Lanchonetes preparam milk-shakes alcoólicos; confira outras dicas de Quitutes

+ Agora, o Raw Burger n Bar também serve milk-shakes. Detalhe: são todos alcoólicos. Há três sabores da bebida à base de sorvete de baunilha: o ‘Pink Temptation Shake’ (R$ 39; foto acima), com licor e morango; o ‘Coffee Shop Shake’ (R$ 39), de licor, uísque, expresso e chocolate; e o ‘Killer Bees Shake’ (R$ 39), que mistura uísque, vodca e mel. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 12h/0h (dom., 12h/23h; fecha 2ª).

+ Até 15/3, o festival de milk-shake do The Fifties traz novas versões da bebida, incluindo duas opções ‘batizadas’ com álcool: a ‘Caipirinha de Limão’ (R$ 21,90; foto acima), com sorvete de creme, cachaça e suco de limão; e a de cappuccino (R$ 21,90), que leva sorvete de creme e chocolate batidos com licor de chocolate e café, chantilly e calda de chocolate. Al. Jauaperi, 1.468, Moema, 2387-4868. 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/1h).

Confira outras dicas de Quitutes:

CAFÉS

Fazenda Café

Faz quitutes do interior e mói os grãos nobres das marcas do Centro e Orfeu. O café expresso (R$ 4,75) figura ao lado de receitas que misturam a bebida com pé de moleque (R$ 18,50) ou cachaça, caso do ‘Café Brasil’ (R$ 13,50). A carta lista ainda o ‘Tailandês’, expresso, gelo e leite condensado (R$ 14). Para aplacar a fome, há também pratos rápidos. De sobremesa, prove o pudim de café (R$ 7). Lgo. São Francisco, 20, Sé, 3101-8117. 7h/18h40 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Gimbernau

Resistiu ao tempo e, sob a batuta da terceira geração, ainda é conhecida por fazer doces típicos catalães, como o ‘Chuchu’, uma massa de brioche recheada, que pode ser assada ou frita (R$ 9) – apenas sob encomenda. A torta holandesa também vale a pena (R$ 84, inteira). Mas vá à doceria pelos suspiros (R$ 5,50, pacote com 125 g), que são soberanos no balcão, em forma de discos, pinguinhos e ninhos. R. Aimberê, 113, Perdizes, 3862-3795. 9h/20h (dom. e fer., 9h/13h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Renata Arassiro

A loja de chocolates parece uma joalheria, decorada em tons sóbrios e com bombons delicados nas vitrines, como os de praliné folhado (R$ 6), à base de chocolate belga, e a trufa de figo com champanhe (R$ 13,50). A chocolateira também desenvolveu receitas com curry, leite de coco, piprioca e amarena com iogurte (R$ 6, cada). R. Pascal, 1.195, Campo Belo, 5092-4977. 10h/18h20 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIAS

Armazém dos Pães

A casa tem um cardápio amplo, com boas pedidas para o café da manhã, ainda salgados, doces e pratos rápidos. O ‘Pão Pururuca’ é como um sanduíche de queijo às avessas: o pão é o mesmo francês de sempre, mas o queijo, uma boa muçarela, não entra como recheio. Vai por cima do pão, cortado em lascas grossas e derretidas para formar uma casca crocante e dourada (R$ 22,90, o quilo). Quer mais? O pão de queijo sai por R$ 42, o quilo. Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 3.490, Alto da Lapa, 3645-3032. 6h/23h (dom., 6h/22h30). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Padaria 14 de Julho

É um misto de padaria, rotisseria e mercearia. No balcão há linguiça curtida no vinho por três dias (R$ 70, o quilo). Já o sanduíche de pernil assado no vinho (R$ 32,90) é receita da família de Alexandre Franciulli, dono da padoca centenária. Experimente também o ‘Frolá’, pão recheado com linguiça calabresa, tomate seco, azeitona, muçarela, provolone e berinjela (R$ 44,90, o quilo). Para adoçar, leve um pacote do tradicional biscoito ‘Crustoles’ (R$ 66, o quilo). R. 14 de Julho, 76, Bela Vista, 3105-3215. 7h/20h30 (dom., 7h/18h; 2ª, 12h30/20h). 2ª (4), 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

SALGADOS

Art Esfiha

As irmãs Abdud preparam boas esfihas abertas como as de carne (R$ 5,80) e a de coalhada seca com zaatar (R$ 7,20); e fechadas, nas versões de frango com Catupiry, ricota e calabresa (R$ 5,80 cada). Da cozinha também saem especialidades como quibe cru (R$ 15,90 130 g) e charuto de folha de uva (R$ 13,10, 130 g). R. Joinville, 314, V. Mariana, 3051-3992. 11h/20h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Yoka

A família trabalha com pastel há mais 60 anos. Tem, sim, os sabores tradicionais de feira, mas o ‘Japonês’ surpreende: tofu, shitake, kamaboko (massa de peixe) e cebolinha (R$ 13). Tem também o pastel de carne-seca e muçarela (R$ 11) e a versão doce de ‘Romeu e Julieta’ (R$ 9,50). R. dos Estudantes, 37, Sé, 3207-1795. 8h30/19h30 (sáb. e dom., 8h30/18h30; fer., 8h30/17h15). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Cadillac Burger

O ambiente remete ao México e à Califórnia, mas também à cultura ‘lowrider’, de veículos customizados. O dono, José Américo Crippa Filho, o Tatá, entusiasta do bairro da Mooca, é um dos ícones do movimento no Brasil. O sanduba em homenagem a essa paixão, o ‘Lowrider’ (R$ 31), tem carne grelhada, bacon defumado, alface, tomate, ovo, queijo gratinado e molho de sriracha. Para acompanhar, a porção de fritas custa R$ 18. Iniciativa bacana, a hamburgueria tem horta própria. R. Juventus, 296, Parque da Mooca, 2273-8074. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marques Hambúrguer

Tente encarar as grandes porções. O beirute à moda, para duas pessoas, é recheado com filé mignon, presunto, queijo, bacon, ovo, alface, tomate e maionese. Pesa 1,5 kg (R$ 105, com filé mignon; R$ 80, com rosbife). O cheese salada com dois hambúrgueres, queijo prato, salada e maionese, custa R$ 24. Para beber, prove o milk-shake de morango (R$ 26, 500 ml). Av. Braz Leme, 2.002, Santana, 2979-0595. 11h/2h (6ª e sáb., 11h/4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

SORVETES

Sottozero

Além dos sabores expostos na vitrine, a antiga sorveteria também serve taças, como a banana split (R$ 25). Dos sorvetes, peça versões como pistache, chocolate, iogurte com amora, mascarpone, manga e morango, servidos na casquinha ou no copinho (R$ 11/R$ 15). Av. Sumaré, 840, Perdizes, 3673-1281. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.