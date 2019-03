Julia Roberts e Lucas Hedges estrelam novo ‘O Retorno de Ben’, em cartaz em São Paulo

+ Enquanto a maioria dos filmes normalmente se concentra no ‘momento presente’, o início e desenvolvimento de O Retorno de Ben escolhe apoiar-se muito mais em eventos passados, com personagens cujas vidas já sofreram grandes reviravoltas.

São acontecimentos que nunca surgem na tela, mas têm uma presença silenciosa nas cenas e colaboram para manter o nervosismo do começo ao fim.

O diretor Peter Hedges elegeu para o papel principal seu filho Lucas Hedges, que já venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante em ‘Manchester À Beira-Mar’. No drama, ele interpreta Ben, jovem internado em uma clínica de reabilitação por uso de drogas. Ele surpreende sua família com uma visita em época de Natal e tenta convencê-los de que está recuperado.

Sua mãe, Holly Burns (Julia Roberts), logo é conquistada pela presença do filho e aceita acolhê-lo durante as comemorações, mas estabelece várias condições para que nada saia do controle.

O padrasto e a irmã de Ben, por outro lado, demonstram ceticismo em relação ao estado atual do garoto, o que acaba criando conflitos. A tensão aumenta conforme lembranças são reavivadas e novos episódios fazem com que Holly questione se o filho superou mesmo o próprio vício.

Quando o cão de estimação da família some à noite, os dois temem que ele tenha sido roubado por um dos muitos desafetos de Ben e se unem para procurá-lo – um percurso que promete testar a força e a relação entre os dois protagonistas. Humberto Abdo

