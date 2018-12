Ivete Sangalo e encontro de Maria Bethânia e Zeca Pagodinho fazem shows em São Paulo

6ª (7)

Agnaldo Rayol

Em show especial de Natal, ele recebe os cantores Alexandre Arez, Giovanna Maira, Marcio Gomes e Roberto Seresteiro. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (7), 21h30. R$ 60/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Almir Sater

Com sua viola de dez cordas, o artista faz show em que repassa clássicos marcantes de sua carreira. ‘Tocando em Frente’ é um deles. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (7) e sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Don L

Com ‘Roteiro Pra Aïnouz – Volume 3’, o rapper amplia seu público. O disco faz uma alusão ao universo do cineasta Karim Aïnouz, com músicas sobre o cenário político e musical do Brasil. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (7), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Jordan Rudess

Tecladista do Dream Theater, ele apresenta o concerto ‘From Bach To Rock’, em que interpreta temas clássicos e apresenta novas versões para músicas gravadas com o grupo. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 6ª (7), 21h. R$ 240/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Ele apresenta o show ‘Em Trânsito’, baseado em seu 13º disco, gravado ao vivo no Rio. Há releituras de canções antigas e inéditas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (7), sáb. (8), 14 e 15/12, 21h; dom. (9) e 16/12, 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariana Furquim

Integrante da família Ozzetti, a cantora lança o álbum ‘Princesa de Aiocá’, com inspiração no samba de raiz e os pontos de terreiro. Dante Ozzetti, Ná Ozzetti e Patrícia Bastos participam desta apresentação. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (8)

Almir Sater

Armandinho

Conhecido pela música ‘Desenho de Deus’, o artista faz show em que repassa seus 15 anos de carreira. Revelação do reggae, Gabriel Elias também participa da noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (8), 22h. R$ 140/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Breno Ruiz

Parceiro de Paulo César Pinheiro, ele faz show do álbum ‘Cantilenas Brasileiras’ com a participação de Zé Renato. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Claudette Soares e Alaíde Costa

Em show do CD ‘60 Anos de Bossa Nova’, as cantoras interpretam temas compostos por João Gilberto, Chico Buarque, entre outros grandes nomes da MPB. No dia da apresentação, Alaíde faz aniversário. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (8), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ivete Sangalo

Ela comemora 25 anos de carreira com o projeto ‘Live Experience’. Claudia Leitte, Marília Mendonça, Ferrugem, Leo Santana, Alejandro Sanz e Brian McKnight participam. Allianz Parque (45.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. Sáb. (8), 20h(abertura dos portões, 17h). R$ 240/R$ 600. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

Leo Jaime e Leoni

Amigos desde os anos 1980, eles apresentam o show ‘Leoni & Leonardo’. ’A Fórmula do Amor’ é relembrada. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (8), 21h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Maglore

O elogiado ‘Todas as Bandeiras’ é o quarto trabalho da banda. ‘Aquela Força’, ‘Me Deixa Legal’ e ‘Jogue Tudo Fora’ são algumas das boas faixas do álbum, que saiu em 2017. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3343-8999. Sáb. (8), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Maria Bethânia e Zeca Pagodinho

Eles voltam a São Paulo com o show ‘De Santo Amaro a Xerém’, agora lançado em CD e DVD. Caetano Veloso compôs ‘Amaro a Xerém’ especialmente para o espetáculo. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (8), 22h. R$ 200/R$ 700.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Rita

O show ‘Voz e Piano’ coloca a cantora em formato intimista, ao lado do músico Rannieri Oliveira. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 19h. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Milton Nascimento

O cantor e compositor apresenta o show ‘Semente da Terra’, em que relembra clássicos que marcaram sua carreira. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (8) e 15/12, 21h; dom. (9) e 16/12, 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Para encerrar a turnê do disco ‘Dancê’ (2016), a cantora convida todos os artistas que participaram da gravação: Metá Metá, João Donato, Filipe e Manoel Cordeiro. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h30; dom. (9), 18h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Violentango

Reinventando a forma clássica do tango, a banda argentina apresenta músicas de autores como Astor Piazzolla. Sesc Santo Amaro. Praça coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (8), 17h. Grátis.

Domingo (9)

Almir Sater

Arrigo Barnabé

Ele interpreta músicas compostas por Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Paulo Braga (piano) e Sérgio Espíndola (violão) o acompanham. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Dom. (9), 20h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boyce Avenue

Formado pelos irmãos Alejandro, Daniel, Fabian Manzano, o trio ficou conhecido por fazer covers em vídeos no YouTube. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Dom. (9), 20h (abertura, 18h). R$ 130/R$ 190 (esgotado).

