Laura Pausini, Dionne Warwick e encontro de Paulinho da Viola com Criolo passam por São Paulo nesta semana

6ª (17)

César Lacerda

Compositor cuja canção ‘Minha Mãe’, em parceria com Jorge Mautner, será lançada por Gal Costa em dueto com Maria Bethânia, ele apresenta as músicas do disco ‘Tudo Tudo Tudo Tudo’ (2017). Além de repertório autoral, Lacerda interpreta ‘Me Adora’, de Pitty. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Edson e Hudson

Os irmãos fazem a turnê ‘Eu e Você de Novo’, baseada em álbum gravado ao vivo. Além de sucessos como ‘Nosso Contrato’, o show tem versões para clássicos do sertanejo e releituras de bandas como Guns N’ Roses e Dire Straits. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (17), 22h. R$ 80/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Heavy Baile

Mesclando sons eletrônicos e funk, o coletivo lança o álbum ‘Carne de Pescoço’, com a presença de Tati Quebra Barraco e Lia Clark. Nos Trilhos (1.800 lug.). R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca, 99203-2803. 6ª (17), 23h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Lenine

Ele apresenta o show ‘Em Trânsito’, baseado em seu 13º disco, gravado ao vivo no Rio. Há releituras de canções antigas e inéditas. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (17) e sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariene de Castro

Ao lado de um trio de músicos, a cantora faz o show ‘Meu Cumpadre Ferreira’, totalmente dedicado à obra de Roque Ferreira. Ele é um dos autores de ‘Água da Minha Sede’, sucesso na voz de Zeca Pagodinho. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (17), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina Lima

Ao lado de Dustan Gallas (teclado/baixo), Arthur Kunz (bateria) e Leo Chermont (guitarra), a cantora e compositora faz show do disco ‘Novas Famílias’ (2018). Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (17), 21h; sáb. (18), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Odair José

Na companhia de três músicos, o autor de ‘Cadê Você’ interpreta as músicas do álbum ‘Gatos e Ratos’ (2016), com estética rock. ‘Carne Crua’ e ‘Moral Imoral’ estão entre as dez faixas. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (17), 21h30. R$ 40/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.



Paulinho da Viola, Velha Guarda da Portela e Criolo

No espetáculo ‘A Noite Veste Azul’, dirigido por Elifas Andreato, Paulinho da Viola (foto) e a Velha Guarda da Portela celebram os 95 anos da escola de samba, com a participação de Criolo. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (17), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex-titã apresenta as músicas do álbum solo ‘A Gente Mora no Agora’, em que estabelece conexões com Emicida, Erasmo Carlos e Tim Bernardes. ‘Vou Te Encontrar’, de Nando Reis, é uma das faixas. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (17) e sáb. (18), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Plutão Já Foi Planeta

A banda, que participou do Lollapalooza deste ano, apresenta músicas de seus dois álbuns. ‘Daqui pra Lá’ (2014) e ‘A Última Palavra Feche a Porta’ (2017) têm toques de pop, psicodelia e rock. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (17), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (18)

André Abujamra

‘Omindá – A União das Almas do Mundo pelas Águas’ é o novo projeto audiovisual do artista, com composições sobre a água e suas conexões com o ser humano. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

Depois de shows dedicados ao repertório de Lupicínio Rodrigues, o cantor e compositor interpreta grandes clássicos compostos por Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (18), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coruja Bc1

Acompanhado pelo DJ Skeeter, o rapper apresenta as músicas do primeiro álbum solo, ‘NDDN – No Dia Dos Nossos’ (2017), em que aborta temas como a negritude. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (18), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Felipe Antunes

Integrante do grupo Vitrola Sintética, ele lança o álbum-livro ‘CRU’, gravado em Portugal com o violoncelista holandês Tjalle Rens. O rapper Xis e o poeta Oswaldo de Camargo participam do show. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (18), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Itiberê Zwarg & Grupo

Conhecido por seu trabalho com Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista lança o álbum ‘Intuitivo’, acompanhado pelos filhos Ajurinã (saxofone e bateria) e Mariana (sopros). A apresentação faz parte do festival Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lenine

