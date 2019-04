Jamie’s Italian e Tavares apresentam novidades no cardápio

+ A ‘Burrata do Jamie’s’ (R$ 45; foto), como molho de tomate e focaccia grelhada, é uma das novidades no cardápio do Jamie’s Italian. A seção de massas também ganhou novas receitas. Em uma versão do carbonara, o penne com molho cremoso (R$ 55) leva alho-poró, pimenta-do-reino, creme de leite, gema de ovos caipiras e limão-siciliano. Av. Horácio Lafer, 61, Itaim Bibi, 2365-1309. 12h/23h (4ª e 5ª, 12h/0h; 6ª e sáb., 12h/0h30; dom., 12h/22h30).

+ Após 40 dias de reforma, o Tavares reabre com ambiente e cardápio renovados. O espaço também abriga, além do restaurante, a padaria, um empório e o Instituto Fermento – projeto socioeducativo voltado à panificação. Ao lado dos pratos preferidos da clientela, o menu traz receitas exclusivas no jantar, que vão mudar de tempos em tempos. Duas delas são o nhoque artesanal com camarões na manteiga de sálvia (R$ 79; foto) e a moussaka de cordeiro e berinjela (R$ 63). R. da Consolação, 3.212, Jd. Paulista, 3064-0970. 8h/0h (sáb., 10h/ 0h; dom., 10h/17h).