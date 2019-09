Maior exposição de Lego do mundo vem ao Ibirapuera; confira outras dicas para as crianças

+ Depois do sucesso da exposição ‘A Arte de Criar com Lego – The Art of the Brick’, em 2016, o artista americano Nathan Sawaya retorna à Oca do Ibirapuera com a maior exposição com pecinhas de Lego do mundo: The Art of the Brick, DC Super Heroes: Super-heróis e Super Vilões!.

A mostra chega ao Brasil como parte das comemorações pelos 80 anos do personagem Batman. São mais de 2 milhões de bloquinhos coloridos utilizados em 120 obras, todas inspiradas na Liga da Justiça, incluindo Batman, Super-homem, Mulher-Maravilha e Coringa, além de um incrível Batmóvel em tamanho real – construído a partir de meio milhão de peças. Livre. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. 9h/20h (sáb., e dom., 9h/ 19h). R$ 40. Até novembro.

+ A livraria infantojuvenil NoveSete comemora 12 anos com uma maratona de contação de histórias. Durante mais de cinco horas ininterruptas, novecontadores vão dar vida a enredos presentes em diferentes livros. A atividade vai ocorrer no galpão de eventos da livraria, que tem capacidade para 100 lugares. Livre. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb.(14), 14h/20h. Grátis.

+ Na edição de setembro, o Cine Kids, do MIS, exibe o filme ‘Vida de Inseto’ (foto), que conta a história de gananciosos gafanhotos, que exigem uma parte da colheita das formigas. Mas, quando algo dá errado e a safra é destruída, eles ameaçam um ataque – e as formigas são forçadas a pedir ajuda a outros insetos para enfrentá-los numa batalha. Livre. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (14), 11h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





MÚSICA

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, uma trupe de palhaços conta diferentes histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições que exploram memórias afetivas comuns na infância. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 29/9.

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

Baseado na obra de Carroll, o espetáculo da Cia. dos Tantos apresenta os personagens da história clássica, como o Coelho, a Lagarta e o Chapeleiro Maluco, com elementos da cultura pop. 50 min. 3 anos. Teatro Novo (497 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até 28/9.

Bento Batuca

Com música ao vivo, o espetáculo dirigido por Eduardo Leão e Luciana Ramanzini acompanha a viagem de Bento, que descobre diversos ritmos de origem africana ao viajar pelo País. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 5/10.

Bertoldo, o Tubarão que Queria Ser Gente

Com texto de Christine Röhrig, o espetáculo é inspirado no conto do escritor alemão Bertolt Brecht, ‘Se os Tubarões Fossem Homens’. Na história, um tubarão é aconselhado pelo professor Ninguém a aprisionar os peixes em gaiolas no fundo do mar e a ensiná-los a nadar para dentro de sua boca. 50 min. Livre. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0020. Dom., 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/9.

A Borboleta Sem Asas

Com direção de Paula Flaibann e Bebel Ribeiro, a montagem conta a história de Babi, uma borboleta que nasceu sem asas. Após ser desprezada pelas outras borboletas, ela faz amizade com insetos terrestres, que a ajudam em sua trajetória. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (247 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, Tatuapé. Sáb. e dom., 18h. R$ 40. Até 22/9.

Casa de Brinquedos

Inspirado no CD homônimo de Toquinho, o espetáculo musical tem texto e direção de Carla Candiotto. A montagem mistura dramaturgia e música, com nove das 11 canções do álbum original interpretadas ao vivo pelos atores, incluindo os sucessos ‘O Caderno’, ‘A Bailarina’ e ‘Aquarela’. O enredo explora as singularidades de uma turma de brinquedos que busca reviver um passado repleto de brincadeiras e momentos felizes. 60 min. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2230. Estreia sáb. (14). Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 80. Até 27/10.

Chão de Pequenos

Da Companhia Negra de Teatro, o espetáculo infantojuvenil aborda temas como intolerância e preconceito a partir de dois jovens, Lucas Silva e Pedro Henrique, abandonados por suas famílias. 55 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 12/10.

