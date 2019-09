Lanchonete da Cidade e Tradi Hamburgueria têm novidade saindo da chapa

LEIA TAMBÉM > Conheça novos bares inaugurados na região de Perdizes e Pompeia

Nesta quinta-feira (26/9), estreia no cardápio da Lanchonete da Cidade o ‘Invocado’ (R$ 29; foto), sanduíche que vem recheado com o hambúrguer Futuro 2.0, nova versão do disco 100% vegetal, à base de beterraba e proteínas isoladas de soja, ervilha e grão-de-bico. Com nova textura e sabor menos defumado, o hambúrguer entra na composição do ‘Invocado’ com guacamole, pico de gallo, cebola crispy e maionese temperada. A lanchonete também dá a opção de todas as receitas da casa serem servidas com o burguer vegano. R. Coropés, 51, Pinheiros, 3812-9508. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; 2ª, 12h/15h e 18h/0h).

O peito bovino é o ingrediente principal de três sanduíches servidos na Tradi Hamburgueria até 9/10. A pedida inclui as receitas de três assadores: pão de hambúrguer com brisket, picles de cebola roxa e molho barbecue, de Bruno Panhoca; pão de centeio recheado com pastrami, chucrute e molho especial (foto), de Fih Fernandes, chef do Fôrno e do Holy Burger; e pão de queijo, sunomono, maionese verde e corned beef, de Lierson Mattenhauer Júnior, da Tradi. Os três lanchinhos saem por R$ 42,11. R. Diogo Jácome, 391, V. Nova Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30).