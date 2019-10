Iron Maiden, Alice Caymmi e Miranda Kassin fazem show no domingo (6/10)

LEIA TAMBÉM > Iron Maiden é o show mais aguardado do Palco Mundo no Rock in Rio 2019

Alice Caymmi

Ela apresenta o show da turnê Electra, acompanhada do piano de Itamar Assiere e da percussão de Filipe Castro. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (6), 18h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arismar do Espírito Santo

O violonista convida o trombonista Sérgio Coelho para uma domingueira dançante na qual vai interpretar algumas de suas composições, entre elas, ‘A Big Band Não Veio’, ‘Vestido Longo’ e ‘Cadê a Marreca’. Bar do Alemão (46 lug.). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. Dom. (6), 19h30. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Avenida Samba Canção

O show relembra sambas enredo que marcaram época, como ‘Exaltação a Tiradentes’ (1949) e ‘Os Sertões’ (1976). No palco, Igor Eça (violão), Paula Santoro (voz), Mingo Araújo (percussão), além da participação da cantora Ná Ozetti (foto). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860 Dom. (6), 19h. R$ 60/ R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filarmônica de Pasárgada

O grupo, que traz elementos do erudito, mistura o tropicalismo e a vanguarda paulista. No show, eles mostram o álbum ‘Algorritmos’. Bona (85 lug.).R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Dom. (6), 19h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos

Iron Maiden

A banda construiu um roteiro com músicas que não tocavam há tempos, como ‘Flight Of Icarus‘ e ‘Sign Of The Crosse The Clansman’, além de canções que os fãs sempre esperam ouvir, entre elas, ‘The Trooper’, ‘2 Minutes To Midnight‘ e ‘Fear Of The Dark’. Abertura será do grupo britânico The Raven Age (18h40). Estádio do Morumbi ( lug.). Pça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. Dom. (6), 20h. R$ 200/R$ 600.

Miranda Kassin

A cantora faz show de lançamento de seu segundo disco, ‘Submersa’, e apresenta músicas como ‘Eu Quero de Novo’, ‘Segunda ou Terça-feira’ e ‘Outro Dia Você’. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (6), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Targino Gondim

O cantor, compositor e sanfoneiro cearense, autor de ‘Esperando na Janela’, apresenta, além de composições próprias, músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Anastácia. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (6), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.