Novo bar próximo à Braz Leme serve chopes especiais em espaço ao ar livre

Depois de trabalhar por mais de três décadas no ramo de sapatos, Jean Daniel Danielian decidiu apostar em uma de suas paixões para abrir o novo negócio: as cervejas especiais. Reforçando o ‘circuito cervejeiro’ cada vez mais variado na cidade, o recém-inaugurado King Skl. Beer fica no 2º andar de um boulevard formado por vários contêineres, que vendem opções como pizza, hambúrguer e comida mexicana.

No caso do bar, a comida é quase coadjuvante: o menu tem quatro itens, entre eles o ‘Tomorrow Land’ (R$ 14), kafta de cordeiro artesanal prensada em pedaços cortados de pão sírio, e a ‘Antuérpia’ (R$ 35), linguiça artesanal de cordeiro, para compartilhar.

A área aberta com vista para a Avenida Braz Leme reúne algumas mesas de madeira, onde os frequentadores se acomodam após escolher entre uma das quatro torneiras de chope, com marcas que mudam toda semana e são servidas em copos de 220 a 480 ml – no dia da visita, escolhemos a ‘Barco Sexy Session IPA’ (R$ 10/ R$ 17), refrescante e levemente frutada, menos amarga do que IPAs tradicionais. Duas IPAs e uma Pilsen completavam a seleção da semana.

A proposta, explicou Jean, será sempre ‘revezar’ com uma Pilsen ou Lager em pelo menos uma das torneiras para agradar tanto “o cliente que está iniciando” como os cervejeiros veteranos. Humberto Abdo

ONDE: SÖZ Boulevard. R. Marambaia, 538, Casa Verde, 99135-0932.

QUANDO: 12h/22h (6ª, 12h/23h30; sáb., 12h/0h; dom., 17h/22h).

QUANTO: Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

LEIA MAIS | Inspirado em botecos de Veneza, novo bar na Oscar Freire serve petiscos e drinques italianos