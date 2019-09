Lenine, Chico César e Roberto Carlos estão entre os shows desta sexta-feira (20/9)

Arrigo Barnabé

Nome associado à vanguarda paulistana, ele apresenta nesse show o repertório do compositor gaúcho Lupicínio Rodrigues, dando um toque inovador a clássicos como ‘Nervos de Aço’ e ‘Cadeira Vazia’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª(20), 21h. R$9/R$30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

Céu

A cantora lança seu novo álbum, batizado de‘APKÁ!’, que tem produção assinada por ela em parceria com os músicos Hervé Salters e Pupillo, os mesmos do bem-sucedido ‘Tropix’. A cantora também se apresenta no fim de semana no Sesc Guarulhos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6 ª (20), 21h30. R$ 9/R$ 30. (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico César

O cantor e compositor faz show de lançamento do álbum ‘O Amor é Um Ato Revolucionário’, seu mais recente trabalho. A cantora Flaira Ferro faz participação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (20), 21h. R$12/R$40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Cristovão Bastos e Maury Buchala

O pianista carioca e o regente paulista reúnem o popular e o erudito em uma apresentação com a participação dos cantores Renato Braz, Áurea Martins, Mariana Baltar e Mônica Salmaso. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (20), 21h . R$ 12/R$40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Douglas Germano

O compositor paulistano apresenta, acompanhado de banda, o disco ‘Escumalha’, projeto que aborda questões contemporânea e reve acontecimentos históricos. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6 ª (20) e sáb. (21), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Fernanda Abreu

Na turnê ‘Amor Geral’, a cantora faz um show com músicas que falam de amor e tolerância, sem deixar de lado o swing característico de seu trabalho. Sesc Osasco (300 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jd. das Flores, 3184-0900. 6ª (20), 20h30. R$6/R$20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernando e Sorocaba

A dupla mostra, dentro do projeto Clássicos do Villa, músicas de seu mais recente trabalho, batizado de ‘O Chamado da Floresta’. Villa Country (3.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3868-5858. 6ª (20), 0h30. R$ 40/R$ 120. Cc.: D, M e V.

Lenine

Em show exclusivo para a ocasião, o cantor apresenta, no formato voz e violão, sucessos da carreira e músicas de seu mais recente projeto, ‘Lenine Em Trânsito’. São canções como ‘Paciência’ e ‘Hoje eu quero sair só’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (20), 21h30; sáb. (21), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marília Garcia

A poeta, vencedora do prêmio Oceanos, se apresenta ao lado do coletivo de música autoral contemporânea Capim Novo, dentro do projeto Instrumental Poesia. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (20), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mariene de Castro

A cantora mostra, pela primeira vez na cidade, o show no qual retoma o repertório do DVD ‘Santo de Casa’, lançado em 2010. São músicas como ‘Samba de Terreiro’ e ‘Cirandas’, além do clássico ‘Falsa Baiana’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (20) e Sáb. (21), 22h.R$ 70/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Morelenbaum e Jaques Morelenbaum

Acompanhados pelo CelloSam3aTrio, eles fazem uma homenagem aos 90 anos de Tom Jobim. Não faltarão os grandes clássicos do maestro, como ‘Desafinado’ e ‘Águas de Março’. Sesc Santo André. Teatro (303 lug.). R. Tamarutaca, 302, V. Guiomar, 4469-1200. 6ª (20), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Mariano

Na turnê ‘DNA’, o cantor apresenta músicas como ‘Êxtase’, de Guilherme Arantes e ‘Pode Ser’, de Jorge Vercillo. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (20), 21h. R$80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles

O sambista faz show em que reproduz uma verdadeira roda de samba no palco e não deixa de fora seus grandes sucessos de carreira. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª(20), 22h. R$ 30/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O cantor segue em turnê na capital paulista em show que apresenta seus grandes sucessos, como ‘Detalhes’ e ‘Emoções’. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (20), 20h30 (abertura dos portões, 18h30); dom.(22), 17h (abertura dos portões, 15h); 5/10, 20h30. R$ 200/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Arlacon

Com 15 anos de carreira, ele ganhou notoriedade com a canção ‘O Lado Vazio do Sofá’. Nesse show, Arlacon mostra, além de canções autorais, músicas de outros compositores. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (20), 21h. R$9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roupa Nova

O grupo, que coleciona hits em trilhas de novelas, faz apresentação recheada deles. ‘Whisky a Go-Go’, ‘Dona’ e ‘Volta pra Mim’ têm lugar garantido no roteiro. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (20) e sáb. (21), 22h. R$ 120/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silvia Machete

A irreverente cantora apresenta show baseado em seu novo álbum, ‘Rhonda’. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 6ª (20), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Festival JazzTempo Itália

Sexta-feira (20), o festival apresenta o clarinetista Gabriele Mirabassi, que vem pela primeira vez ao Brasil. Sábado(21) e domingo (22), abre espaço para o jazz contemporâneo de Nicola Conte e sua banda Spiritual Galaxy e de Gaetano Partipilo. Jazz nos Fundos (100 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, 3083-5975. 6ª (20), sáb. (21) e dom. (22), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Noite do Fado

Com apresentação da atriz Marisa Orth, que também se apresentará, o show reúne a cantora e compositora angolana Jéssica Areias e os instrumentistas Ricardo Araújo e Michi Ruzitschka. Casa de Cultura os Capoeira (110 lug.). R. Belmiro Braga, 186, Pinheiros, 9.8141.5534. 6 ª (20), 22h. R$25/R$60

Resenha Boa

A festa dedicada ao pagode reúne os shows de Belo, Quintessencia e Pixote. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (20), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sem Barreiras

O Festival de Acessibilidade e Artistas com Deficiência apresenta um show inédito com o encontro dos rappers Billy Saga, Rashid e Yzalú. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (20), 21h. Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.