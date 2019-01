Maglore, Maria Alcina e Zélia Duncan estão entre os artistas que fazem shows nesta semana

6ª (25)

As Bahias e a Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo faz show com músicas de seus dois discos. François Muleka participa. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (25), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Black Mantra e Thaíde

A big band dá nova roupagem ao repertório do rapper, em show que conta ainda com temas instrumentais. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 6ª (25), 16h. Grátis.

Claudia Leitte e Banda Eva

A cantora e o grupo se apresentam na mesma noite, interpretando músicas marcantes

do carnaval da Bahia. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (25), 22h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fernanda Takai

No álbum ‘O Tom da Takai’ (2018), produzido por Roberto Menescal e Marcos Valle, ela interpreta músicas de Tom Jobim. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (25), 12h e 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Leonardo e Raça Negra

O cantor sertanejo e o grupo de pagode dividem a noite, fazendo shows distintos com sucessos da carreira. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (25), 22h (abertura, 20h30). R$ 100/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

Celebrando 10 anos de carreira, a banda registra show para lançar no YouTube e em outras plataformas de música. Leonardo Marques (guitarra), Helio Flanders (do grupo Vanguart) e um naipe de metais participam da apresentação. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (25), 22h (abertura, 20h). R$ 50/R$ 70. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Maria Alcina

Ela dá início às comemorações de seus 70 anos de vida gravando um CD ao vivo ao lado da Orquestra SP Pops Symphonic. ‘Fio Maravilha’, ‘Kid Cavaquinho’ e ‘Prenda o Tadeu’ ganham novos arranjos. O maestro Ederlei Lirussi é o regente. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Hoje (25), 21h. R$ 80. Vendas pelo site: www.compreingressos.com

Paulinho Moska

Celebrando 25 anos de carreira solo, o cantor e compositor apresenta músicas do ‘Beleza e Medo’ (2018). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (25), 18h30; sáb. (26), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex-titã apresenta as músicas do álbum solo ‘A Gente Mora no Agora’ (2017), em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. ‘Vou Te Encontrar’, de Nando Reis, é uma das faixas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (25), 18h; sáb. (26), 21h. R$ 6/R$ 20 (sáb., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rincon Sapiência

Com ‘Galanga Livre’ (2017), o artista conquistou definitivamente seu espaço no rap nacional. No disco, ele mescla música africana e eletrônica. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (25), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (26)

5 a Seco

‘Síntese’ (2018) é o mais recente trabalho do grupo. Maria Beraldo participa do show de sábado (26) e Xênia França estará no palco no domingo (27). Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Airto Moreira

Percussionista que tocou com grandes nomes do jazz, ele apresenta temas gravados no álbum ‘Aluê’ (2017), indicado ao Grammy Latino. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ana Vilela

Autora de ‘Trem Bala’, ela encerra a turnê ‘O Último Show do Mundo’, com participação de Tuia Lencioni. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (26), 21h. R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

BK’

‘Gigantes’ é o segundo álbum do rapper, que ele lança neste show. Nos Trilhos (1.800 lug.). R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (26), 23h. R$ 40/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Dante Ozzetti

O violonista interpreta músicas de Tom Jobim. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (26), 18h e 21h; dom. (27), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc. e Cd.: D, E, M e V.

Lucas Santtana

Em show intimista, o músico apresenta canções marcantes de todas as fases da carreira. Sesc Avenida Paulista. Arte II (38 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mestrinho

Músico que acompanha de Gilberto Gil e Elba Ramalho, o acordeonista faz show do álbum ‘É Tempo pra Viver’ (2017). Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (26), 19h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Leia mais acima

Paulo Miklos

Leia mais acima

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’ (2018), o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (26), 23h. R$ 15/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Velha Roupa Colorida

Dani Black (foto à dir.), Samuca (do grupo Samuca e a Selva), Pélico e Teago Oliveira (do grupo Maglore) cantam Belchior neste show. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (26), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Em show gratuito, Zélia Duncan repassa os grandes sucessos da carreira acompanhada por um quarteto. ‘Catedral’ e ‘Enquanto Durmo’ estão no repertório. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (26), 18h. Grátis.

Domingo (27)

5 a Seco

Leia mais acima

Airto Moreira

Leia mais acima

Dante Ozzetti

Leia mais acima

Drik Barbosa

Nome de frente do rap contemporâneo, ela participa do projeto VerãoZ ao lado do DJ Faul. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Dom. (27), 16h. Grátis.