Era uma Vez uma História de Príncipes e Princesas

O novo espetáculo, dirigido por Mauro Sousa, mistura referências de personagens clássicos dos contos de fadas. No enredo, o príncipe Cebolinha e a princesa Mônica têm a rotina transformada pela chegada de uma bruxa má. Para que a vida de todos volte à tranquilidade, os heróis terão de contar com a ajuda de seus amiguinhos. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740,Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 70/R$ 120. Até 27/10.

Existo!

Montagem da Cia. La Leche e direção de Cris Lozano, a história acompanha um garoto que vive numa torre com sua mãe e questiona a ideia de ser menino ou menina na sociedade. 45 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 6/10.

Expedição Pacífico

Da Cia. Truks, o espetáculo acompanha dois criativos catadores, capazes de construir um mundo fantástico apenas com sacolas e lonas plásticas. Na Grande Ilha de Lixo do Pacífico, eles vivem repletos de aventuras e brincadeiras. 50 min. Livre. Sesc Campo Limpo. Teatro (150 lug.). R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (14), 16h. Grátis.

O Flautista de Hamelin

Do Grupo Furunfunfun, a montagem tem músicas executadas ao vivo e cenário inspirado na Idade Média. No enredo, uma invasão de ratos assombra a cidade de Hamelin, até um personagem prometer salvar o local da praga. 60 min. 4 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb., 16h. R$ 40. Até 27/10.

Malala, a Menina que Queria Ir para a Escola

O novo espetáculo infantojuvenil é dirigido por Renato Carrera e conta com canções originais de Adriana Calcanhotto. A história retrata a viagem da jornalista Adriana Carranca ao Paquistão, dias após o atentado cometido por membros do Taleban contra Malala, menina que defendia o direito de meninas frequentarem a escola. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. Estreia sáb. (14). Sáb. e dom., 15h. R$ 90. Até 27/10.

PASSEIOS

101ª Exposição de Orquídeas

Mais de mil espécies exóticas de orquídeas serão expostas no evento, que também conta com venda de produtos e acessórios para cultivo, com vasos e orquídeas a partir de R$ 10. Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. R. Galvão Bueno, 596, Liberdade, 95061-1856. Hoje (13) e sáb. (14), 9h/19h; dom. (15), 9h/18h. Grátis.

Festa de San Gennaro

Na Mooca, a 46ª edição da festa reúne mais de 30 barracas com pratos típicos da culinária italiana. Na cantina da paróquia, o ingresso (R$ 60, aos sábados; R$ 40, aos domingos) garante um prato de macarrão, um de antepasto e um pedaço de pizza. R. San Gennaro e R. Lins, s/nº, Mooca, 3209-0089. Sáb. e dom., 18h. Grátis. Até 6/10.

Festival Red Bull Basement

Com palestras e oficinas, o evento aborda o uso da tecnologia para problemas sociais. Um dos destaques da programação é o planetário montado na laje do Red Bull Station, que receberá grupos para observar constelações afro-indígenas a cada 20 minutos. Para workshops e outras atrações, as inscrições serão feitas na entrada. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb (14), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/RedB2019

Salão do Estudante

Instituições internacionais de ensino apresentam programas de cursos no exterior, com opções como graduação, especialização, MBA, mestrado e acampamentos de verão. Para participar do evento é preciso fazer registro no site. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1700. Sáb. (14) e dom. (15), 14h/18h30. Grátis. Inf.: www.salaodoestudante.com.br

O Ser Humano e a Água

No Unibes Cultural, a mostra é uma experiência imersiva sobre o universo da água. São sete ambientes, como o ‘Túnel Sensorial: Estados da Água’ e ‘Somos Água’, que exploram a preservação dos recursos hídricos. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Inauguração: hoje (13). 10h30/18h30 (fecha 2ª). R$ 20. Até 22/12.