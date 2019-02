Instalação no Sesc Avenida Paulista e mostra sobre Manoel de Barros estão entre as inaugurações da semana

Artur Lescher

O artista apresenta, na frente do Sesc Avenida Paulista, a escultura ‘Anchor the Sky’. Com 21 metros de altura, a obra foi concebida a partir do mapa astral da unidade. Assim, a estrutura aponta para a Constelação de Touro, identificada como o signo regente do edifício desde sua reabertura, em abril de 2018. Na inauguração, 4ª (13), às 19h, o artista participa do debate ‘A Arte e os Cosmos’, com a astróloga Lydia Vainer e a curadora Catarina Duncan (retirar ingresso 30 min. antes). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h/22h (dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Grátis.

Ocupação Manoel de Barros

Com rascunhos, desenhos e registros de composição, a exposição destaca a trajetória do poeta mato-grossense (1916-2004). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 5ª (14). 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 7/4.

Angelo Venosa

Com curadoria de Vanda Klabin, a exposição ‘Penumbra’ reúne oito esculturas produzidas pelo artista, um dos poucos egressos da Geração 80 que se dedicaram a tal expressão. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (9). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 16/3.

Casa Triângulo

O espaço recebe duas mostras: ‘Num Logo Lugar’, com pinturas e vídeos de Tony Camargo, e ‘Rehearsal with Props’, com trabalhos em vidro dicroico e aquarela de Stephen Dean. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. Inauguração: sáb. (9). 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 16/3.

Charbel-Joseph H. Boutros

Em ‘The Gallerist, the Letter and the Garden’, o artista apresenta dez trabalhos que, conectados conceitualmente, remetem a um jardim. Entre as obras, uma passarela suspensa será a única passagem por onde a equipe da galeria poderá circular durante a exposição, enquanto o público terá sua própria passagem. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Junior, 433, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: 3ª (12). 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 23/3.

Claudio Edinger

Em ‘Machina Mundi’, o fotógrafo apresenta diferentes enquadramentos para o caos e a beleza de Nova York. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 4ª (13). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 23/3.

Galeria Raquel Arnaud

A galeria recebe duas mostras: ‘Seca’, com três séries de desenhos e instalações de Geórgia Kyriakakis, e ‘Através’, com pinturas e relevos de Marco Giannotti. R. Fidalga, 125, V. Madalena, 3083-6322. Inauguração: 2ª (11). 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 23/3.