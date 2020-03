Jornalistas do ‘Estado’ dão 50 dicas de leitura para o período de isolamento

Na correria cotidiana, muitas de nossas leituras ficam pendentes por dias, semanas, meses. As recentes restrições impostas pelo avanço do coronavírus podem perturbar nossas rotinas, mas também podem ser uma oportunidade para mergulharmos com mais calma no universo dos livros.

No início deste ano, antes da proliferação da doença pelo mundo, decidi, por coincidência, ler algumas das novelas de uma obra medieval que vem sendo muito lembrada neste momento: o Decamerão, de Giovanni Boccaccio. Nesse conjunto de grandes relatos, um grupo de dez pessoas se reúne para fugir da epidemia da peste em Florença. Abrigados em colinas próximas à cidade, eles instituem uma rotina em que todos devem contar histórias. A obra é, assim, um grande exemplo de como a imaginação pode nos ajudar a manter a sanidade e contornar períodos desafiadores.

Outra obra, escrita por um de meus autores favoritos, também tem sido bastante lembrada – e, inclusive, virou best-seller nos últimos dias. Trata-se de A Peste, de Albert Camus, cuja trama parte de uma epidemia na cidade de Orã, na Argélia, para abordar temas como a solidariedade em tempos de crise.

Mas nem só de epidemias devem ser nossas leituras durante esse período de isolamento social. Por isso, convidamos jornalistas de diferentes áreas do Estado para darem suas recomendações de leituras. A seguir, você encontra dicas como biografias, livros de esporte, música e gastronomia e obras literárias de diferentes nacionalidades. Aproveite seu tempo e nossas sugestões para viajar pelas páginas de grandes histórias.

BIOGRAFIAS E MEMÓRIAS

Livro: Agassi – Uma Autobiografia

Autor(a): Andre Agassi

Editora: Intrínseca (R$ 59,90)

Talvez seja a melhor biografia sobre um atleta. Raros se expuseram como Andre Agassi o fez nestas páginas muito bem escritas. Ele é tão sincero que faz revelações tão inesperadas quanto absurdas. Quer um exemplo? O ex-tenista odiava o tênis. (Felipe Rosa Mendes, Esportes)

Livro: Bill Graham Apresenta: Minha Vida Dentro e Fora do Rock

Autor(a): Bill Graham

Editora: Barracuda (R$ 59)

Ele criou um dos maiores templos do rock: o Fillmore, em São Francisco. Também foi responsável por turnês dos Rolling Stones e pelo festival Live Aid. Mas sua história é mais que isso: nasceu na Polônia e, criança, sobreviveu ao Holocausto. Migrou para os EUA e trabalhou em hotéis, até chegar ao showbiz. (Bruno Capelas, Link)

Livro: Elis & Eu

Autor(a): João Marcello Bôscoli

Editora: Planeta (R$ 41,90)

No mês que Elis Regina completaria 75 anos de idade, uma boa pedida é conhecer sua vida e obra por meio das memórias de seu filho mais velho, que tinha 11 anos quando a cantora morreu, em 1982. Em primeira pessoa, João mostra Elis como mãe severa, mas carinhosa, e como profissional dedicada a seu ofício. (Danilo Casaletti, Sextou!)

Livro: Eu Sei Por Que o Pássaro Canta na Gaiola

Autor(a): Maya Angelou

Editora: Astral Cultural (R$ 44,90)

Nesta autobiografia, ela conta sua dificílima infância como garota negra que descobre o abuso, o abandono e o racismo e encontra conforto e libertação nas palavras. (Ana Carolina Sacoman, editora de conteúdos premium)

Livro: Prólogo, Ato, Epílogo

Autor(a): Fernanda Montenegro

Editora: Cia. das Letras (R$ 49,90)

O livro de memórias da atriz é uma aula de história a partir da vinda dos bisavós e avós dela para o Brasil, no início do século 20, passando pela vida escolar no governo Getúlio Vargas e, em seguida, o início da carreira como atriz e as dificuldades com a ditadura militar. (Bibiana Borba, Portal)

Livro: O Educador: Um Perfil de Paulo Freire

Autor(a): Sérgio Haddad

Editora: Todavia (R$ 59,90)

Ajuda a entender quem foi Paulo Freire. Com texto simples, claro, sem viés. Impossível, depois dessa leitura, não entender que todos nós, independentemente de preferência política, deveríamos pensar a educação como ele pensou – como uma forma de dar dignidade à vida dos mais vulneráveis. (Renata Cafardo, repórter especial)

