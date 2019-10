Ivan Lins e Gary Bartz estão entre os artistas que se apresentam no domingo (20/10)

Fabiana Cozza, Renato Braz e Liliana Herrero

O trio de cantores faz um show em homenagem ao legado de Darcy Ribeiro, com participação do ator Edson Montenegro. O repertório é formado por temas célebres da canção latino-americana. Arismar do Espírito Santo é o diretor musical. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (20), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gary Bartz

Com mais de 60 anos de carreira, o saxofonista faz show do projeto Sesc Jazz. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (19), 21h; dom. (20), 18h. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ivan Lins

Autor de ‘Começar de Novo’ e ‘Madalena’, o artista faz show com músicas que marcaram sua carreira. Centro Cultural Fiesp. Palco externo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (20), 16h. Grátis.

Marcelo Gross

Ex-integrante do grupo Cachorro Grande, ele mostra músicas de seu segundo álbum solo, ‘Chumbo e Pluma’ (2017). Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (20), 16h. Grátis.

Regina Dias

Em show com participação de Flavio Venturini (piano e voz) e a Nelson Faria (guitarra elétrica e violão), a cantora lança o álbum ‘A Música Cantada de Paulinho Nogueira’, com músicas do autor de ‘Menina’. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.