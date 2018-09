Itzza serve pizzas individuais e de massa fininha em ambiente informal, no Itaim Bibi

Em operação desde maio, a Itzza serve pizzas individuais e de massa fininha, num ambiente despojado, com música alta e aspectos que se reproduzem pela cidade, como piso de cimento e parede de tijolos aparentes.

Além do salão estreito, há uma pequena bancada no mezanino, ao lado da cozinha onde as pizzas são assadas em fornos elétricos. A informalidade se estende ao serviço e ao cardápio, com apenas seis saladas (R$ 25/R$ 29) e oito pizzas (R$ 35, cada) – que são montadas com cinco versões de massa, algumas sem glúten nem lactose, como as de batata-doce e de mandioca, mais borrachudas. As outras são de couve-flor, de brócolis e de fermentação natural, mais crocantes.

Entre as coberturas, a ‘Farm Freshies’ vem com molho de tomate, abobrinha, berinjela e pimentão grelhados, queijo brie e pesto de manjericão.

Há ainda opções com calabresa artesanal, pernil desfiado e pasta de alcachofra. Também dá para trocar o queijo tradicional pelo vegano ou sem lactose. Mas, se leite não for um problema, encerre com uma colherada de brigadeiro (R$ 5).

ONDE: R. Pais de Araújo, 137, Itaim Bibi, 2362-8917.

QUANDO: 12h/15h e 18h30/23h (5ª e 6ª, até 0h; sáb., 13h/16h e 18h30/0h; dom., 17h/0h).

QUANTO: Cc.: A, M e V. Cd.: todos.