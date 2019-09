Jaloo, Roberto Carlos e Maria Rita são alguns dos artistas que se apresentam esta semana em São Paulo

6ª (6)

LEIA TAMBÉM > BaianaSystem e Ney Matogrosso estão entre os nomes que se apresentam na sexta edição do Coala Festival

Daniel Jobim

Neto de Tom Jobim, ele apresenta show de voz e piano com clássicos do compositor. ‘Garota de Ipanema’ e ‘Samba do Avião’ estão entre eles. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (6), 20h e 22h30. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Héloa

Mesclando sons nordestinos e indígenas, a cantora e compositora lança o segundo álbum da carreira, ‘Opará’. Luedji Luna, Mulheres Livres e Zé Nigro participam do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (6), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaloo

Ele faz show de lançamento do álbum ‘ft’, repleto de participações. Sons eletrônicos estão presentes em faixas como ‘Dói d+’. A abertura fica por conta da Festa MEL e a DJ Milian Dolla fecha a noite. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (6), 23h30 (abertura; show 2h). R$ 30/R$ 80. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jonnata Doll & Os Garotos Solventes

‘Alienígena’, terceiro álbum da banda, tem sonoridade baseada no punk e letras inspiradas na estética beat. Guizado, Clemente e Marcelle Equivocada participam do show de lançamento do disco. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (6), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

Com o maestro à frente, a big band instrumental de percussão e sopros apresenta temas com raízes rítmicas da África e da Bahia. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (6) e sáb. (7), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Luiza Lian

Em show que conta com participação de Tim Bernardes, a cantora, compositora e artista visual apresenta músicas dos dois álbuns da carreira, em que funde diversas referências da música brasileira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (6), 21h; sáb. (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rico Dalasam

Prestes a lançar novo álbum, o rapper faz uma das últimas apresentações do projeto 70 Semanas. O show conta com a inédita ‘Braille’. MC Tha participa da apresentação. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’ está de volta a São Paulo, em show com grandes sucessos. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (6), sáb. (7), 4ª (11), 13, 14 e 20/9, 20h30 (abertura dos portões, 18h30); 22/9, 17h (abertura dos portões, 15h). R$ 200/R$ 880. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Ogi e nILL

Os rappers dividem noite do Projeto Frequências. Rodrigo Ogi interpreta musicas de seus três álbuns e nILL destaca as faixas de seu novo álbum ‘Lógos’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (6), 22h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toni Garrido

No show ‘Noites de Orfeu’, o vocalista do Cidade Negra interpreta músicas escritas por Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Garrido foi o protagonista do filme ‘Orfeu’ (1999), de Cacá Diegues, baseado em musical de Vinicius. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6), 21h; sáb. (7), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (7)

Amigos

Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano estão juntos no show ‘Amigos 20 anos – A História Continua’. Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Perdizes. Sáb. (7), 20h; R$ 100/R$ 450 (esgotado).

Belo

No show ‘Belo in Concert’, o intérprete relembra hits como ‘Tua Boca’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (7), 22h. R$ 70/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kátia B

Celebrando os 15 anos de lançamento do segundo álbum, ‘Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode’, a cantora apresenta o repertório do disco em formato acústico. O compositor Antonio Saraiva faz participação especial. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (7), 20h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

Leia mais acima

Luiza Lian

Leia mais acima

Marcelle

Em seu terceiro trabalho solo, ‘DiscoNeXa’, ela faz uma mistura de ritmos regionais com a sonoridade eletrônica. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (7), 17h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Rannieri Oliveira. ‘Cara Valente’ e ‘Num Corpo Só’ estão no repertório. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (7), 21h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberto Carlos

Leia mais acima

Rumo

Nome forte da chamada Vanguarda Paulista, o grupo retomou as atividades este ano com o álbum ‘Universo’ (2019). No show, eles apresentam canções do disco e também músicas marcantes da carreira do Rumo. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (7) e dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toni Garrido

Leia mais acima

Toquinho, Ivan Lins e MPB4

Anfitrião do show, Toquinho convida os amigos para celebrar 50 anos de carreira. ‘Aquarela’ e ‘Começar de Novo’ não ficam de fora. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (7), 22h. R$ 119/R$ 259. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (8)

Danilo Caymmi

Em ‘Viva Caymmi’, o cantor, compositor e instrumentista homenageia o pai, Dorival Caymmi, interpretando clássicos do compositor. Nilson Raman (mestre de cerimônias) e Flavio Mendes (violão) também estarão no palco. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jesuton

