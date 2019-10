Kids Festival reúne atrações para crianças e adultos no São Paulo Expo; confira outras dicas

+ Consolidado há 11 anos em Paris, onde atrai, anualmente, cerca de 85 mil famílias e 300 expositores, o evento KidExpo ganha uma versão brasileira – aqui, sob o nome de Kids Festival, que ocupa o espaço São Paulo Expo.

Ali, há seis ambientes ligados à vida cotidiana e também ao universo imaginário das crianças: Mundo Pop; Mundo Paladar; Mundo Diversão; Mundo Conhecimento; Mundo Cidadania; e Mundo Lazer.

Brincadeiras de rua, oficinas de jardinagem, encontro com personagens e youtubers famosos são algumas das atrações que prometem agradar a adultos e crianças. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, 5067-1717. Hoje (25) e sáb. (26), 10h/20h; dom. (27), 10h/19h. R$ 90 (individual)/R$ 120 (família de 4 pessoas).

+ A Biblioteca Parque Villa-Lobos convida pais e filhos para se divertirem em um espaço destinado a toda família. Durante dois dias, o local contará com ambientes temáticos e várias brincadeiras, incluindo parque de espumas, piscina de bolinhas com escorregador, brinquedos e espaço ‘instagramável’, ou seja, bom para tirar fotos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, 2683-6302, Alto de Pinheiros. Hoje (25), 13h/18h30; sáb. (26), 9h30/18h30. Grátis.

+ Depois de cumprir temporadas no CCBB e no Teatro Itália, o musical Carmen, a Grande Pequena Notável reestreia no Teatro Tuca. Inspirado no livro homônimo de Heloísa Seixas e Julia Romeu, o espetáculo conta a história de Carmen Miranda, cantora portuguesa radicada no Brasil, cujo nascimento completa 110 anos em 2019. A atriz Amanda Acosta é quem interpreta a diva. 5 anos. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. Sáb. e dom., 15h. R$ 80. Até 8/12.

Confira, a seguir, outras opções indicadas pelo Divirta-se:

Circo

Circo Zanni

O circo comemora 15 anos com uma série de apresentações gratuitas. Palhaços, trapezistas e mágicos compõem o espetáculo, que mistura a atmosfera de circos clássicos com elementos contemporâneos. Parque do Povo. Av. Henrique Chamma, 420, Chácara Itaim, 3073-1217. 6ª, 20h; sáb., 16h e 20h; dom., 16h e 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Até 3/11.

Música

Conto de Casa

A artista Carol Levy apresenta um show com muita interatividade com o público. O palco representa a casa da personagem, que convida a plateia a usar a imaginação para ajudá-la a contar sua história. 70 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Hoje (25) e dom. (27), 17h; sáb. (26), 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h).

Palavra Cantada

Formada por Sandra Peres e Paulo Tatit, a dupla fecha o mês das crianças com um show com várias brincadeiras. O repertório será escolhido durante a apresentação, com canções como ‘Ciranda dos Bichos’ e ‘Pindorama’.Shopping Parque da Cidade. Piso térreo. Av. Nações Unidas, 14.401, Chácara S. Antônio, 2158-5555. Dom. (27), 16h. Grátis.

Teatro

Caixa Mágica

Dirigida por Cris Lozano, a peça conta a história da arte dramática pela perspectiva de quem trabalha atrás do palco. Após a apresentação, o programa Fazendo Cena conduz a plateia em uma visita aos bastidores do teatro. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Dom. (27), 11h. R$ 80.

Dom Quixote

Dirigido por Rodrigo Audi, o espetáculo é uma livre adaptação do clássico de Miguel de Cervantes. Nesta versão, o enredo tem um hospício como cenário, onde Dom Quixote descobre um mundo imaginário enquanto encara a solidão. 60 min. 6 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (26) e dom. (27), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Era uma Vez uma História de Príncipes e Princesas

Dirigido por Mauro Sousa, o espetáculo mistura referências de personagens clássicos dos contos de fadas. No enredo, o príncipe Cebolinha e a princesa Mônica têm a rotina transformada pela chegada de uma bruxa má. Para que a vida de todos volte à tranquilidade, os heróis terão de contar com a ajuda de seus amiguinhos: Cascão Gancho, Chico Pé de Feijão e Magali com seu chapeuzinho vermelho. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. (26) e dom. (27), 15h. R$ 70/R$ 120.

