$ 7,99), que traz um morango envolto no doce simulando a forma do petisco. Mas não saia sem provar a ‘Bola Mousse’ (R$ 24,99), que leva mousse de chocolate belga, massa de cacau e cobertura de brigadeiro feito com leite Ninho, servida com sorvete, morangos e calda de Ninho. R. Bela Cintra, 1.333, Cerqueira César, 3063-4477. 12h/20h (sáb. e dom., 14h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confeitaria Christina

A casa, tocada por uma família austríaca desde 1972, é especializada em tortas e bolos alemães, além de chocolates. O ‘Apfelstrudel’, de massa folhada e recheio de maçã (R$ 91,75, o quilo) também é preparado na versão zero açúcar (R$ 101,40, o quilo). A ‘Sachertorte’ (R$ 102, o quilo), de chocolate amargo e damascos, é fiel à receita do hotel de mesmo nome. R. Vieira de Moraes, 837, Campo Belo, 5561-2354. 8h/20h (sáb., 8h/19h; dom. e fer., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Galeria dos Pães

Bem amplo, o lugar tem uma tradicional seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e uma loja de conveniência. As filas se formam em busca dos fartos bufês de café da manhã (R$ 25,80/R$ 39,80) e sopa da noite (R$ 47,80, com acompanhamentos e bebidas). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ leva presunto cru, queijo brie, rúcula e azeite no pão francês (R$ 29,50). R. Estados Unidos, 1.645, Jd. América, 3064-5900. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

PAO – Padaria Artesanal Orgânica

Em sua padaria, Rafael Rosa só assa pães com farinha orgânica, como o de nozes com passas (R$ 19, 500 g). Do forno sai também o ‘Cake aux Olive’, um bolo salgado e macio de azeite extravirgem, vinho e azeitonas (R$ 13,90, a fatia). Não saia sem provar o bolo de chocolate, que alterna massa fofinha com lâminas de caramelo (R$ 17, a fatia). R. Bela Cintra, 1618, Consolação, 2193-2116. 7h/20h (dom. e fer., 7h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Arte em Pastel

Com ambiente simples, os pasteis com recheios criativos fazem valer a visita. O ‘Árabe’ (R$ 11), com carne, muçarela, tomate, cebola picada e gotas de limão, e o ‘Caipira’ (R$ 12), que leva frango, ovo, muçarela, milho e Catupiry, são os carros-chefes. Dos doces, destaque para as combinações de chocolate com morango (R$ 11), banana, canela e leite condensado (R$ 10) e de Suflair com morango (R$ 14). O copo de caldo de cana sai por R$ 3,80 (200 ml). Também vende sanduíches naturais e açaí. Pça. Centenário, 83, Casa Verde, 3857-3156. 9h/20h (sáb., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Creperia N’Areia

Simples e informal, tenta recriar a atmosfera praiana da matriz em Ilhabela, com cadeiras azuis, plantas e prancha de surfe. Feito ao estilo francês, com massa fininha, o crepe pode ganhar mais de 20 versões de recheios salgados, alguns à moda brasileira, como o de carne-seca e requeijão (R$ 31,50). Há também opções com camarão, frango, siri e queijos, além de crepes veganos e doces, como o ‘Crepe Suzette’ (R$ 27). O cardápio traz ainda saladas, açaí na tigela (R$ 16), vitaminas e sucos. R. Wisard, 179, V. Madalena, 3032-4790. 11h/23h30 (6ª e sáb., 11h/0h; dom., 12h/19h; 2ª, 11h/17h30). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Sanduíches

Vinil Burger

Hambúrguer e cerveja são os carros-chefes da casa. O ‘Vinil Burger’ (R$ 24) leva cebola, picles, bacon, alface, tomate, molho béarnaise e queijo, que pode ser cheddar, provolone ou muçarela. O cliente escolhe os recheios e o ponto da carne. Há ainda uma opção vegetariana, com pasta de berinjela, parmesão e especiarias (R$ 21), e o sanduíche de frango empanado (R$ 23). A geladeira tem cervejas artesanais, a partir de R$ 16. R. Padre Carvalho, 18, Pinheiros, 3032-1442. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Z Deli Sandwich Shop

Com salão disputado, tem cardápio inspirado nas delicatessens de Nova York. Entre os bons sanduíches da casa, estão o de pastrami (R$ 36); o ‘Black Burguer’, com hambúrguer, molho roti e tutano (R$ 35); e ainda o ‘Rosbife’, montado no pão de forma, com rosbife, queijo prato, tomate e maionese (R$ 28). Para começar, peça as ótimas batatas fritas temperadas com sal, alecrim e uma mistura de especiarias (R$ 13/R$ 18). Também faz um imperdível cheesecake com calda de morango (R$ 15). R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros, 2305-2200. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Madureira Sucos

Com jeitão de casa praiana, prepara misturas criativas e um açaí cremoso (R$ 18, 300 ml). A casa usa cerca de 50 tipos de fruta fresca para fazer combinações, como tangerina, mamão e fruta do conde. Os sucos podem levar de duas a quatro frutas, a partir de R$ 10, o copo com 350 ml. Serve ainda sanduíche natural, como o de pasta de atum (R$ 25,90), e tortas em fatia, como a de palmito (R$ 19,90). R. João Cachoeira, 217, Itaim Bibi, 3044-1914. 8h/23h (sáb., 8h/22h; dom., 8h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.