Lives sertanejas dominam ranking mundial de audiência

Danilo Casaletti, especial para o Estado

A cantora goiana Marília Mendonça está no topo das dez lives mais assistidas no mundo entre abril e maio, com 3,31 milhões de views no evento LiveLocalMariaMendonça, realizado dia 8 de abril em suas redes sociais. Os dados foram enviados ao Estado pela assessoria de imprensa do YouTube Brasil e leva em conta visualizações simultâneas, ou seja, durante a exibição da live. A cantora ainda aparece no oitavo lugar com TodosOsCantosdeCasa, do dia 9 de maio. Marília está à frente de nomes internacionais como Andrea Boccelli, em segundo lugar, com 3,24 milhões de views na live que apresentou em 12 de abril, e do grupo coreano BTS, fenômeno do K-pop, que marca presença em duas posições, sétima e décima. Se forem considerados os números de audiência até o momento, já que as lives continuam disponíveis no YouTube, LiveLocalMariaMendonça aparece com mais de 54 milhões de visualizações.

Outros sertanejos estão na lista dos dez primeiros. A dupla Jorge & Mateus, de sucessos como Cheirosa e Propaganda, ocupa a segunda posição, com 3, 24 milhões de views, também de acordo com repassados pelo YouTube. Gusttavo Lima, com o show Boteco em Casa, atingiu 2,77 milhões no dia 11 de abril, enquanto Leonardo e Eduardo Costa aparecem em sexto, com 2,52 milhões. Ainda há espaço para Henrique & Juliano, na nona posição, com 2,03 milhões. A live intimista dos irmãos Sandy & Júnior tiveram público de 2,55 milhões, ficando na quinta posição.

Entre os artistas brasileiros fora do gênero sertanejo, também levando em conta as apresentações que podem ser assistidas a qualquer momento, os destaques são o grupo de pagode Raça Negra com a live Raça Negra e Amigos em Casa, que tem quase 15 milhões de visualizações. O DJ Alok, que fez sua apresentação da varanda de seu apartamento, em São Paulo, com uma superprodução que incluía canhões de luz e que contou com transmissão pela TV, já tem mais de 12 milhões. “Foi muito inspirador. Não só com as doações tão significativas que tivemos, mas também com o engajamento de tantas pessoas compartilhando mensagens, com bom humor, energia positiva e muita esperança. Esse retorno fez com que aquele momento tenha se transformado num grande ritual de conexão entre todos nós, mesmo que distantes fisicamente”, diz o DJ.