Chico Brown

Depois de se tornar parceiro musical do avô, Chico Buarque, Chico Brown faz sua primeira apresentação em São Paulo. Filho de Carlinhos Brown, ele faz show acústico com pitadas de reggae, pop e jazz. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3343-8999. Dom. (9), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Garage Fuzz

Na ativa desde 1991, a banda de hardcore apresenta importantes músicas de seu repertório em versões acústicas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (9), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Lenine

Maria Rita

Martinho da Vila

No show ‘Martinho 8.0 Bandeira da Fé’, em que lança o álbum ‘Bandeira da Fé’ e também comemora seus 80 anos. Teatro Bradesco (1.457 lug). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Dom. (9), 20h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Milton Nascimento

Sandy

No show ‘Nós, Voz, Eles’, a cantora interpreta músicas de seu álbum mais recente, em que recebeu convidados. Há canções inéditas e uma regravação de ‘Meu Disfarce’, sucesso de Chitãozinho & Xororó. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (9), 20h (abertura, 18h). R$ 140/R$ 380 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

2ª (10)

Leci Brandão

Com mais de 40 anos de carreira, a cantora e compositora faz show com os hits ‘Zé do Caroço’ e ‘Papai Vadiou’. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (10), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (12)

Cainã Cavalcante

O violonista cearense lança o disco ‘Corrente’. ‘Forró Gaúcho’ é um dos temas incluídos no trabalho. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (12), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francisco, El Hombre

Preparando o segundo álbum, a banda encerra a turnê do disco ‘Soltasbruxa’ (2016), produzido por Zé Nigro. A faixa ‘Triste, Louca ou Má’ fez parte da trilha da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’. The House. R. Rodolfo Miranda, 110, Bom Retiro. 4ª (12), 20h. R$ 40/R$ 80. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Ná Ozzetti e Suzana Salles

Fazendo aniversário na mesma data, elas se encontram para uma festa-show na companhia dos violonistas Dante Ozzetti e Paulo Padilha. As cantoras vão das marchinhas de carnaval a modas de viola. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (12), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Wandi Doratiotto, Mauricio Pereira e Paulo Freire

No espetáculo ‘Três é Bom’, Doratiotto, do Premê, Pereira, do duo Os Mulheres Negras e o violeiro Freire fazem improvisos e contam histórias. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 4ª (12), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (13)



Ed Motta

Em show que celebra os 25 anos do Bourbon Street, o cantor e compositor mostra músicas do álbum ‘ Criterion of the Senses’ (2018) e outras do projeto Baile do Flashback, com clássicos do soul e do pop internacional. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (13), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 145. Cc.: todos. Cd: todos.

Falamansa

Para comemorar o Dia Nacional do Forró, o grupo interpreta sucessos como ‘Xote dos Milagres’ e canções compostas por Luiz Gonzaga, aniversariante do dia. Canto da Ema (450 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 364, Pinheiros, 3813-4708. 5ª (13), 23h (abertura, 20h30). R$ 40/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Lô Borges

Ao lado do guitarrista Henrique Matheus, um dos principais compositores do Clube da Esquina faz show com sucessos da carreira, entre eles ‘Para Lennon e McCartney’. Em 14/12, às 19h, há bate-papo com o artista. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (13), 14, 15 e 16/12, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Mariana Aydar e Mestrinho

No Dia Nacional do Forró, os cantores festejam o ritmo interpretando clássicos como ‘Feira de Mangaio’, ‘Frevo Mulher’, entre outros sucessos. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (13), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 150. Cc.: todos.Cd.: todos.

Mônica Salmaso e Guinga

Depois de lançar o DVD ‘Corpo de Baile’, baseado em CD dedicado à obra de Paulo César Pinheiro e Guinga, ela se encontra com o músico no palco. Canções que ganharam letras de Chico Buarque, Aldir Blanc e Pinheiro estão no show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (13), 21h30; 14/12, 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Roberta Campos

Em show beneficente para arrecadar fundos a refugiados, a cantora apresenta o repertório do DVD ‘Todo Caminho é Sorte – Ao Vivo’. As músicas ‘Abrigo’ e ‘Minha Felicidade’ entraram em trilhas de novela. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Pinheiros. 5ª (13), 20h. R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Rosa Passos

A cantora faz show para pré-lançar o álbum ‘Amanhã Vai Ser Verão’, em que volta a mostrar composições próprias. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (13), 21h, 14/12, 21h30. R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sá & Guarabyra

Criadora do rock rural, a dupla lança o álbum ‘Cinamomo’, com novas versões para ‘Dona’ e ‘Espanhola’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (13) e 14/12, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Saulo Duarte

Celebrando os ritmos do Pará e da Bahia, ele apresenta ‘Avante Delírio’, primeiro disco fora do grupo Saulo Duarte e a Unidade. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (13), 21h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Sepultura

A banda faz show do álbum ‘Machine Messiah’, lançado no início de 2017. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (13) e 14/12, 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Brasil Guitarras

Andreas Kisser, Armandinho Macedo, Edu Ardanuy, Edgard Scandurra, Frank Solari, Faísca, Nuno Mindelis, Luiz Carlini, Marcelo Barbosa e Robertinho do Recife participam do evento, que traça um panorama da guitarra no País. Pq. da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana. Sáb. (8), 16h. Grátis.

