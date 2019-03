Lanchonete da Cidade e Frank & Charles preparam novos sanduíches

+ O Frank & Charles prepara oito novos hambúrgueres. Entre as opções, o ‘Old Jack’ (R$ 34,70; foto) leva queijo, salame espanhol, cebola caramelizada, catchup de pimentão e maionese artesanal. Também há novas porções de fritas, como a que vem com pastrami artesanal e fonduta de muçarela de búfala com grana padano (R$ 26,70). R. Tinhorão, 130, Higienópolis, 3624-8763. 11h30/15h30 e 18h30/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; fecha dom.).

+ O cachorro-quente já faz parte do cardápio da Lanchonete da Cidade. A novidade fica por conta da versão que estreia na rede: o ‘NYC’ (R$ 20), que traz como recheio do pão fofinho uma salsicha 100% bovina, a ‘all beef’, acompanhada de mostarda com picles da Strumpf. A receita especial será servida por tempo limitado, apenas até 25/3. R. Coropé, 51, Pinheiros, 3819-0229. 12h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; 2ª, 12h/15h e 18h/0h).

Confira outras dicas de Quitutes em São Paulo:

Cafés

Caffè Latte

O cardápio lista boas opções, como cheesecake de tangerina (R$ 11,30, a fatia) e empanadas, de carne, queijo com cebola ou escarola, por R$ 7,50, cada. Para acompanhar, prove o ‘Afogatto’, com expresso, sorvete de creme e doce de leite (R$ 15,60). R. do Comércio, 58, Centro, 3242-1700. 8h/20h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Octavio Café

A casa serve a bebida em diferentes métodos de preparo, do coado (R$ 14) ao expresso (R$ 9). Uma boa pedida é o drinque ‘Menta Café’ (R$ 22), com expresso, menta, chocolate cremoso, pedaços de chocolate belga e sorvete de menta. Também serve pratos. Av. Brig. Faria Lima, 2.996, Jd. Paulistano, 3074-0111. 7h/20h (sáb., 10h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Talchá

É quase uma ‘biblioteca’ do chá, com mais de 60 tipos de blend. Prove o quente ‘Doce Amêndoa’, com hibisco (R$ 39, 50 g), ou o gelado ‘Tropical’, de rooibos, polpa de abacaxi e limão taiti (R$ 44, 50 g). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-3744. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Le Chef Gatô

O melhor da doceria é a ‘Verrine’ (R$ 24, 110g). Nela, camadas de bolo se alternam com porções de brigadeiro de colher em um pequeno frasco de vidro. Já dentre as mais de 70 opções de brigadeiro (R$ 4,90, cada), peça o de frutas vermelhas ou o de 100% cacau. R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h30/18h30 (fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Leckerz

A ‘Walnusstorte’, de nozes com recheio de leite condensado e ovos moles, é o carro-chefe da confeitaria alemã de Porto Alegre (R$ 12,80, 100 g; R$ 128, o quilo). No almoço, também serve salada de grãos e massas (R$ 38, cada). R. Dr. Melo Alves, 293, Cerqueira César, 2528-1234. 10h/19h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bella Paulista

A padaria 24h está sempre cheia, principalmente às madrugadas. O cardápio lista pratos rápidos, como o sanduíche ‘Paraíso’, com picanha, molho de mostarda, queijo estepe, tomate e alface (R$ 43,20). Entre as opções, também há bufê de café da manhã, das 7h às 15h (R$ 27,90, 2ª a 6ª; R$ 48,90, sáb. e dom.). R. Haddock Lobo, 354, Cerqueira César, 3214-3347. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cepam

A empresa, que também fabrica os panetones Village, mantém esta enorme padaria. São mais de mil itens, entre pães e bolos. A torta de bacalhau (R$ 9, a fatia) faz boa companhia ao expresso (R$ 4,90). R. Ibitirama, 1.409, V. Prudente, 2341-6644. 6h/23h30 (6ª e sáb., 6h/0h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gêmel

No segundo andar da casa, é servido o bufê de café da manhã (R$ 59,90, o quilo). Nas travessas, bolos como os de amêndoas, coco e laranja (R$ 20/R$ 25). Também vende pizzas em fatia, a partir de R$ 9,90. R. Teixeira da Silva, 446, Paraíso, 3895-5946. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Rancho da Empada

Entre as opções de empadinhas, a de palmito é a campeã de pedidos (R$ 7), seguida pela de camarão (R$ 7,50). Há ainda opções doces como a de nozes (R$ 7,50). Além das empadas, faz salgados como o bolinho de bacalhau (R$ 9,50). R. Sena Madureira, 557, V. Clementino, 5904-7650. 9h/23h30 (dom., 11h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Beef Burger & Beer

O cardápio conta com nove hambúrgueres, mas só um deles faz o estilo clássico cheese salada (R$ 24): dentro do pão são 180 gramas de carne, muçarela, salada e maionese da casa. Já o ‘Funky’ (R$ 29) vem com pão de brioche, carne, blue cheese ou gruyère, cebola caramelizada e rúcula. R. Antônio Pereira de Souza, 398, Santana, 2099-4799. 12h/15h30 e 18h/23h (sáb. e dom., 17h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Marco Polo Gelateria & Caffè

As receitas são todas feitas na casa, inclusive o saboroso sorbet de morango, o cremoso de pistache e o sorvete ‘Marco Polo’, que faz sucesso com a mistura de café, amêndoas crocantes e baunilha. Os copinhos (R$ 11/R$ 19) podem ser montados com até três sabores. Largo Nossa Senhora do Bom Parto, 57, Tatuapé, 3805-4005. 11h/22h (6ª e sáb., 11h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Bolado’s

A casa serve sucos preparados com mais de 50 tipos de fruta, como graviola (R$ 8,70, 400 ml). O ‘Detox’ é feito com abacaxi, água de coco, couve, salsão, hortelã e gengibre (R$ 12,20). Entre as opções para comer, há sanduíche de ciabatta com peito de peru, tomate seco, queijo branco e rúcula (R$ 19). R. Pamplona, 1.501, Jd. Paulista, 3884-9050. 8h/21h (sáb., 10h/19h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Frutaria São Paulo

Casa de sucos com ampla varanda e extenso cardápio de sanduíches e pratos leves. O destaque fica por conta dos 40 tipos de fruta que resultam em ótimos sucos (a partir de R$ 9, com uma fruta). Entre os açaís, prefira o cremoso ‘Tipo A’ (R$ 25, 300 ml). R. Bandeira Paulista, 327, Itaim Bibi, 2364-5720. 10h/0h30 (sáb., 8h/0h30; dom., 8h/0h; 2ª, 10/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.