Livro: Uma História Simples

Autor(a): Leila Guerriero

Editora: Bertrand Brasil (R$ 42,90)

O Festival Nacional de Malambo não é conhecido por grande parte dos argentinos. Por outros, contudo, vencê-lo é uma consagração. O livro, de apenas 98 páginas, traz um relato em primeira pessoa (e emocionado) de uma jornalista que acompanhou a trajetória de um dançarino que queria se tornar a nova lenda do malambo. (Priscila Mengue, Metrópole)

Livro: Linha M

Autor(a): Patti Smith

Editora: Cia. das Letras (R$ 44,90)

Este é o seu segundo livro de memórias. Segundo ela, invoca um “trem mental”, que vai para qualquer estação, e relata as perdas que marcaram o período de 40 anos que se seguiram ao lançamento de seu álbum Horse, um dos meus favoritos. (Marcelo Lima, Sextou!)

Livro: Aos Quatro Ventos

Autor(a): Antonio Bivar

Editora: Reformatório (R$ 39)

No quarto livro da autobiografia do escritor, dramaturgo e diretor, ele conta sobre sua vida de volta ao Rio de Janeiro de 1973 até 1982, durante a Ditadura Militar, após um período de um ano em Londres e Paris. (Bruno Nogueirão, TV Estadão)

MÚSICA

Livro: Metrópole à Beira Mar: O Rio moderno dos anos 20

Autor(a): Ruy Castro

Editora: Cia. das Letras (R$ 79,90)

Em texto brilhante, Ruy Castro mostra a evolução dos costumes do Rio nos anos 1920, em que personagens importantes contribuíram com a cultura e os costumes do Brasil. O livro, inclusive, mostra como a cidade lidou com a Gripe Espanhola. (Renato Vieira, C2)

CARROS

Livro: 1001 Carros Para Dirigir Antes de Morrer

Autor(a): Simon Heptinstall (org.)

Editora: Sextante (R$ 120)

Um verdadeiro parque de diversões impresso para quem gosta de carros. Assim é essa compilação de textos de 13 especialistas no universo dos automóveis que abrange mais de 250 marcas de carros de 33 países feitos a partir de 1886. Lançado em 2013, o livro tem centenas de belas fotos coloridas. (Tião Oliveira, Jornal do Carro)

ESPORTE

Livro: Como o Futebol Explica o Mundo

Autor(a): Franklin Foer

Editora: Zahar (R$ 69,90)

Com várias histórias curiosas, o autor mostra a relação entre o futebol e diferentes contextos históricos e culturais para comprovar o quanto a modalidade é bem além de um simples esporte. (Ciro Campos, Esportes)

FEMINISMO

Livro: As Boas Mulheres da China

Autor(a): Xinran

Editora: Cia. de Bolso (R$ 34,90)

Durante anos, a jornalista se dedicou a entrevistar mulheres de diferentes origens. Tinham em comum a forma de ser tratadas – como cidadãs de segunda categoria – pelo simples fato de serem mulheres. O livro é dividido em relatos e traz cenas de violência e abuso. (Érika Motoda, Economia)

Livro: Calibã e a Bruxa

Autor(a): Silvia Federici

Editora: Elefante (R$ 59,90)

Quem eram as bruxas? Por que essas figuras foram construídas? São questões que a italiana aborda neste livro que une narrativa interessante e rigor acadêmico. Ela mostra como a submissão das mulheres e a perda do controle sob seus corpos estão associadas ao surgimento do capitalismo – e a necessidade de produzir a nova mão de obra de que o sistema precisava. (Carla Miranda, Inovação/Capitu)

GASTRONOMIA

Livro: Cozinhar – uma história

natural da transformação

Autor(a): Michael Pollan

Editora: Intrínseca (R$ 49,90)

Pollan divide o livro em quatro deliciosas partes – Fogo, para falar de churrasco; Água, para falar sobre longos cozimentos; Ar, para falar sobre pães; e Terra, sobre fermentação. Com bom humor, incentiva a pensar sobre o que comemos, e mais: a cozinhar o que comemos. (Danielle Nagase, Sextou!)