Marina Lima

Paulo Miklos

Planet Hemp

Tendo à frente Marcelo D2 e BNegão nos vocais, a banda faz show com hits como ‘Contexto’ e ‘Legalize Já’. A apresentação é ilustrada por projeções. Credicard Hall (6.697 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (18), 23h. R$ 60/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Saulo

Passando por axé e samba-reggae, o artista baiano estreia a turnê ‘Sol, Lua, Sol’, em apresentação que vai gerar um DVD. Canções sobre o correr do dia – entre elas, algumas inéditas – dão o tom do espetáculo. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (18), 22h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tássia Reis e Baco Exu do Blues

Em show do projeto Frequências, os artistas fazem apresentações distintas. Integrante do coletivo feminino Rimas & Melodias, Tássia interpreta músicas do álbum ‘Outra Esfera’ (2016). Revelação do hip hop, Baco mostra as faixas de ‘Esú,’ considerado um dos melhores discos de 2017. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (18), 22h30 (abertura, 20h). R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tribalistas

Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown chegam a São Paulo com a primeira turnê que reúne o trio. Confira entrevista com eles. Allianz Parque (45.000 lug.) Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (18), 21h (abertura, 17h). R$ 160 (pista). Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Verônica Ferriani

Ao lado do violonista Marco Pereira, a cantora faz o show ‘A Bossa Nova e um Pouco de sua História’, em que passa pelo samba-canção e por músicas do álbum ‘Canção do Amor Demais’ (1958), de Elizeth Cardoso. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Lopes Neto, 208, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. (18), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Domingo (19)

André Abujamra

Edgard Scandurra

O guitarrista do Ira! relembra o repertório de seu primeiro álbum solo, ‘Amigos Invisíveis’ (1989), em que tocou todos os instrumentos. Faixas como ‘Estamos nesse Trem’ e uma releitura de ‘Our Love Was’, do The Who, fazem parte deste trabalho. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (19), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Itiberê Zwarg & Grupo

Jay Vaquer

‘Ecos do Acaso e Casos de Caos’ é o décimo álbum do artista, gravado em Los Angeles. As músicas do disco fazem parte do musical ‘Tilt – Quando É que a Vida Começa?’, que foi escrito por ele. Canções conhecidas como ‘A Falta que a Falta Faz’ e ‘Pode Agradecer’ não ficam de fora. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (19), 21h30 (abertura, 19h). R$ 50/R$ 95. Cc.: todos. Cd: todos.

Lenine

Lívia Mattos

Sanfoneira da banda de Chico César, a artista apresenta as músicas que estão em seu primeiro álbum solo, ‘Vinha da Ida’ (2017). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (19), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Lourenço Rebetez

Misturando jazz e sons afro-brasileiros registradas no álbum ‘O Corpo de Dentro’, o guitarrista e arranjador faz show no projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (19), 16h. Grátis.

The Calling

Depois de pausas e mudanças na formação, o grupo de Alex Band prepara o terceiro álbum da carreira. Neste show, hits como ‘Wherever You Will Go’ são relembrados. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (19), 18h; 2ª (20), 19h. R$ 130/R$ 360 (dom., esgotado). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

2ª (20)

Laura Pausini

Ela faz show com foco nas músicas do álbum ‘Fatti Sentire’ (2018). ‘Non è Detto’ é o primeiro single do trabalho. Credicard Hall (4.170 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 2ª (20) e 3ª (21), 21h30. R$ 200/R$ 700. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Calling

3ª (21)

Airto Moreira e Fotografia Sonora

Célebre no universo do jazz, o percussionista faz show ao lado da banda para apresentar o álbum ‘Viva Airto’ (2016). ‘Pitangueira’ é um dos temas incluídos no trabalho. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (21), 21h30 (abertura, 20h). R$ 90. Cc.: todos. Cd: todos.

