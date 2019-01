Kith 2º Andar, em Pinheiros, aposta em menu fechado para o almoço, com comida trivial e saborosa

Apesar da localização discreta, no piso superior de um prédio comercial, o Kith 2º Andar – inaugurado em outubro – tem conquistado sua fatia no concorrido circuito de Pinheiros. A cozinha está a cargo da gaúcha Juliana Faingluz, com passagem por restaurantes estrelados de São Paulo (Maní e D.O.M.) e da Espanha (El Celler de Can Roca).

No Kith, a chef se encarrega de servir apenas almoço e com uma fórmula cada vez mais frequente, com entrada, prato e sobremesa a preço fixo (R$ 55, exceto bebida e serviço). Não há cardápio à la carte e as opções mudam a cada semana, privilegiando os preparos na churrasqueira a carvão – das carnes aos legumes. Até a fatia de limão ganha um tostadinho antes de entrar no refresco da casa (R$ 10), que mistura água com gás, gengibre e xarope de limão-siciliano.

A cozinha é variada e nada tímida em sabor, a exemplo do bom arroz de linguiça com espeto de lula, servido esta semana. Os espetos, aliás, figuram em diferentes versões, como na entrada de espetinho de coração, com cebola e farinha de mandioca, e no prato ‘Xixo de Carne’, com salada de batata, farofa e vinagrete.

Também há sempre uma opção vegetariana, como estrogonofe de grão-de-bico, por exemplo. É comida trivial e saborosa, servida em ambiente despojado, com aspecto industrial e boa incidência de luz.

De sobremesa, a escolha pode ser entre o ‘Sundae’, com sorvete, farofa de castanha, ganache de chocolate e merengue; e o ‘Cremoso de Tapioca’, com leite de coco, queijo coalho e goiabada.

ONDE: R. Bianchi Bertoldi, 168, 2º andar, Pinheiros, 3032-5220.

QUANDO: 11h45/15h30 (fecha sáb. e dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.