Livro: Sal, Gordura, Ácido, Calor

Autor(a): Samin Nosrat

Editora: Cia. de Mesa (R$ 189,90)

Depois do seminal Comida & Cozinha, de Harold McGee, o livro da chef Samin faz percurso similar de explicar o comportamento dos alimentos, com ilustrações lindas e receitas para se cozinhar investigando a cozinha. Acompanha série de mesmo nome, produzida pela Netflix. (Ana Paula Boni, PME, Carreiras e Imóveis)

Livro: Sangue, Ossos e Manteiga

Autor(a): Gabrielle Hamilton

Editora: Rocco (R$ 39,50)

O livro conta a invenção de um restaurante e a reinvenção de uma mulher. A chef Gabrielle Hamilton narra sua história desde as festas na sua casa de infância, na zona rural da Pensilvânia, até a inauguração do Prune, casa de alta gastronomia em Nova York. (Carla Peralva, Estratégias Digitais)

HISTÓRIA

Livro: 21 Lições Para o Século 21

Autor(a): Yuval Noah Harari

Editora: Cia. das Letras (R$ 59,90)

É um livro atual, que ajuda a entender muitas das nossas crises e dificuldades como sociedade e indivíduo. (Ana Lourenço, Sextou!)

Livro: A Guerra do Futebol

Autor(a): Ryszard Kapuściński

Editora: Cia. das Letras (R$ 64,90)

O livro traz relatos de um jornalista polonês que presenciou revoluções importantes ao longo do processo de independência de países africanos nas décadas de 1950 e 1960. Vale a pena por ser um retrato que estamos pouco acostumados a ver no dia a dia. (André Carlos Zorzi, E+)

Livro: A História do Brasil nas Ruas de Paris

Autor(a): Maurício Torres Assumpção

Editora: Casa da Palavra (R$ 59,90)

O livro mostra brasileiros famosos por lugares da capital francesa. Os nomes vão do imperador D. Pedro II ao arquiteto Oscar Niemeyer. E passam por Santos Dumont, Heitor Villa-Lobos e Tarsila do Amaral, entre outros. (Hairton Ponciano, Jornal do Carro)

Livro: Meninos de Zinco

Autor(a): Svetlana Aleksiévitch

Editora: Cia. das Letras (R$ 59,90)

O livro aborda efeitos amplos e íntimos de uma guerra (no caso, a da URSS no Afeganistão) na vida de milhares de pessoas. Vale a leitura até a última página, na qual uma contestação judicial sobre o próprio livro acaba por reforçar toda a mensagem. (Marco Antônio Carvalho, Metrópole)

Livro: Ilusões populares e a loucura das massas

Autor(a): Charles Mackay

Editora: Ediouro

De 1841, o livro de 1841 mostra que as fake news e os delírios coletivos já aconteciam muito antes da era digital (Edmundo Leite, Acervo)

LITERATURA BRASILEIRA

Livro: A Lua Vem da Ásia

Autor(a): Campos de Carvalho

Editora: Autêntica (R$ 54,90)

Na história, Astrogildo é o interno de um hospício que crê ser um hotel de luxo. As grades são para os “eventuais ladrões”, os muros são para “evitar ataques aéreos” e os “garçons” tomam a temperatura dos hóspedes “para a estatística do governo”. O escritor desmonta a lógica com um surrealismo debochado que esconde verdades pungentes sob o disfarce do nonsense. (André Cáceres, Aliás)

Livro: Aquela Água Toda

Autor(a): João Anzanello Carrascoza

Editora: Alfaguara (R$ 42,90)

É um livro com 11 contos que trata do cotidiano sem cair em obviedade. É delicado na narrativa e no olhar sobre as coisas. (Márcia Pezenti, Portal)

Livro: Crocodilo

Autor(a): Javier A. Contreras

Editora: Cia. das Letras (R$ 64,90)

O livro aborda um assunto difícil, o suicídio, de maneira certeira. Mostra como estamos tão distantes, mesmo estando tão próximos. (Daniel Fernandes, editor do núcleo Metrópole)

Livro: Essa Gente

Autor(a): Chico Buarque

Editora: Cia. das Letras (R$ 49,90)

Trata-se de seu sexto romance, embora pareça mais um diário associado às coisas corriqueiras da vida no Rio. Em texto muito bem escrito, acompanhamos um escritor e suas neuroses em situações com a ex-mulher, o filho com problemas, o cão, o porteiro… Essa gente, portanto, pode ser um de nós. (Robson Morelli, Esportes)

Livro: O Clube dos Anjos – Gula

Autor(a): Luis Fernando Verissimo

Editora: Alfaguara (R$ 54,90)