Cancioneria

Juliano Gauche e Pélico, acompanhados pelo guitarrista Régis Damasceno, são a base do projeto, que recebe convidados. Tatá Aeroplano e Alessandra Leão fazem participações especiais no sábado (8). Todos interpretam canções de suas carreiras em formato intimista. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (8), 19h. Grátis.

Dias Nórdicos

Expoentes da cena musical do extremo norte da Europa se apresentam no evento. Na 4ª (12), há shows de Peter Wangel, Hulda e The Hearing. Os trios Da Bartali Crew e Birdpeople são as atrações de 5ª (13). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª (12) e 5ª (13), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Festival Bananada

Comemorando 20 anos em 2018, o Festival Bananada, de Goiânia, promove ‘showcases’ em São Paulo, integrando a Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM). Luiza Lian, Autoramas e Felipe Cordeiro convidando Mel são alguns dos artistas escalados. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Dom. (9), 15h. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Mucho!

Em sua 2ª edição, o Festival Mucho! se integra à programação da SIM, com shows de artistas de países da América Latina. Argentinos (Los Espiritus, Miss Bolivia e La Madre Del Borrego), peruanos (Cumbia All Stars), bolivianos (Santa Mala) e brasileiros (Baleia e Tuyo) se apresentam. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (8), 20h (abertura). R$ 80/R$ 150 (meia-entrada com 1 kg de alimento). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Romance

Lazzo Matumbi convida Priscilla Tossan e Chico César para show que homenageia Luiz Melodia. A apresentação faz parte da SIM. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (8), 22h (abertura, 20h30). R$ 60/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Noite Rio

Ana Frango Elétrico, Duda Brack, Júlia Vargas e as bandas 13.7, Posada e o Clã, Pietá e Zé Bigode Orquestra se apresentam neste evento da SIM, com artistas nascidos ou radicados na cidade. Kingston Club (600 lug.). R. Álvaro Anes, 97, Pinheiros, 2364-4231. 6ª (7), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Noite Montreal + São Paulo.

As bandas canadenses Barry Paquin Roberge e La Bronze se apresentam nesta noite da programação da SIM. O rapper Edgar também faz show com músicas de seu novo trabalho. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (7), 21h. R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Noite YBMusic

Em show da SIM, a gravadora YBMusic faz show com alguns de seus artistas em três atos distintos. Nomes como Cacá Machado, Rodrigo Campos e Luedji Luna se apresentam. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (8), 21h. R$ 15/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Showcases SIM

O evento promove apresentações de 20 minutos com expoentes da música contemporânea. Hoje (7), há apresentações da banda Baleia (17h) e de Paula Lima (20h20). No sábado (8), apresentam-se nomes como Afrocidade (17h40) e Drik Barbosa (18h20). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (7) e sáb. (8), 15h. Grátis.

Música Clássica

Colgate Clássicos – Viva o Samba Pop

O projeto apresenta a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP em concerto com Iza e Diogo Nogueira. João Carlos Martins rege. Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (9), 11h. Grátis.

Encontro de Bandas do Guri

A Banda Sinfônica Infanto-Juvenil e a Banda Sinfônica Juvenil interpretam obras de Glenn Miller, Villa-Lobos e outros compositores, sob regência de Natália Larangeira e do maestro holandês Jacob de Haan. Alunos da EMESP Tom Jobim e integrantes da Banda Sinfônica Jovem do Estado participam. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (8), 11h. Grátis.

Orquestra Jovem do Estado

Cláudio Cruz rege a orquestra em concerto com o violoncelista Antonio Meneses. Obras de Mozart e Strauss estão no programa. Antes, há a cerimônia do Prêmio Ernani de Almeida Machado. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (9), 16h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Juvenil Heliópolis

Edilson Ventureli rege a orquestra, que interpreta temas de filmes. A orquestra também se apresenta no Sesc Itaquera no domingo (9), às 16h. A entrada é gratuita. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (8), 16h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Com direção artística de seu maestro titular, Isaac Karabtchevsky, a orquestra é vinculada ao Instituto Bacarelli. O repertório terá obras de Wagner e Strauss. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (7), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Marcelo Lehninger rege a orquestra em interpretação da ‘Grande Missa em Dó Menor, KV 427’, de Mozart. O Coro Contemporâneo de Campinas participa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (8), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Lindberg rege e toca

O trombonista Christian Lindberg comanda o concerto, que tem obras compostas por ele, Leonard Bernstein e Jean Sibelius. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (7), 20h30; sáb. (8), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.