Largo da Batata abriga primeiro bar da Hoegaarden, marca de cervejas belgas

+ Na região do Largo da Batata, um bar da marca de cerveja belga Hoegaarden – o primeiro no mundo todo – abriu as portas há pouco mais de um mês.

Com paredes cobertas por plantas e vasos pendurados no teto, o espaço da Hoegaarden Greenhouse tem inspiração no ambiente e no estilo de vida de onde a cerveja foi criada – um vilarejo a 40 km de Bruxelas, capital da Bélgica.

A novidade reforça a vida noturna de uma área já habitada por boas opções de bares, como o Pitico e a Goose Island Brewhouse. No novo endereço, os clientes fazem os pedidos em totens de autoatendimento, após cadastrarem uma comanda individual.

Das cinco torneiras saem receitas que seguem o estilo belga, como a clássica witbier da marca (R$ 15, 330 ml; R$ 22, 550 ml), servida com rodela de laranja. O toque cítrico, aliás, está presente em todas elas, com a ajuda da torre de infusão, com laranja e ervas, instalada ao lado das torneiras.

Os petiscos são retirados nos fundos da casa, logo após as mesas comunitárias, e o menu inclui opções como a ‘Burrata Artesanal’, servida com torradas (R$ 31), e a pequenina porção de batata frita (R$ 11). Humberto Abdo