Este é um dos meus livros favoritos. História leve, com ar das crônicas do Veríssimo, divertido, mas intrigante e de leitura rápida. É o tipo de livro que pode quebrar um pouco a tensão do momento de quarentena em casa. (Igor Macário, Jornal do Carro)

Livro: Vidas Secas

Autor(a): Graciliano Ramos

Editora: Record(R$ 44,90)

A secura não está só no ambiente da história, mas, sobretudo, no vocabulário enxuto, mínimo, de Graciliano. Ao mesmo tempo, a descrição da morte da cadela Baleia é uma das cenas mais tristes da literatura brasileira, em que os devaneios do bichinho representam o único fio de esperança daqueles personagens. (Ubiratan Brasil, C2)

LITERATURA NORTE-AMERICANA

Livro: Dança da Morte

Autor(a): Stephen King

Editora: Suma (R$ 99,90)

No livro, uma gripe feita em laboratório como arma sai de controle e dizima parte da humanidade. O coronavírus nem de longe lembra a mortalidade vista no livro, mas há alguns comportamentos humanos que se repetem agora. (Diego Ortiz, Jornal do Carro)

Livro: 4,3,2,1

Autor(a): Paul Auster

Editora: Cia. das Letras (R$ 89,90)

São quatro versões da história do jovem Archie Ferguson, intercaladas e ressaltando como nossas decisões mudam nossos destinos. Uma prosa solta que nos faz muitas vezes sermos o próprio personagem. (Júlio Maria, C2)

Livro: A Leste do Éden

Autor(a): John Steinbeck

Editora: Record (R$ 109,90)

O livro reflete sobre a natureza humana com uma profundidade típica das obras de Steinbeck. É uma obra de observação das dificuldades e da sensibilidade humana permeada pelas histórias das famílias Hamilton e Trask. (Paulo Beraldo, Internacional).

Livro: Kindred: Laços de Sangue

Autor(a): Octavia Butler

Editora: Morro Branco (R$ 43,90)

É um romance de ficção científica protagonizado por uma mulher negra à frente do seu tempo (a obra é de 1979), que faz refletir sobre escravidão nos EUA e a evolução da mulher na sociedade. (Ludimila Honorato, E+)

Livro: Meu Ano de Descanso e Relaxamento

Autor(a): Ottessa Moshfegh

Editora: Todavia (R$ 54,90)

Hilário e contemporâneo. Mesmo sem problemas aparentes, a narradora decide hibernar por um ano em seu apartamento. Ajuda a pôr as coisas em perspectiva neste momento que vivemos. (Renata Mesquita, Sextou!)

LITERATURA LATINO-AMERICANA

Livro: Histórias de Paris

Autor(a): Mario Benedetti

Editora: Biblioteca Azul (R$ 44,90)

São histórias de exílio em Paris na época da ditadura uruguaia. Em um momento de quarentena, mesmo voluntária, podemos trocar a saudade de casa pela saudade das pessoas que deixamos de encontrar por causa da pandemia. (Alexandre Bazzan, Portal)

Livro: O Livro dos Abraços

Autor(a): Eduardo Galeano

Editora: L&PM (R$ 49,90)

O livro é um alento com sotaque latino para dias de reflexões profundas. Ao mesmo tempo leve e cortante, a poesia do autor nunca nos deixa inertes. (Talita Nascimento Ferrari, Economia)

Livro: Bonsai & A Vida Privada das Árvores

Autor(a): Alejandro Zambra

Editora: Tusquets (R$ 29,90)

Bonsai é a obra de estreia do chileno Zambra, um dos grandes escritores latinos contemporâneos. Uma história sobre amor e ausência. Sobre o que nos aproxima e os que nos afasta. E sobre como lidamos com a dor. (Leonardo Cruz, Editor Executivo – Digital)

Livro: Tiempos Recios

Autor(a): Mario Vargas Llosa

Editora: Alfaguara (R$ 87,16)

Uma grande obra sobre como a histeria e o extremismo diante de reformas submeteram ao atraso não apenas uma nação, mas condicionaram o destino de um continente. (Marcelo Godoy, repórter especial)

Livro: Os Detetives Selvagens

Autor: Roberto Bolaño

Editora: Cia. das Letras (R$ 74,90)

Uma obra-prima desse autor chileno que precisa (e merece) de tempo para ser “mastigada e digerida”. Na história, dois poetas decidem investigar o desaparecimento de uma poeta vanguardista mexicana. Um primor de narrativa, uma aventura de linguagem. (Gilberto Amendola, Metrópole)

Livro: As Travessuras da Menina Má

Autor(a): Mario Vargas Llosa

Editora: Alfaguara (R$ 62,90)

A história é tão encantadora que, quando o livro acaba, senti falta dos personagens, como se fossem amigos. Há pouco tempo, reli – e tive a mesma sensação. (Adriana Moreira, Sextou!)

