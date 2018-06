Jorge Ben Jor, Paulinho Moska e encontro de Tiê, Xênia França e Negro Leo estão entre os destaques de shows

6ª (22)

Atønito

Encabeçado pelo músico e arranjador Cuca Ferreira, do Bixiga 70, em parceria com os músicos Loco Sosa e Ro Fonseca, o trio lança o primeiro álbum. Rock e free jazz dominam a sonoridade do trabalho. Guilherme Kastrup e Teago Oliveira, da banda Maglore, participam do show. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (22), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Call The Police

Músico da banda The Police, o guitarrista Andy Summers se une a Rodrigo Santos, ex-baixista do Barão Vermelho, e a João Barone, baterista dos Paralamas do Sucesso, para interpretar hits como ‘Every Breath You Take’. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (22), 22h. R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dingo Bells

‘Todo Mundo Vai Mudar’ é o segundo disco do grupo. Com ecos de pop, rock e folk, o trabalho traz dez faixas que falam sobre o impacto das mudanças no cotidiano. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 6ª (22) e sáb.(23), 22h (abertura, 21h). R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Don L

Com ‘Roteiro pra Aïnouz – Volume 3’, o rapper amplia seu público. O disco faz uma alusão ao universo do cineasta Karim Aïnouz, com músicas sobre o cenário político e musical do Brasil. O guitarrista Guilherme Held, o DJ Roger e o também rapper Terra Preta participam do show, ao lado dos convidados especiais Diomedes Chinaski, Nego Gallo e Lay. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (22), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gilson Peranzzetta e Nelson Faria

Formando um duo de piano e violão, os músicos interpretam clássicos da canção brasileira e composições originais feitas em dupla. A cantora Alaíde Costa participa do show. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (22), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

MC Xuxú

No show ‘O Brilho da Senzala’, a funkeira transexual apresenta as músicas do álbum ‘Senzala’, em que também explora o rap e o jazz. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (22), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nando Monteiro

O show ‘Versão Brasileira’ abre o projeto Madrugada Tupi. Nele, o músico interpreta sucessos de Chico Buarque, Marisa Monte e outros grandes nomes em ritmos como soul e hip hop. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (22), 23h59. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rosa Passos

A cantora e violonista apresenta novo show, ‘Brasileira’, em que interpreta canções próprias e de autores renomados da música brasileira. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (22), 21h. R$ 12/R$ 40.Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toninho Horta e Yuri Popoff

Horta, renomado guitarrista, e o baixista Popoff fazem show com composições próprias e temas de Milton Nascimento e Lô Borges. Lisandro Massa (piano), Cuca Teixeira (bateria) participam da apresentação, ao lado da convidada especial Lena Horta (flauta). Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 6ª (22) e sáb. (23), 22h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trio Gato com Fome

Formado por Cadu Ribeiro (pandeiro), Gregory Andreas (cavaquinho) e Renato Enoki (violão de 7 cordas), o grupo apresenta o show ‘Sedento’. Além de músicas inéditas, há homenagens a Adoniran Barbosa, Moreira da Silva e outros bambas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (22), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Yamandu Costa

Um dos violonistas mais aclamados do Brasil, o músico faz show com temas que lhe influenciaram, passando por jazz, música erudita e temas regionais do sul do Brasil. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (22), 22h (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yvison Pessoa e Fabiana Cozza

No show ‘Afrontecidade’, os cantores passeiam por estilos como ijexá, cabula e outros de origem africana. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (22), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sábado (23)

Dingo Bells

Leia mais acima

Festival Brasil Summerfest

O evento, que ocorre em Nova York, terá, pela primeira vez, uma prévia nacional. Xênia França (foto), Tiê e Negro Leo fazem shows baseados em seus mais recentes trabalhos. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (23), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

God Save The Queen

O espetáculo em tributo ao Queen comemora 20 anos. Pablo Padín encarna Freddie Mercury em sucessos como ‘We Will Rock You’ e ‘Radio Ga Ga’. Credicard Hall (3.925 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (23), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Hurtmold

