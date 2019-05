Los Hermanos encerram turnê de retorno em São Paulo

São Paulo recebe a última apresentação da (atual) turnê de retorno da banda Los Hermanos – a anterior ocorreu há quatro anos. Marcelo Camelo (voz, guitarra e baixo), Rodrigo Amarante (voz, guitarra e baixo), Bruno Medina (teclados) e Rodrigo Barba (bateria) fazem um passeio pelas músicas que estão nos quatro álbuns do grupo, lançados entre 1999 e 2005.

Os integrantes seguiram vidas e caminhos profissionais distintos quando, há 12 anos, colocaram a banda em “recesso por tempo indeterminado”. Mas sabem que deixaram um legado importante para o pop nacional, tanto que mantêm fãs ardorosos até hoje. ‘Todo Carnaval Tem Seu Fim’, ‘O Vencedor’, ‘Samba a Dois’ e ‘Anna Júlia’ – sucesso de massa do qual a banda se recusou a ser refém – estão no repertório do show, que também conta com ‘Corre Corre’, a primeira inédita em 14 anos.

“Eu acho graça que a vida passa”, canta Camelo na nova e solar música. A vida passa. Mas, para artistas e admiradores, às vezes, vale a pena olhar para trás. Em São Paulo, Rubel foi o artista

escolhido para fazer o show de abertura.

ONDE: Allianz Parque (45.000 lug.). R. Palestra Itália, 200, Água Branca. QUANDO: Sáb. (18), 21h (show de abertura, 19h). QUANTO: R$ 90/ R$ 220. Vendas: www.eventim.com.br