Jaloo

Fundindo pop e tecnobrega, ele faz show da turnê ‘Mestiço’. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (27), 16h. Grátis.

Lucas Santtana

Leia mais acima

2ª (28)

Curumin Convida Geovana

Ao lado da sambista, o músico interpreta músicas da artista em novos arranjos. Nomes como Anelis Assumpção e Rodrigo Campos integram a banda. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (28), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (29)

André Frateschi

O artista apresenta ‘Brock Is Back’, show que homenageia o rock nacional. No repertório, há canções de Cássia Eller, Barão Vermelho e Legião Urbana. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (29) e 4ª (30), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (30)

Amelinha

Amiga de Belchior, ela faz show do disco ‘Amelinha, ‘De Primeira Grandeza – As Canções de Belchior’ (2017). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (30), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

André Frateschi

Leia mais acima

Chico César e Vitor Ramil

Eles interpretam temas autorais, incluindo a parceria ‘Olho d’Água, Água d’Olho’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (30) e 5ª (31), 21h30. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Claudette Soares e Alaíde Costa

Em show do CD ’60 Anos de Bossa Nova’, as cantoras interpretam temas marcantes do movimento. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (30), 15h; 5ª (31), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Slightly Stoopid

Com 25 anos de carreira, a banda que mescla punk e reggae apresenta músicas dos nove discos da carreira. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (30), 22h (abertura, 20h). R$ 160 (1º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (31)

Abayomy

A banda mostra repertório autoral, calcado no afrobeat de Fela Kuti. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (31), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Adriana Calcanhotto

Em ‘A Mulher do Pau Brasil’,ela revê o País pelo filtro do movimento modernista. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (31), 21h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

O artista apresenta show do álbum ‘RSTUVXZ’ (2018). Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (31), 1º e 2/2, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Claudette Soares e Alaíde Costa

Leia mais acima

Chico César e Vitor Ramil

Leia mais acima

Dance of Days

A banda de rock alternativo faz show do EP ‘Vevo Unplugged’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (31), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Funk Como Le Gusta e Paula Lima

Ao lado da cantora, a banda celebra os 20 anos de lançamento do álbum ‘Roda de Funk’. Sucessos como ‘16 Toneladas’ estão no repertório da apresentação. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (31), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

Vanguart

Com Helio Flanders à frente, apresenta as músicas do álbum ‘Beijo Estranho’ (2017). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (31), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Centro do Rap

Alt Niss se apresenta hoje (25) no evento, enquanto MC Bivolt ocupa o palco no sábado (26). Edi Rock faz show no domingo (27). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (25) e sáb. (26), 19h; dom. (27), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

São Paulo: Paisagens Sonoras

Lançamento do álbum concebido pela cantora e pesquisadora Anna Maria Kieffer, sobre os sons de São Paulo no século 19. Uma orquestra de câmara apresenta o repertório em ordem cronológica. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (25), 18h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Voo da Asa Branca

Nomes como Tânia Alves e Mestrinho – ele apenas no domingo (27) – participam o show que homenageia Dominguinhos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (26), 21h; dom. (27), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc. e Cd.: todos.

Tom Jobim Instrumental

Marco Bernardo (piano), Léa Freire (flauta), Patrícia Ribeiro (violoncelo) e Edson Ghillardi (percussão) homenageiam, hoje (25) e domingo (27), Tom Jobim. No sábado (26), Fábio Caramuru (piano), Camilo Carrara (violão) e Toninho Ferragutti (acordeom) interpretam composições do maestro. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (25), sáb. (26) e dom. (27), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia da apresentação).

Música Clássica

Orquestra Experimental de Repertório

Sob regência de Jamil Maluf, a orquestra interpreta obras de Antonín Dvorák e André Mehmari. O Coro Adulto da Escola Municipal de Música, e Marlui Miranda participam. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (27), 12h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Orquestra Instituto GPA

Homenageando os 465 anos de São Paulo, a orquestra interpreta obras como ‘Sampa’ de Caetano Veloso Daniel Misiuk é o regente e a direção artística é de Renata Jaffé. Catedral da Sé. Pça. da Sé, s/nº. 6ª (25), 10h30. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal

A orquestra toca temas dos filmes ‘2001: Uma Odisseia No Espaço’ (1968) e ‘Laranja Mecânica’ (1972), dirigidos por Stanley Kubrick, ao lado do Coro Lírico Municipal. Roberto Minczuk rege. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (26), 20h; dom. (27), 17h. R$ 2 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.