Com foco no rock instrumental, a banda já trabalhou com Marcelo Camelo, Rob Mazurek e outros nomes consagrados da música nacional e estrangeira. Neste show, o grupo comemora 20 anos de carreira. Os projetos ACruz Sesper e Holofonica abrem, respectivamente, as apresentações de sábado (23) e domingo (24). Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Ben Jor

Depois de lançar o single ‘São Valentin’, o artista apresenta sucessos marcantes de sua carreira em show da turnê ‘Salve Simpatia’. O Clube do Balanço faz a apresentação de abertura. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (23), 22h30 (abertura da casa, 20h30).R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lucas Santtana

Unindo música, cinema e literatura, o álbum ‘Modo Avião’ (2017) é seu mais recente lançamento, que contou com colaboração do escritor J.P. Cuenca e do quadrinista Rafael Coutinho. Calcado em sonoridade eletrônica, o disco retrata a atual escravidão tecnológica da sociedade. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (23), 22h. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Medulla

Aproveitando o lançamento da faixa ‘Um Leão por Dia’, produzida por Lucas Silveira, da banda Fresno, o quarteto que explora o hip hop e o rock estreia show. Raffa Moreira e o duo 2DE1 participam da apresentação. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (23), 17h. R$ 20/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Paulinho Moska

Depois de rodar o Brasil com um show solo e acústico, o músico prepara disco e volta a se apresentar com banda em espetáculo que celebra os 25 anos de carreira dele. O artista interpreta sucessos como ‘A Seta e o Alvo’ e ‘A Idade do Céu’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Quinho

Ao lado de Gui Marques (teclados, baixo synth, programações) e Carlos Sales (bateria), o artista carioca interpreta sucessos de Marina Lima. ‘Charme do Mundo’ e ‘Fullgás’ foram lançadas em EP. Um álbum também está previsto para lançamento ainda este ano. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (23), 21h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

O coletivo faz show especial com homenagens a Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro e João do Vale. Chiquinho Fernandes e Pita Uchôa discotecam. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (23), 23h. R$ 20/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

The Central Scrutinizer

Dedicada a tocar o repertório do guitarrista Frank Zappa, a banda faz show especial com músicas do álbum ‘One Size Fits All’ (1974). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toninho Horta e Yuri Popoff

Leia mais acima

Domingo (24)

Hermeto Pascoal

Dois dias depois do aniversário do multi-instrumentista, ele faz show ao lado de seu grupo. Ritmos brasileiros e experimentações sonoras são as marcas de seu show. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (24), 20h (abertura, 18h). R$ 95/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Paulinho Moska

Leia mais acima

Hurtmold

Leia mais acima

Viola Perfumosa

Ceumar (voz, violão e tambor), Lui Coimbra (voz, violoncelo, violão e rabeca) e Paulo Freire (voz e viola caipira) formam o trio, que lança o primeiro álbum. É uma homenagem a Inezita Barroso e à música do interior do Brasil, com temas compostos por Catulo da Paixão Cearense, Waldemar Henrique e outros autores. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (24), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (25)

Almir Sater e Renato Teixeira

Os velhos amigos, parceiros no clássico ‘Tocando em Frente’ fazem shows para mostrar o repertório do álbum ‘+AR’ (2018), o segundo que gravaram em dupla. O trabalho é continuação de ‘AR’ (2015), vencedor do Grammy Latino. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª (25), 3ª (26) e 4ª (27), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Leny Andrade e João Carlos Coutinho

Com 20 álbuns lançados, a cantora se junta ao pianista em apresentação especial para comemorar 60 anos de carreira. Clássicos da bossa nova foram escolhidos para o repertório. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (25), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (26)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Garotas Suecas