Em ‘Home’ (2017), seu terceiro álbum, a artista britânica radicada no Brasil apresenta novidades como ‘In Between the Lines’ e ‘Don’t Think So’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (8), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rumo

Leia mais acima

Velha Guarda Da Mangueira

Os bambas da tradicional escola de samba fazem show do álbum em que interpretam canções do compositor Geraldo Pereira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (8), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (11)

Roberto Carlos

Leia mais acima

5ª (12)

Carlos Careqa e Mário Manga

Associados à Vanguarda Paulista, os dois se unem em show do projeto Humor e Música. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (12), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clarice Falcão

Ela faz de ‘Tem Conserto’, o terceiro álbum de sua carreira, um trabalho confessional – a artista revela suas angústias em letras sobre ansiedade e depressão. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

O coletivo faz show especial com clássicos do jazz em ritmo de ska e reggae. Temas de Duke Ellington e Quincy Jones estão no repertório. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (12), 20h e 22h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otto

Com mais de duas décadas de carreira, o cantor e percussionista faz show em que relê canções que marcaram sua trajetória. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (12), 22h. R$ 20/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Patricia Marx

Ela faz show no qual interpreta sucessos de Michael Jackson. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (12), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Selvagens à Procura de Lei

Comemorando 10 anos de carreira, a banda mostra as músicas de ‘Paraíso Portátil’, álbum que sai em novembro. Neste trabalho, o grupo se aproxima de uma sonoridade mais pop. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (12), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Especial

Balada Literária

O evento é encerrado por Carlinhos Antunes e a orquestra Mundanos Afora, em show com Fabiana Cozza. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (8), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Festa Nova Reggae

Armandinho, Gabriel Elias e Maneva são as atrações do evento. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (8), 18h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Influência do Blues

O projeto apresenta ritmos inspirados no blues, como jazz e hip hop. Nego Jam & Green View e Helião se apresentam hoje (6). Rosália Paranoia e Doctor MC’s estarão no palco sábado (7). No domingo (8), é a vez de Guettoruts e Junior Dread. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (6), 20h; sáb. (7) e dom. (8), 17h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Setembro Negro Festival

Em três dias, o evento reúne bandas de metal extremo. Hoje (6), uma das atrações é a banda Exodus. Já o Demolition Hammer está entre os escalados de sábado (7). O grupo Cirith Ungol encerra o domingo (8). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (6), 19h; sáb. (7) e dom. (8), 13h. R$ 170/R$ 300. Três dias: R$ 450/R$ 900. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Arthur Moreira Lima

Um dos mais célebres pianistas brasileiros, ele interpreta obras compostas por Beethoven, Chopin, Luiz Gonzaga, entre outros compositores. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (7), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Conjunto de Música Antiga da USP

Com 17 anos de atividade, o grupo faz apresentação historicamente orientada da ‘Sinfonia Nº 3’ de Beethoven. William Coelho é o regente. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (6), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

Em concerto beneficente em prol da Congregação Israelita Paulista (CIP), a orquestra recebe Leila Pinheiro. Temas do jazz e da bossa-nova estão no programa da apresentação, que conta com a participação especial dos cantores litúrgicos da CIP, Alê Edelstein, Alê Schinazi e Avi Bursztein. Teatro Sergio Cardoso (825 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (11), 21h. R$ 50/R$ 225. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Osesp 60: Thomson e Coro da Osesp

Neil Thomson rege a Osesp em concerto com o coro da orquestra. Obras de Samuel Barber, Felipe Lara e Rachmaninov estão no programa. Manuela Freua (soprano) e Silvana Romani (contralto) estão entre os solistas da apresentação. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (12) e 13/9, 20h30; 14/9, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (12), 10h. R$ 15.

Osesp: Treviño e Prats

Robert Treviño rege a orquestra, em concerto com participação do pianista Jorge Luis Prats. Obras de Alexander Scriabin e Rachmaninov estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (6), 20h30; sáb. (7), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Prism

A mezzo soprano Rebecca Jo Loeb e a soprano Anna Schubert são respectivamente mãe e filha nesta ópera de Ellen Reid e Roxie Perkins. A trama trata de abuso sexual e emocional contra a mulher. Os espetáculos contam com a participação da Orquestra Sinfônica Municipal, sob regência de Roberto Minczuk, e do Coral Paulistano, dirigido pela maestrina Naomi Munakata. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Sáb. (7), 3ª (10), 4ª (11), 13 e 14/9, 20h; dom. (8), 18h. R$ 20/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.