Ed Motta

Tocando guitarra e piano, o músico faz show solo em que relembra ‘Colombina’, ‘Fora da Lei’ e outros sucessos da carreira. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (21), 21h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Joan Osborne

Indicada ao Grammy, a cantora Joan Osborne vem pela primeira vez ao Brasil. Conhecida pelo hit ‘One of Us’, ela lançou em 2017 disco dedicado a Bob Dylan. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (21), 21h. R$ 90/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Laura Pausini

4ª (22)

Agnaldo Rayol e Orquestra

Comemorando 60 anos de carreira, o cantor relembra músicas que marcaram sua trajetória. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (22), 21h. R$ 50/R$ 120. todos. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

O cantor e compositor faz show de lançamento do álbum ‘9 Sambas’. Canções como ‘Na Sacola’ e ‘Clareza’, também gravada por Elza Soares, estão no repertório. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (22), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (23)

Animal Collective e Rubel

O grupo experimental americano faz show especial com músicas do álbum ‘Sung Tongs’ (2004), considerado um dos mais importantes dos anos 2000. A abertura fica por conta de Rubel, que apresenta canções do disco ‘Casas’ (2018). Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306- 4220. 5ª (23), 22h. R$ 180/R$ 220. Vendas pelo site: www.ticketload.com

Demônios da Garoa e Wandi Doratiotto

Em show inédito, o grupo e o integrante do Premeditando o Breque cantam músicas de Adoniran Barbosa. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (23), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dionne Warwick

Grande intérprete de Burt Bacharach, faz show em que celebra 50 anos de carreira. ‘Walk On By’ é um de seus hits. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (23), 22h (abertura, 20h). R$ 180/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

ionnalee

Este é o novo projeto audiovisual da cantora, compositora, produtora e cineasta sueca Jonna Lee. O álbum ‘Everyone Afraid to Be Forgotten’ (2018) marca esta nova fase da carreira da artista. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (23), 21h (abertura, 19h). R$ 240. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renee Rosnes

A pianista canadense é atração do projeto Sesc Jazz. Ela destaca temas do álbum ‘Beloved of The Sky’, lançado este ano. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (23), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Dorival Negro Caymmi

Alessandra Leão, Jussara Silveira, Lazzo Matumbi, Tiganá Santana e Virgínia Rodrigues participam do show que joga luz sobre a temática da negritude na obra de Dorival Caymmi. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (23) e 24/8, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Egberto 70

Com direção da saxofonista Gaia Wilmer, o projeto homenageia os 70 anos do multi-instrumentista Egberto Gismonti. O grupo de Gaia e o violoncelista Jaques Morelenbaum são a base das três apresentações. Na 4ª (22), Egberto e Mauro Senise são os convidados. Yamandu Costa e Gabriel Grossi estarão no palco em 24/8. E Ricardo Herz e André Mehmari tocam no dia 25/8. Centro Cultural Banco do Brasil (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 4ª (22), 24 e 25/8, 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Galeria do Rock Ao Vivo

A banda Francisco, el Hombre, Teco Martins e Bárbara Beats se apresentam no evento, mostrando seus trabalhos recentes. Espaço 555. Av. São João, 555, República. Sáb. (18), 18h. R$ 30/R$ 80. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Perus Rock Festival

Em sua sétima edição, o evento conta com shows de Útero Punk, Dona Valentina, Hell Road, Indaíz e Íris Rocha. R. Julio Maciel, 512, Vila Perus. Sáb. (18), 15h. Grátis.

Som a Pino

O programa apresentado por Roberta Martinelli na Rádio Eldorado completa dois anos no ar. A comemoração, que será transmitida ao vivo, entre 13h e 14h, da Casa de Francisca, onde também é possível almoçar, tem a presença da cantora Mariana Aydar e seu trio de forró. Depois, a festa continua com o Trio Sinhá Flor. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (18), 12h30. R$ 26. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sonora Soma

