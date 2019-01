Izakaya Toki lança versão asiática de bolovo e outras novidades; confira mais dicas de bares

+ Novas receitas chegam ao Izakaya Toki, como o bolovo (R$ 17; foto), feito com costela suína, missô e ovo com gema mole, e o drinque ‘Umê Sour’ (R$ 27), que leva saquê, geleia de ameixa, hortelã e limão. R. Artur de Azevedo, 986, Pinheiros, 3061-2349. 11h30/14h30 e 19h/ 23h (6ª, 11h30/14h30 e 19h/0h; sáb., 19h/0h; fecha dom.). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Perro Libre

Depois de carregar uma comanda com o valor que desejar, o visitante pode ir à parede do fundo, com 15 torneiras, e provar cervejas da marca gaúcha – entre elas, a Pilsner Neo Pils (R$ 4,30, 100 ml). Para comer, vá de ‘Sandwich de Chola’ (R$ 30), com pernil de porco e temperos andinos. Às segundas e terças-feiras, das 17h às 20h, as cervejas próprias saem pela metade do preço. R. Cunha Gago, 83, Pinheiros, 3562-8070. 12h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Como se não bastassem os aquecedores, também são distribuídas mantas coloridas para quem fica nas mesas externas nos dias mais frios. E já que o frio não é problema, peça uma Original (R$ 13) ou Itaipava (R$ 11,80). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’ (R$ 39,50, 8 unid.), de carne-seca com creme de gorgonzola, ou nos sabores carne, queijo e alho poró (R$ 37, 8 unid.). R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; 2ª, 17h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Posto 6

Pelas paredes do salão, há fotos de símbolos do Rio de Janeiro, como Garrincha no Maracanã e a praia de Ipanema. Mas é nas mesas da calçada que o astral lembra mais a ‘Cidade Maravilhosa’. O chope é Brahma (R$ 8, 300ml) e, para comer, há boas porções servidas na chapa, como a picanha (R$ 138, para três ou quatro pessoas) ou a ‘Chapa do Mar’ (R$ 168, para quatro pessoas), servida com legumes na manteiga e acompanhada de arroz e molho à base de laranja. R. Aspicuelta, 644, V. Madalena, 3812-4342. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 12h/ 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Degrau Bar

O bar é decorado em estilo industrial, com barris fazendo as vezes de mesa, e tem um terraço no segundo andar. O cardápio tem três categorias de drinques, com preços que vão de R$ 23 a R$ 35. O menu de petiscos é pequeno. Um dos sanduíches é o ‘Philly Steak’ (R$ 29), com filé mignon, pimentão verde e queijo cremoso servido no pão francês. Outro atrativo da casa são as empanadas argentinas (R$ 9,90, cada). Escolha entre seis sabores: carne, espinafre, palmito, caprese, presunto e queijo ou frango. R Heliodora, 411, Santana, 2281-8261. 17h/1h (dom. e fer., 16h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Riobaldo Bar e Restaurante

Pelas paredes do bar, há frases de grandes autores da cultura brasileira. O próprio nome da casa homenageia Guimarães Rosa – Riobaldo é personagem de seu famoso livro ‘Grande Sertão: Veredas’. Lá, a porção de bolinho de abóbora com carne-seca (R$ 32,90) é uma das boas pedidas do cardápio, que também conta com sanduíches. O ‘Hambúrguer da Casa’ (R$ 29,90), com cheddar e cebola caramelizada, vem à mesa acompanhado de batata frita. Há também drinques clássicos como negroni (R$ 27,90) e ‘Moscow Mule’ (R$ 31,90). R. Inácio Pereira da Rocha, 422, Pinheiros, 3476-4712. 17h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Sr. Mostarda

As paredes do bar são decoradas com pôsteres de bandas de pop e rock. Do cardápio, a porção de linguiça calabresa de metro com queijo coalho (R$ 48,90) faz uma boa parceria com a cerveja Original (R$ 12,40). R. João de Sousa Dias, 244, Campo Belo, 5096-0508. 17h/1h (sáb. e dom., 12h/1h; 2ª, 17h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADAS

Baile do Bowie

A festa reúne fãs de David Bowie com set list dedicado à sua obra. O baile reúne performers e drag queens, com apresentação de Ikaro Kadoshi e Alexia Twister. Participam os DJs Daniel Martins, Tonyy, Babi Oeiras e Dani Peixoto. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (12), 23h/5h. R$ 50. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Gambiarra – A Festa!

A cantora Luisa Sonza se apresenta durante a festa itinerante, em uma noite de brasilidades comandada por DJs residentes. The Week. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3258-0106. Hoje (11), 23h/6h. R$ 60. Inf.: bit.ly/GambLu

Rebel Rebel

Inspirada no repertório de David Bowie, a festa celebra os hits mais dançantes da década de 1980. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. Sáb. (12), 22h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/RebBowie

Tu Vens no Bixiga!

O Quarteto São Jorge faz show com repertório de nomes como Caetano Veloso e Cazuza. DJs completam a noite. Estúdio Bixiga. R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (12), 23h/5h. R$ 30/R$ 35. Inf.: bit.ly/TuVensB