Jason Momoa estrela novo ‘Aquaman’, longa-metragem de herói da DC Comics

+ Na longa lista de filmes de super-heróis lançados nos últimos anos, Aquaman talvez seja um dos mais esperados pelos cinéfilos e fãs de quadrinhos. Após as aparições do personagem em ‘Batman vs Superman: A Origem da Justiça’ e ‘Liga da Justiça’, ficou claro que o rei dos mares criado pela DC Comics merecia mais tempo nas telas.

E ganhou tempo suficiente para lutas épicas, ótimos efeitos especiais e um pouco de humor. Com mais de duas horas, o longa-metragem não desperdiça a oportunidade de apresentar a infância de Arthur, mais tarde conhecido como Aquaman; o treinamento com Vulko (Willem Dafoe), seu conselheiro; e a fase adulta, na qual se depara com uma batalha prestes a ameaçar a paz entre o ‘mundo da superfície’ e Atlantis.

Interpretado por Jason Momoa, mais conhecido pela participação na série ‘Game of Thrones’, Aquaman é fruto de um romance entre Tom (Temuera Morrison) e a rainha Atlanna (Nicole Kidman), que decidiu fugir de um casamento arranjado, em Atlantis. Guardas do reino subaquático logo retornam para prendê-la, momento que rende a primeira entre muitas cenas de ação.

Após os apelos da princesa Mera (Amber Heard), Arthur aceita lutar com seu meio-irmão, Orm (Patrick Wilson), que está disposto a iniciar uma guerra para se tornar o rei de Atlantis. Sem ter sequer convivido com o povo do qual um dia poderá ser rei, Aquaman assume a tarefa de aplacar a raiva de Orm e finalmente desvendar sua verdadeira identidade. Humberto Abdo

