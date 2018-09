‘Kin’ e ‘A Vida em Família’ estreiam nos cinemas de São Paulo; confira a programação

Alfa

(Alpha, Estados Unidos/2018, 96 min.) – Aventura. Dir. Albert Hughes. Com Kodi Smit–McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson. Na última Era do Gelo, um jovem se perde da tribo. Enquanto tenta sobreviver, encontra um lobo abandonado. Juntos, eles criam uma aliança para voltar para casa antes da chegada do inverno. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Crô em Família

(Brasil/2018, 87 min.) – Comédia. Dir. Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Arlete Salles. Apesar da fama, Crô se sente carente por não ter amigos. É quando conhece Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Fantástica

(Boonie Bears: Entangled Worlds, China/2017, 83 min.) – Animação. Dir. Ding Liang. Com Joseph S. Lambert, Siobhan Lumsden. O mundo animado de Middle Kingdom está em perigo. Um grupo de ladrões é enviado para roubar o Tesouro Dourado e a robô Coco se junta ao irmão Boonie Bears, ao caçador Vicky e a uma guerreira da floresta para impedir os criminosos. Livre. Confira salas e horários de exibição

Kin

(Estados Unidos/2018, 103 min.) – Ação. Dir. Josh Baker, Jonathan Baker. Com Myles Truitt, Dennis Quaid. Um ex–condenado e seu irmão são forçados a fugir de criminosos com apenas uma proteção: uma arma de origem misteriosa. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Marvin

(Marvin ou la Belle Éducation, França/2017, 115 min.) – Drama. Dir. Anne Fontaine. Com Finnegan Oldfield, Isabelle Huppert. Marvin Bijou escapou da aldeia onde morava com o pai grosseiro e a mãe distante. Ao se apaixonar pelo teatro, encontra ajuda de aliados como a diretora da escola. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Vida em Família

(La vita in comune, Itália/2017, 110 min.) – Comédia. Dir. Edoardo Winspeare. Com Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco. Em uma pequena cidade no sul da Itália, apenas as leituras que faz aos detentos da região dão ânimo ao prefeito Filippo. Na prisão, ele conhece um ladrão de galinhas que sonhava em se tornar chefe da máfia com seu irmão e surge, então, uma amizade. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Wheely – Velozes e Divertidos

(Wheely, Malásia, Maldivas/2018, 90 min.) – Infantil. Dir. Yusry Abdul Halim. Em Gasket City, cidade onde todos os moradores são carros, Wheely é um pequeno táxi que sonha em se tornar o Rei da Estrada. Para isso, ele deverá enfrentar carros de elite e o terrível caminhão de 18 rodas. Livre. Confira salas e horários de exibição