Fechando temporada de shows, o grupo se apresenta com a formação inicial, incluindo os ex-integrantes Guilherme Saldanha e Sergio Sayeg. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 3ª (26), 20h. R$ 15/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Iseo & Dodosound

O projeto da cantora Leire Villanuev com o DJ Alberto García se apresenta pela primeira vez no Brasil. Acompanhados pelo duo de metais The Mousehunters, eles destacam as músicas do disco ‘Roots in the Air’, com influências do pop e reggae e letras politizadas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (26), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kiara Sasso

Estrela de musicais, a artista apresenta nova versão do show ‘Silhuetas’, com canções de espetáculos que contaram com sua participação, estão no repertório. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (26), 21h. R$ 80/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (27)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Amilton Godoy e Deangelo Silva

De gerações distintas, os pianistas fazem show inédito. Temas autorais e composições consagradas da MPB estão no repertório. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (27), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Edgar

Depois de participar do novo álbum de Elza Soares, ‘Deus É Mulher’, o rapper prepara o primeiro show ao lado do produtor e baterista Pupillo Oliveira, da Nação Zumbi, e do músico belga David Bovee. A cantora Céu faz participação especial. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (27) e 5ª (28), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Lia Sophia

Radicada em São Paulo, a cantora e compositora mantém suas raízes fincadas no Pará e em seus ritmos locais. Ela destaca as músicas do álbum ‘Não me Provoca’ (2017), produzido por Pedro Luis. A faixa ‘Ela’ foi gravada com participação especial de Ney Matogrosso. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (27), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (28)

Edgar

Leia mais acima

Maria Beraldo

Conhecida por trabalhos com Arrigo Barnabé e a banda Quartabê, a cantora, compositora e clarinetista lança o primeiro álbum solo, ‘Cavala’. Com produção de Tó Brandileone e da própria artista, o disco tem um lado autobiográfico, partindo do momento em que conta aos pais que é lésbica e passando, por exemplo, pelo nascimento da sobrinha. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (28), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Vox Sambou

Fundindo reggae, hip hop e ritmos do Haiti, país onde nasceu, o artista faz performances em várias línguas. Neste show, ele tem como convidados especiais a cantora Luê e o guitarrista André Sampaio. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Arena Verde Amarela

Thiaguinho faz show depois da partida entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo, interpretando ‘Energia Surreal’, ‘Ponto Fraco’ e outros sucessos. Audio (3. 200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (27), 12h (abertura). R$ 80. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Domingo na Paulista

O projeto tem edição especial dedicada aos ritmos do norte e do nordeste. A Banda de Pífanos de Caruaru (13h) é a primeira a se apresentar. Depois, vem o grupo Humanaraiz (14h30), tocando clássicos do xote e do forró. Apostando em ritmos do Pará, a cantora Lia Sophia faz show convidando Anastácia (16h), parceira de Dominguinhos em clássicos como ‘Eu Só Quero um Xodó’. Centro Cultural Fiesp. Calçada. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (24), 13h (abertura). Grátis.

Os Mestres do Samba

Péricles, Reinaldo e o grupo Amigos do Pagode 90, formado por Salgadinho (ex-Katinguelê), Chrigor Lisboa (ex-Exaltasamba) e Márcio Art (ex-Art Popular) se reúnem para cantar clássicos do samba. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (22), 22h (abertura; show, 0h30). R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Minas no Front

O festival promove shows de grupos de rock com mulheres na formação. 6ª (22), há o encontro do quarteto Miêta com o trio Rakta. Fecham a programação shows da banda paulistana Ema Stoned e da capixaba My Magical Glowing Lens. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (22) e sáb. (23), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sexta Básica

Na primeira edição deste ano, a festa tem como atrações principais as bandas BaianaSystem e Francisco, El Hombre, que fundem diversas sonoridades. A discotecagem fica por conta de DJ Thiagão, DJ Nalla e Ministereo Público. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 6ª (22), 22h. R$ 100/R$ 200. Vendas pelo site: www.sympla.com.br