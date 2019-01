Karol Conka, Moraes Moreira e Pepeu Gomes fazem shows em São Paulo nesta semana

6ª (4)

BNegão

Integrante do Planet Hemp, ele faz show intimista com canções do disco ‘Canções Praieiras’ (1954), de Dorival Caymmi. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

A cantora interpreta composições de Chico Buarque. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Ele interpreta hits incluídos no DVD ‘Uma Viajante Alma Paulistana’, um documentário musical. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Aragão

O sambista relembra sucessos como ‘Vou Festejar’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (4) e sáb. (5), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pepeu Gomes

‘Eterno Retorno’ (2018) é o primeiro álbum com letras inéditas de Pepeu Gomes em 25 anos. Arnaldo Antunes, Ivo Meirelles, Nando Reis e Zélia Duncan estão entre seus parceiros neste novo trabalho. No show, que destaca o repertório do disco, ele estará acompanhado por oito músicos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Thiago Espírito Santo

‘Pra Te Fazer Sonhar’ é o sétimo álbum do baixista, que transita por sambas, baladas e valsas. No show, ele apresenta o repertório deste trabalho. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (4), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Xangai

Fiel aos estilos do interior do Brasil, o paraibano de 70 anos interpreta cocos, emboladas e xotes. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (4), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (5)

BNegão

Fafá de Belém

Guilherme Arantes

Jorge Aragão

Leila Pinheiro

Com direção da atriz Ana Beatriz Nogueira, ‘Extravios’ é o novo show da cantora, que toca piano e violão. Ao lado de João Felippe (cavaco), ela interpreta músicas de Caetano Veloso, Paulinho da Viola e também poemas. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moraes Moreira

Em ‘Ser Tão’ (2018), seu primeiro álbum solo de inéditas desde ‘A Revolta dos Ritmos’ (2012),

Moraes Moreira passa por samba, baião e folk. Há faixas como ‘O Nordestino do Século’, em que o cantor e compositor homenageia Luiz Gonzaga, e ‘Nas Paradas’, parceria com o velho amigo Armandinho. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

Em show do álbum ‘Vale Quanto Pesa – Pérolas de Luiz Melodia’, o artista apresenta novas versões para clássicos do compositor. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pepeu Gomes

Domingo (6)

BNegão

Fafá de Belém

Guilherme Arantes

Leila Pinheiro

Moraes Moreira

Pedro Luís

3ª (8)

E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

Com dois EPs e um compacto, o grupo instrumental toca músicas do primeiro álbum, ‘Fundação’. Rock e música experimental são parte das influências do quarteto. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (10)

Bruno Bruni

Influenciado pelo jazz e pela música eletrônica, o artista apresenta músicas do primeiro disco, ‘Broovin’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (10), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Donavon Frankenreiter

Ao lado de dois músicos, o cantor e surfista americano apresenta músicas representativas de seus vinte anos de carreira. O cantor mineiro Gabriel Elias abre a noite. Via Matarazzo (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca. 5ª (10), 21h (abertura da casa, 20h). R$ 160/R$ 280. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Edgar

O rapper apresenta músicas do álbum ‘Ultrassom’ (2018). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (10), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Karol Conka

Com dez músicas inéditas, ‘Ambulante’ é o segundo álbum da artista. ‘Kaça’ é destaque do repertório. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (10) e 11/1, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.