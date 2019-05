‘John Wick 3’ e “A Grande Dama do Cinema” estão entre as estreias da semana

45 Dias Sem Você

(Brasil/2019, 96 min.) – Ação. Dir. Rafael Gomes. Com Rafael de Bona, Mayara Constantino, Orlando Seale. Após sofrer uma desilusão amorosa, o jovem Rafael decide viajar por três países diferentes para encontrar, em cada um dos locais, um amigo. É nesse autoexílio que ele começa a rever a sua vida. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Antártica por Um Ano

(Brasil/2018, 97 min) – Documentário. Dir. Júlia Martins. A rotina de uma equipe de 15 brasileiros em um dos lugares mais isolados do mundo é acompanhada pela diretora que mostra os desafios que eles tiveram que enfrentar na missão organizada pela Marinha Brasileira. Livre. Confira salas e horários de exibição

A Espiã Vermelha

(Red Joan, Reino Unido/2019, 101 min.) – Suspense. Dir. Trevor Nunn. Com Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore. Em 1938, a estudante britânica Joan Stanley se apaixona por um jovem comunista e passa a frequentar reuniões políticas. Após mais de cinquenta anos, ela é presa acusada de ser uma espiã.14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Grande Dama do Cinema

(El Cuento de los Compadrejas, Argentina – Espanha /2019, 123 min.) – Comédia. Dir. Juan José Campanella. Com Clara Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez. Uma antiga estrela do cinema vive numa mansão ao lado de um ator, um roteirista e um diretor peculiar. Ao verem o espaço ameaçado pelo interesse de dois jovens, eles decidem tomar medidas drásticas para defender a propriedade. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

John Wick 3 – Parabellum

(John Wick 3 – Parabellum, EUA/2018, 132 min.) – Ação. Dir. Chad Stahelski. Com Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane. O longa se passa logo após os acontecimentos de ‘Um Novo Dia Para Matar’ (2017) e traz o personagem título enfrentando novos inimigos em Manhattan, depois de matar um membro da alta cúpula da liga de assassinos internacionais. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Kardec

(Brasil/2019, 110 min.) – Drama. Dir. Wagner de Assis. Com Leonardo Medeiros, Guilherme Piva, Genézio de Barros. O educador francês Hypolite Leon Denizard Rivail, conhecido mais tarde como Allan Kardec, decide investigar os fenômenos espirituais que aconteciam em várias partes do mundo, passando de cético a codificador da doutrina espírita. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Sol Também É Uma Estrela

(The Sun Is Also A Star, EUA/2018, 100 min.) – Romance. Dir. Ry Russo-Young. Com Yara Shahidi, Charles Melton, John Leguizamo. Natasha é uma jovem cética, que só acredita naquilo que a ciência pode explicar. No momento de um drama pessoal, ela se apaixona por Daniel. É aí que suas convicções começam a mudar. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

UglyDolls

(UglyDolls, EUA/2019, 88 min.) – Animação. Dir. Kelly Asbury. Os bonecos Moxy, Wage, Babo, Ice-Bat, Wedgehead e seus outros amigos nutrem o desejo de serem amados, mesmo sendo diferentes. Nessa jornada, eles descobrem que o conceito de feio é relativo e que não é preciso ser perfeito para ser alguém incrível. Livre. Confira salas e horários de exibição