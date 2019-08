Kia Ora lança nova carta de drinques com 10 receitas autorais; confira outras dicas

+ Assinada por Jonathan Ursine, a nova carta do Kia Ora, com dez drinques autorais, será servida a partir de 4ª (7). O ‘Bay of Island’ (R$ 30; foto) leva gim, capim-limão, limão-siciliano e bitter de cardamomo. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, 3846-8300. 18h/ 3h30 (6ª, 19h/4h; sáb., 20h/4h30; 3ª, 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Praia Bar

Os coquetéis são assinados pela bartender Talita Simões, proprietária da casa. O primeiro da lista é o ‘Tomei Ohtake’ (R$ 28), mistura feita com gim, licor Saint Germain, Brasilberg, Cynar 70 e bitter de nozes. A maioria das receitas custa entre R$ 17 e R$ 28, incluindo autorais, gins-tônicas e ‘clássicos revisados’. Da cozinha, são oito opções de petiscos, como o saboroso ‘Camembert Gratinado’ (R$ 29), um pedaço inteiro do queijo temperado com alecrim, xarope de Maple e pimenta-do-reino. Av. Brig. Faria Lima, 272, Pinheiros, 99369-1162. 18h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Pinheirinho

Mais de 30 variedades de espetinhos compõem o cardápio, como o de carne e o de linguiça picante. Cada um custa R$ 9,90, mas é possível pedir um combo com três (R$ 24,90, com farofa, vinagrete, maionese e pão) ou quatro (R$ 33,60, com farofa, pão, vinagrete, maionese e molho barbecue). Croquetes, berinjela e abobrinha também entram nos espetos. Para acompanhar, peça cerveja (Serramalte, Original e Budweiser, R$ 11,90) ou a caipirinha (R$ 16,90, com cachaça; R$ 19,90, com vodca). R. dos Pinheiros, 1.183, Pinheiros, 3031-2659. 12h/1h (fecha dom,). Cc.: A, E. M e V. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Lira

Uma mesa coletiva é a marca do bar, voltado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com tábuas montadas com quatro tipos queijos embutidos (R$ 48/R$ 60) e o carro-chefe sanduíche de porco, com costela e fraldinha suína desfiada, queijo e chutney de maçã e pera (R$ 35). Conta com uma carta de vinhos nacionais (R$ 60/R$ 120). R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 17h/23h (sáb., 14h/23h; dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Serafim

O salão principal é decorado com lustres de época e prateleiras repletas de garrafas. Nos dias quentes, é a arejada varanda, com teto retrátil, o espaço mais procurado pela freguesia, que se refresca com cerveja de 600 ml (R$ 14,90, Serramalte; R$ 14,90, Original). O cardápio lista tira-gostos típicos de botequim, além dos bolinhos de carne-seca (R$ 36,90, 10 unid.). R. Jandira, 574, Moema, 5052-0473. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom.,12h/22h). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

JAPONÊS

Kintaro

Por R$ 15, escolha até dois dos petiscos frios da vitrine, como sardinha agridoce e mariscos. Entre os quentes, dobradinha e costela com missô. Para acompanhar, o bar serve cervejas Original e Serramalte (R$ 13). R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade, 3277-9124. 16h/23h (sáb., 12h/21h; fecha dom.e 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: E, M e V.

MÚSICA AO VIVO

Bar Brahma

Instalada na esquina mais famosa da cidade, a casa mantém os espelhos do salão principal, o charmoso mezanino e os belíssimos lustres da época. O chope Brahma (R$ 9,90, claro; R$ 12, black), da marca que dá nome ao bar, é onipresente nas mesas. Para comer, peça a picanha servida na pedra (R$ 129). Av. São João, 677, República, 2039-1250. 11h20/1h (6ª, 11h20/2h; sáb., 12h/2h; dom., 11h30/0h). Couv. art.: R$ 10/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Oh Freguês

O local reúne bar, balada e um terraço que recebe rodas de samba. Para quem prefere fugir do agito, a casa conta com algumas mesinhas na calçada, espaço perfeito para pedir um chope Heineken (R$ 9,40). O cardápio lista opções como o ‘Bolinho de Feijoada’ (R$ 32,90; 10 unid.) e o ‘Caldinho de Feijão com Couve Crispy’ (R$ 14,90). Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145, Freguesia do Ó, 3034-1143. 18h/5h (sáb., 14h/5h; dom., 12h/5h; fecha 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Cazu

Além de pratos e lanches, o cardápio tem várias opções para compartilhar, como a porção de falafel com chutney de tomate (R$ 30) e o clássico dadinho de tapioca com queijo (R$ 28). Peça o bolinho de carne defumada (R$ 35), crocante, bem temperado e também servido com chutney de tomate. O pé-direito alto e as amplas janelas de vidro fazem parte do charme da casa, que aposta em luzes fortes também no balcão e nas prateleiras. De lá, saem combinações como ‘Jackie Jack’ (R$ 24,90), coquetel preparado com uísque Jack Daniel’s, mel selvagem e suco de limão taiti. R. Harmonia, 321, V. Madalena, 9988-15080. 12h/1h (dom., 12h/18h; 2ª a 4ª, 12h/15h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e 100 rótulos de cervejas – entre elas, a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada e nem pasteurizada (R$ 51, 1l). Para comer, as almôndegas com molho ao sugo (R$ 38) vêm em uma panelinha. R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/ 16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

BALADA

Blue Night

A festa recebe os DJs Herbert Tonn e Alessandro Kaleiro, que cuidam da pista com hits de tribal e house, e também conta com performances e shows de comédia de drag queens, a partir das 2h. Blue Space. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (3), 23h/6h. R$ 35/R$ 80.

Exagerada!

A festa recebe 12 horas de discotecagem 100% brasileira na cobertura da balada, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Nomes como Cazuza, Tim Maia, Elba Ramalho e Anitta fazem parte do set list. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (3), 18h/6h. R$ 50/R$ 90.

Rebel Rebel

A festa reúne hits de ritmos como synthpop, rock, indie e clássicos dos anos 1980. Sputnik Bar. Lgo. do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Sáb. (3), 22h/5h. R$ 10.