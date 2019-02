Juçara Marçal e Karina Buhr estão no elenco de duas peças que estreiam em SP

Dois espetáculos que estreiam esta semana trazem no elenco cantoras de destaque na cena musical atual

+ Três diretores – o brasileiro Pedro Granato, a sul-africana Mwenia Kabwe e a inglesa Ruthie Osterman – uniram-se em um projeto experimental cujo resultado é uma peça encenada simultanemente em quatro teatros desses três países. Assim, depois de meses de trabalho virtual em conjunto e da realização de uma residência no Bush Theatre, no Reino Unido, em novembro do ano passado, eles estreiam Babylon: Beyond Borders (Babilônia Sem Fronteiras).

Por aqui, a encenação chega ao Sesc Consolação, com atuação da cantora Karina Buhr e do artista plástico, músico e ator congolês Gloire Ilonde (foto). Inspiradas por reflexões em torno do conceito de lar, as partes da dramaturgia elaboradas por cada diretor unem-se no palco por meio de transmissão em vídeo ao vivo nos teatros dos diferentes países.

80 min. 12 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (12) a 16/2, 17h. R$ 9/R$ 30.

+ Sob direção de Jé Oliveira, Gota D’Água {Preta} propõe uma releitura do texto escrito em 1975 por Chico Buarque e Paulo Pontes. A versão busca realçar o ambiente social da peça – inspirada na tragédia ‘Medeia’, de Eurípedes –, com ênfase na realidade negra. Assim, pela primeira vez, os protagonistas são vividos por atores negros.

Joana, mulher sofrida, moradora de um conjunto habitacional, é interpretada pela cantora Juçara Marçal (foto), integrante do grupo Metá Metá. E Jasão, ex-marido de Joana, sambista que faz sucesso com a canção que dá nome à peça, ganha interpretação do próprio diretor (foto). Além da novidade no elenco, a peça destaca a influência e a musicalidade ancestral das religiões de matriz africana, com direito a um coro negro, em alusão ao grego.

160 min. 16 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Estreia 6ª (8). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 17/2.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS EM SÃO PAULO

Peça do Casamento

Sob direção de Guilherme Weber, Eliane Giardini e Antônio Gonzalez atuam em adaptação do texto de Edward Albee. Em cena, o embate de um casal após 30 anos juntos. 60 min. 16 anos. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Estreia 6ª (8). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 17/3.

Mansa

Dirigida por Diogo Liberano, a peça aborda a violência contra a mulher a partir da história de duas irmãs, vividas por Amanda Mirásci e Nina Frosi. 70 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (73 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia 6ª (8). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 31/3.

Na Cama com Molière

Sob direção de John Mowat, o Commune – Coletivo Teatral adapta ‘O Doente Imaginário’, última peça escrita por Molière. Henrique Taubaté Lisboa lidera o elenco. 80 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. Estreia sáb. (9). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30. Até 21/4.

Três Mudanças

Mário Bortolotto dirige texto inédito de Nicky Silver sobre relações familiares. Com Carolina Mânica, Nilton Bicudo e outros. 70 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia hoje (8). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 10/3.