O Livro do Mundo Inteiro

Em curta temporada, a Trupe DuNavô estreia peça voltada para o público infantil. Um grande livro que registra todas as histórias do mundo é o fio condutor para uma intervenção de palhaços em meio ao público. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Estreia sáb. (26). Sáb., 16h. Sessão extra: 3/11. Grátis. Até 3/11.

Lun Lun Ballon

Em passagem pela América do Sul, grupo teatral japonês apresenta, em dois horários, os espetáculos infantis ‘Koten Buyo’ e ‘Zo Odori’, com danças clássicas da província de Okinawa. 60 min. Livre. Japan House São Paulo. Av. Paulista, 52, Bela Vista, 94543-2079. Hoje (25), 16h e 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

A Menina que Ri

Com direção de Maciel Silva, a peça conta a história de uma garota que mantém a vida de sua aldeia, sua floresta e seu povo. A aventura começa quando o bruxo Shakespeare rouba as histórias. 45 min. Livre. Teatro Itália (292 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Sáb. (26), 16h.; dom. (27), 14h. R$ 40.

Mequetrefe Sorrateiro

No enredo, o personagem passa a enxergar tudo em preto e branco, não consegue mais ouvir música, nem ver as palavras escritas. Por meio da música, da poesia e de animações, a história é contada a partir de seus aprendizados, tristezas e alegrias, abordando temas como o convívio com as diferenças e a autoconfiança. O texto e a direção é de Marcello Airoldi. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 50. Até 3/11.

O Mundo do Resende

O youtuber Pedro Resende apresenta um espetáculo interativo para todas as idades, com jogos e desafios que a plateia ajudará a solucionar. 90 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 5646-2153. Dom. (27), 18h. R$ 59/R$ 119.

O Portal Encantado

O espetáculo de bonecos para bebês, do Grupo Dragão7 e da diretora Creuza Borges, tem um enredo sensorial e lúdico para apresentar a criação do universo a partir do átomo e de suas combinações. 30 min. 6 meses a 4 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 5061-1132. Sáb. e dom., 11h. R$ 50. Até 10/11.

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

O espetáculo infantil dirigido por Cynthia Falabella conta a história de uma princesa que, ao nascer, recebe de uma bruxa a maldição de falar tudo o que pensa. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (26). Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 1º/12.

Passeios

Experimenta! Comida, Saúde e Cultura

A 3ª edição do festival dedicado ao universo gastronômico chega à última semana com atividades como a ‘Feira de Produtos Orgânicos e Agroecológicos’, no Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185), no sábado (26), das 11h às 17h. O evento organiza a venda de produtos orgânicos de produtores paulistas e mineiros. Inf.: bit.ly/ExpeSesc

Feira Preta

O evento reúne 10 expositores com produtos dedicados à cultura afro-brasileira em setores como moda, beleza, acessórios, papelaria e decoração. Santana Parque Shopping. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, 2238-3002. Hoje (25) e sáb. (26), 10h/22h; dom. (27), 14h/20h. Grátis.

Halloween no Água Branca

A festa no parque reúne show musicais, brinquedos infláveis e barracas com sobremesas feitas com morango. No sábado (26), às 14h, ocorre um concurso de fantasias. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda, 3453-9574. Sáb. (26) e dom. (27), 9h/19h. Grátis.

Mercado Manual

Com mais de 80 expositores de artigos diversos, o festival de cultura feita à mão organiza sua

3ª edição no estacionamento da Pinacoteca. O evento reúne uma série de oficinas e shows, incluindo o harpista Sole Yaya (13h) e a dupla de música eletrônica Xaxim (16h). A área gastronômica tem opções como pratos da cozinha árabe e doces artesanais. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000.

Sáb. (26) e dom. (27), 10h/18h. Grátis.

Museu da Língua Portuguesa

O programa ‘Escola, Museu e Território’ promove hoje (25), às 10h, um clube de leitura com Marcelo Maluf e, às 19h30, exibição de ‘Terra Deu, Terra Come’, filme de Rodrigo Siqueira. No sábado (26), às 11h, ocorre uma visita guiada à obra de recuperação do museu. Pça. da Luz, 1, 3664-3859. Hoje (25), 10h/19h30; sáb. (26), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).