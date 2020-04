Live de Alceu Valença e festival de cinema estão entre as dicas para ver na quarentena

Danilo Casaletti, especial para o Estado

Para cinéfilos

A plataforma de vídeos Looke oferece, gratuitamente, por quatro meses, 50 filmes que integraram o Festival Varilux de Cinema Francês. Filmes como Vidas Duplas, com Juliette Binoche (foto), e O Reencontro, com Catherine Deneuve, estão entre as opções (bit.ly/festvari).

Alceu Valença

O cantor e compositor pernambucano fará sua primeira live no domingo (3), às 18h, no projeto solidário Juntos Pela Música. A transmissão, que vai reunir sucessos e algumas surpresas, será por meio de seu canal no YouTube (bit.ly/divalceuva).

Inhotim

O instituto estreia a série Retratos para mostrar como são feitas as montagens de obras de arte e galerias da instituição – o primeiro episódio, neste sábado (2), às 11h, é sobre o trabalho da artista Adriana Varejão (@inhotim).

Toquinho

O músico é o primeiro convidado da série Blue Note São Paulo Live Sessions e faz show no dia 8/5, às 20h, ao lado da cantora Camilla Faustino (bit.ly/divtoquinho).

Para relaxar

O Bom Retiro Zen, projeto do Sesc Bom Retiro (@sescbomretiro), chega ao formato de live neste sábado (2), às 10h, com aula de alongamento, flexibilidade e alívio de tensões e estresse.

Vou Rifar Meu Coração

O filme dirigido por Ana Riepper aborda o universo das músicas românticas brasileiras conhecidas como bregas, nas vozes de nomes como Agnaldo Timóteo, Wando e Nelson Ned. A exibição do longa será promovida pelo MIS, neste sábado (2), às 15h. Para assistir, é preciso fazer cadastro pelo link: bit.ly/divcoracao.

Cidade Vazia

O perfil @pipoca.co exibe no sábado (2), às 19h30, um especial com imagens gravadas por drones pelo islandês George Leito que mostram as cidades de São Paulo, Recife e Reykjavik (Islândia) vazias, sobretudo em famosos pontos turísticos. O texto é de Gabriel Pernambuco.