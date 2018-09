Jantares especiais no Tordesilhas e menu de aniversário no Piselli Sud estão entre as dicas de gastronomia

Depois de uma expedição por Vale do Paraíba, Serra da Bocaina e Serra da Mantiqueira, a chef Mara Salles recebe no Tordesilhas o chef Rafael Cardoso, do Curiango Venda e Cozinha, para o evento ‘Velhas Rotas, Novos Caminhos – Comida Caipira com História e Denominação de Origem’ . Na 4ª (3), a dupla (foto) dará uma aula com degustação (R$ 80). Na 5ª (4) e no dia 5/10, eles preparam um jantar (R$ 180, com venda antecipada), com produtos artesanais da região, como queijos e embutidos. Em várias etapas, o cardápio terá bolinho caipira; ‘Leitão de Festa’ com miniarroz caldoso e vegetais; e doce de laranja com ricota. Al. Tietê, 489, Jd. Paulista, 3107-7444. 18h/1h (sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

O Piselli Sud comemora seus três anos com um menu especial, servido até o fim de outubro. A refeição inclui couvert, entrada, prato e sobremesa, por R$ 145 (ou R$ 205, com duas taças de vinho e uma de licor Limoncello). A salada de polvo, alcachofra e tomatinho (foto) abre o serviço, seguida por nhoque de azeitonas pretas com molho de tomate fresco, berinjela e ricota defumada. Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 3031-5404. 11h30/23h (6ª, 11h30/ 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).