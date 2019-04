Luca Guadagnino dirige novo ‘Suspíria’ com Tilda Swinton e Dakota Johnson no elenco

+ Um filme italiano de 1977, dirigido por Dario Argento, serviu de inspiração para o cineasta Luca Guadagnino em Suspíria – A Dança do Medo, novo terror psicológico conduzido por um elenco quase todo formado por mulheres.

A ‘dança do medo’, indicada no título, não é apenas uma referência à tensão latente durante as 2h30 de filme – é, na verdade, uma performance artística intrigante que é parte essencial do enredo.

A história tem como cenário a capital alemã nos anos 1970. Susie Bannion (Dakota Johnson), uma jovem e ingênua dançarina de Ohio, conquista uma vaga em um prestigioso grupo de dança de Berlim.

Ela chega assim que outra aluna, Patricia (Chloë Grace Moretz), desaparece misteriosamente. Sob orientação da renomada Madame Blanc (Tilda Swinton), Susie demonstra um progresso surpreendente e logo assume o papel da protagonista em ‘Volk’, performance que será apresentada ao público em algumas semanas.

Embora tenha caído no esquecimento, o sumiço de Patricia provoca dúvidas nas colegas e em seu psicoterapeuta, que decide investigar. Assim, as suspeitas e acusações da paciente, diagnosticada com esquizofrenia e paranoia, revelam-se cada vez mais reais: as professoras da escola formam um tenebroso e bem organizado grupo de bruxas.

E, enquanto é fisgada pelo próprio sucesso, Susie percebe, aos poucos, que faz parte de algo muito maior do que uma elaborada dança. Humberto Abdo