Chegando à terceira edição paulista, o festival incentiva o protagonismo feminino na música. Hoje (17), o evento ocupa a Casa do Baixo Augusta (R. Rêgo Freitas, 553, República), com oficina de samba, bate-papo sobre mulheres na música, discotecagem do coletivo Feminine Hi-Fi e show de Lurdez da Luz com MC Tha. Yzalu e a dupla argentina Bienvenidos a la Computadora se apresentam no sábado (18), dia em que o Red Bull Station (Pça. da Bandeira, 137, centro) recebe atividades do Sonora Soma. No domingo (19), o Estúdio Bixiga (R. 13 de Maio, 825, Bela Vista) recebe showcases e o Mundo Pensante (R. 13 de Maio, 830), apresentações de artistas como Linn da Quebrada e BadSista. A programação é gratuita. Inf.: bit.ly/sonorasoma

Um Abraço no Alê

Yamandu Costa (violão de sete cordas), Marco Pereira (violão), Paulo Bellinati (violão aço), Swami Jr. (violão de sete cordas), Toninho Ferragutti (acordeom), Bebê Kramer (acordeom), Nailor Proveta (clarinete), Zé Alexandre Carvalho (contrabaixo) e Roberto Angerosa (percussão), além das cantoras Verônica Ferriani e Fabiana Cozza, participam do show em homenagem ao clarinetista Alexandre Ribeiro. A renda do espetáculo será revertida para o tratamento de saúde pelo qual ele está passando. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (17), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Carmen

A Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral da Cidade de São Paulo apresentam a ópera de Bizet. Rodolfo García Vázquez assina a direção cênica. Denise de Freitas e Karina Demurova, em dias alternados, assumem o papel-título. Luciano Camargo rege. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 6ª (17), sáb. (18), 2ª (20) e 3ª (21), 20h30; dom. (19), 19h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival de Coros Infantis

Com abertura do Coral Paulistano, sob a regência da maestrina Naomi Munakata, o festival reúne três grupos de jovens cantores: o Coro Infantil da OSESP, o Coral do Grupo Primavera de Campinas e o Coral da Gente do Instituto Baccarelli. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (19), 16h30. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Kátia Kabanová

Com direção musical de Ira Levin, e direção cênica e concepção de figurinos de André Heller-Lopes, a obra de Leos Janácek é um dos títulos de ópera do Theatro São Pedro para este ano. A trama conta a história de Katerine (interpretada pela soprano Gabriella Pace), uma mulher casada dividida entre o dever social e o amor. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Hoje (17), 4ª (22) e 24/8, 20h; dom. (19) e 26/8, 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica de Jerusalém

Em comemoração aos 70 anos do Estado de Israel, a orquestra faz dois concertos com regência do maestro Yeruham Scharovsky. O primeiro concerto tem obras de Antonín Dvorák, Mark Lavry e Tchaikovski; o segundo tem composições de Lavry, Brahms e Felix Mendelssohn-Bartholdy. O violinista Itamar Zorman participa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 2ª (20) e 3ª (21), 21h. R$ 72/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob regência de Alexander Lazarev, a orquestra faz concerto com participação do pianista Marcelo Bratke. Obras de Stravinsky, Prokofiev e Tchaikovski estão no programa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (17), 20h; sáb. (18), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Liebreich rege 9ª Sinfonia de Beethoven

Alexander Liebreich rege a 9ª Sinfonia de Beethoven em concerto da série Osesp 60, seguido de conversa entre solistas, maestro e público. Carla Cottini (soprano), Denise de Freitas (mezzo soprano), Christian Elsner (tenor), Franz-Josef Selig (baixo), o Coral Jovem do Estado, o Coro Acadêmico da Osesp e o Coro da Osesp participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (22), 5ª (23) e 24/8, 20h30; 25/8, 16h30; 26/8, 19h. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 4ª (22), 10h. R$ 12.

Osesp: Stenz, Stefanovich e Coro da Osesp

Sob regência de Markus Stenz, a orquestra se apresenta com o Coro da Osesp, o Coro Acadêmico da Osesp e a pianista Tamara Stefanovich. Obras de Debussy, Charles Ives, Luciano Berio e Karol Szymanowski estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (17), 20h30; sáb. (18), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.