Livro: O Homem que Amava os Cachorros

Autor(a): Leonardo Padura

Editora: Boitempo (R$ 67)

Um pouco de romance. Um pouco de História. Ou melhor, de histórias: a da Guerra Civil Espanhola, a do amor militante, a da União Soviética, a da paixão por cachorros, a dos movimentos socialistas, a do companheirismo, a do México, a de personalidades fortíssimas. Pena que, de tão bom, durará, apenas, um ou dois dias de nossa longa quarentena. (Bruna Toni, Sextou!)

Livro: O Arquivo das Crianças Perdidas

Autor(a): Valeria Luiselli

Editora: Alfaguara (R$ 74,90)

Um livro bonito sobre uma família prestes a se desintegrar que entra num carro em Nova York e percorre os Estados Unidos para estar onde os últimos povos livres em todo o continente americano viveram e seguir os rastros das crianças que tentam atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos e desaparecem. Uma história sensível e comovente sobre família, vínculo e cumplicidade. (Maria Fernanda Rodrigues, C2)

LITERATURA EUROPEIA

Livro: Queda de Gigantes | Inverno do Mundo | Eternidade por um Fio

Autor: Ken Follett

Editora: Arqueiro (R$ 64,90, cada)

A trilogia O Século mostra, numa mescla de pesquisa histórica eficiente e personagens fictícios envolventes, a história da Primeira e Segunda Guerras Mundiais e também da Guerra Fria. Cada um dos três volumes tem cerca de mil páginas – número suficiente para atravessar um longo período em casa. (Alexandre Calais, Economia)

Livro: Marcovaldo ou as Estações na Cidade

Autor(a): Italo Calvino

Editora: Cia. das Letras (R$ 45)

A obra reúne 20 contos que têm como fio condutor as estações do ano e a busca de um operário que vive na cidade por um contato maior com a natureza. Com seis filhos e a esposa, ele passa por aventuras, cômicas e, às vezes, até ingênuas, mostrando as contradições da relação entre meio ambiente e “desenvolvimento”. (Paulo Favero, Esportes)

Livro: A Montanha Mágica

Autor(a): Thomas Mann

Editora: Cia. das Letras (R$ 95)

Nada como um livro sobre o tempo e a noção que o ser humano tem dele para quem agora vai ter muito mais tempo para se dedicar à leitura. Não é um livro fácil, mas, para quem se deixar seduzir por seus refinados, inteligentes e eruditos debates de ideias, será uma experiência inesquecível. (Regina Cavalcanti, C2)

Livro: Livro do Desassossego

Autor(a): Fernando Pessoa

Editora: Cia. das Letras (R$ 63)

É uma leitura para ser saboreada devagar – o autor oferece um passeio imaginário pelas ruas e pelo clima da Lisboa da época. (Gabriela Marçal, E+)

Livro: Cinco voltas na Bahia e um Beijo para Caetano Veloso

Autor(a): Alexandra Lucas Coelho

Editora: Bazar do Tempo (R$ 62)

O momento político do Brasil torna o livro ainda mais fundamental. Enquanto artistas como Chico, Caetano e Gil são desprezados, a portuguesa fecha sua trilogia brasileira exaltando o samba de roda, o sincretismo religioso, os terreiros, e, de quebra, ainda dá uma aula de história sobre nosso País. (João Prata, Esportes)

QUADRINHOS

Livro: Minha Coisa Favorita É Monstro

Autor(a): Emil Ferris

Editora: Cia. das Letras (R$ 144)

Fazia muito tempo que eu não via um traço tão maluco e legal ao mesmo tempo. Esse trabalho da Emil foi recusado por muitas editoras até ser aceito nos EUA. Ele é todo feito com caneta esferográfica. Venceu o Eisner com muita justiça. (Vitor Fontes, designer multimídia).

PARA A FAMÍLIA

Livro: Aqui Estamos Nós – Notas Sobre Como Viver no Planeta Terra

Autor(a): Oliver Jeffers

Editora: Salamandra (R$ 50)

Livro para ler (não só) com as crianças. Fala sobre tolerância com sensibilidade, leveza e uma boa dose de esperança. (Marta Cury Maia)