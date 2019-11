Malía e Drik Barbosa fazem shows no domingo (10/11)

Drik Barbosa

Misturando rap e R&B, a artista de 25 anos apresenta as músicas do primeiro disco. Sesc Pompeia Deck Solariun. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (10), 16h. Grátis.

Fresno

Depois de três anos longe dos estúdios, o quarteto lança o álbum ‘Sua Alegria Foi Cancelada’. A música ‘Natureza Caos’ está entre as novidades. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (10), 17h (abertura). R$ 140/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mahmundi

A cantora, compositora e guitarrista carioca faz show em que apresenta seu novo disco, ‘Para Dias Ruins’ (2018). As músicas ‘Tempo pra Amar’ e ‘Outono’ fazem parte do trabalho, que, assim como o anterior, ‘Mahmundi’ (2016), tem sonoridade pop. Sesc Itaquera. Praça de eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (10), 15h30. Grátis.

Malía

Revelação do pop, a cantora mostra as músicas do álbum que lançou este ano, caso de ‘Fashion’ e ‘Dilema’. Jão participa do show. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (10), 18h (abertura, 16h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thalma de Freitas

Radicada em Los Angeles há sete anos, a cantora faz o show ‘A Filha do Maestro’ ao lado do pai, Laércio de Freitas. Ela interpreta canções feitas em parceria com Céu e João Donato. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (10), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Sarau do Elifas

Elifas Andreato, importante ilustrador e designer que fez capas para grandes nomes da música brasileira, recebe amigos em bate-papo com música. Na 6ª (8), Fabiana Cozza e Eduardo Gudin participam. Moacyr Luz e Teresa Cristina são os convidados de sábado (9). Renato Teixeira e Zeca Baleiro encerram o projeto no domingo (10). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.