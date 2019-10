Majur, Mart’nália, Moraes Moreira e Ritchie entre os shows que ocorrem de 2ª (14/10) a 5ª (17/10)

2ª(14/11)

Iara Gomes

Natural de Brasília, a pianista toca jazz. Nesse show, dentro do projeto Instrumental Sesc Brasil, ela mostra músicas autorais do seu álbum ‘Dois Cantos’. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (14), 19h. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).



3ª(15/11)

Daniel Cesares

O violonista espanhol começou a tocar aos 8 anos de idade e se dedicou ao flamengo. Agora, comemorando 30 anos de carreira, ele mostra canções que gravou em álbuns como ‘Caballero’ e ‘La Luna de Alejandra’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (15), 21h30. R$ 45. Cc.: todos. Cd: todos.

Majur convida Mart’nália

A cantora baiana, apontada como um das novas revelações da música brasileira, convida a sambista carioca para uma apresentação que promete juntar o suingue da Bahia com o samba do Rio de Janeiro. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, . 3ª (15) e 4ª (18), 21h30. R$ 170. Cc.:todos e Cd.: todos.

Moraes Moreira e Davi Moraes

Pai e filho se apresentam juntos em um show que traz a voz e violão de Moraes e a guitarra de Davi. Não faltam clássicos como ‘Preta Pretinha”, ‘Meninas do Brasil’, ‘Bloco do Prazer’, ‘Bate Coração’ e ‘Acabou Chorare’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (15), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª(16/11)

André Mehmari Trio

Os músicos apresentam o projeto Na Esquina do Clube com o Sol na Cabeça, idealizado por Mehmari e lançado neste ano com canções que fizeram parte dos clássicos álbuns do Clube da Esquina. [ROTTEXTOBOLD]Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (16), 20h. R$ 90/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlos Navas

O cantor faz uma homenagem a Era do Rádio, interpretando canções como ‘Nada Além’, ‘Jura’ e “Besame Mucho’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (16), 16h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Duo Moviola

O projeto dos compositores paulistanos Kiko Dinucci e Douglas Germano comemora 10 anos do álbum ‘O Retrato do Artista Quando Pede’, que tem canções como ‘Cio’,’Dejá Vù’ e ‘Mal de Percussion’, além de inéditas. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (16), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Edu Ribeiro Quinteto e Gard Nilssen’s Acoustic Unity

O baterista brasileiro, acompanhado de sua banda, faz a ponte com a Noruega ao encontrar no palco, dentro do Sesc Jazz, com o novo projeto do também baterista e compositor Gard Nilssen. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4º (16), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Flausino e Sideral cantam Cazuza

Os irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral prestam um tributo ao compositor em um repertório que abrange canções como ‘Pro Dia Nascer Feliz’, ‘O Tempo Não Para’, ‘Ideologia’ e ‘Faz Parte do Meu Show’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 4ª (16), 22h. R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lurrie Bell

O guitarrista de blues americano, que possui um modo bastante particular de interpretar as canções do gênero, faz show acompanhado pela banda do cantor e gaistista brasileiro Big Chico. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (16), 22h. R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

5ª(17/11)

Coruja BC1

O rapper apresenta o show de seu terceiro álbum, ‘Psicodelic’, no qual, além do rap, aborda ritmos como trap e o samba. O show conta com as participações especiais de Luedji Luna, Diomedes, Zudizilla e Amiri. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (17), 21h30. R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ritchie

O cantor e compositor, autor do clássico ‘Menina Veneno’, faz show de comemoração de 35 anos de lançamento do álbum ‘Vôo de Coração’, que traz, além do sucesso já mencionado, canções como ‘No Olhar’ e ‘ A Vida Tem Dessas Coisas’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (17), 22h30. R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.