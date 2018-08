Inspirados em Brecht e em clássicos do terror, dois projetos teatrais chegam aos palcos de SP

Em torno de Brecht e de clássicos do terror, dois projetos teatrais, com diferentes programações, têm bons times na direção

+ O grupo Folias d’Arte convidou sete diretores – Cida Moreira, Dagoberto Feliz, Eugênio Lima, Georgette Fadel, Humberto Vieira, Marco Antônio Rodrigues e Rogério Tarifa – para desenvolver cenas e intervenções de curta duração inspiradas em canções, poemas e contos do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Assim nasceu o projeto Folias Brechtianas – Ocupação Brecht (foto abaixo), cuja primeira intervenção (60 min.; livre) – que ocupa a sede do grupo e seu entorno – tem direção de Humberto Vieira. As sessões ocorrem 6ª (31), 7 e 14/9, às 16h e 17h, e trazem três cenas em que personagens como Shlink, de ‘Na Selva das Cidades’, saem à procura de um palco. Galpão do Folias. R. Ana Cintra, 213, S. Cecília, 3361-2223. Grátis. Até novembro. Inf.: bit.ly/foliasbrecht

+ Tendo como mote os 200 anos de ‘Frankenstein’, de Mary Shelley, Histórias Extraordinárias apresenta seis clássicos da literatura fantástica e de terror adaptados por dramaturgos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Divididas em três programações, as peças têm direção – individual ou em parceria – de José Roberto Jardim e Roberto Alvim. Entre 5ª (6) e 10/9, e também nos dias 27/9, 30/9, 5/10 e 8/10, o primeiro programa (90 min.; 14 anos; foto abaixo) reúne dois monólogos dirigidos por ambos: ‘A Cor que Caiu do Espaço’, de H.P. Lovecraft, na adaptação de Beatriz Carolina Gonçalves, com Lavínia Pannunzio; e ‘Frankenstein’, versão de Sérgio Roveri, com Juliana Galdino. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 5ª, 6ª sáb. e 2ª, 20h; dom., 18h. R$ 30. Até 8/10. Inf.: bit.ly/histext18

Universo gráfico: HQs inspiram dois espetáculos de teatro e dança

+ Com direção de Nelson Baskerville e Paula Picarelli (que atua ao lado de nomes como Thiago Amaral e Tamirys Ohanna), Os 3 Mundos une cinema, teatro, kung fu e histórias em quadrinhos em montagem de texto dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá. 80 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. Estreia dom. (2). 5ª , 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/ccultfiesp). Até 16/12.

+ Segunda atração da 15ª Temporada de Dança do Teatro Alfa, os franceses da Cie DCA, do coreógrafo Philippe Decouflé, apresentam Nouvelles Pièces Courtes. Dividido em seis atos, o espetáculo, que carrega forte influência das histórias em quadrinhos, traz ainda elementos de música, teatro e circo. 90 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª (31), 21h30; sáb. (1º), 20h; dom. (2), 18h. R$ 75/R$ 200.

Com 41 espetáculos, festival movimenta a Baixada Santista

+ Em sua 5ª edição, o Mirada – Festival Ibero-americano de Artes Cênicas leva a diferentes espaços da Baixada Santista, entre 4ª (5) e 15/9, a produção de 13 países de língua espanhola e portuguesa. Do total de 41 espetáculos, nove são da Colômbia, país homenageado pelo evento.

E são os colombianos do Teatro Petra (foto acima) que abrem a programação, na 4ª (5), às 20h, e na 5ª (6), às 21h, no Teatro Sesc Santos (R. Conselheiro Ribas, 136, Aparecida, 3278-9800), com a peça ‘Labio de Liebre’ (75 min.; 14 anos; R$ 15/R$ 50), sobre um assassino exilado que é assombrado por uma família vítima de sua crueldade. Entre as peças brasileiras, o auditório da unidade recebe, em 7 e 8/9, às 19h, ‘Corpos Opacos’ (70 min.; 14 anos; R$ 15/R$ 50), que tem direção de Marco André Nunes e Yara de Novaes, e parte da história de religiosas colombianas do mosteiro Santa Inés de Montepulciano. Inf.: bit.ly/fmirada18

CONFIRA OUTRAS NOVIDADES

Aos Pombos ou À Síndrome dos Gatos

A peça escrita e dirigida por Oscar Calixto – que atua ao lado de Adriana Bandeira – aborda temas como corrupção a partir da história de dois amigos que acreditam ser pombos e estão aflitos porque uma síndrome transforma sua espécie em enormes e cruéis gatos. 75 min. 12 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Estreia 4ª (5). 4ª, 21h. R$ 60. Até 31/10.

Comum

O Grupo Pandora de Teatro apresenta peça inspirada na descoberta, em 1990, da vala clandestina do Cemitério Dom Bosco de Perus, que guardava ossadas de desaparecidos políticos da ditadura. 100 min. 12 anos. Sede da Companhia do Feijão (99 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 3259-9086. Estreia 2ª (3). 2ª e 4ª, 20h. Pague quanto quiser. Até 26/9.

Daqui Ninguém me Tira

Na comédia escrita por Noemi Marinho e dirigida por Neyde Veneziano, um corretor tenta convencer um velho camareiro de um teatro a desocupar o imóvel. 70 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Estreia 4ª (5). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50/R$ 70. Até 11/10.

A Dona História

Com texto e direção de João Falcão, a peça traz Ângela Dippe e Luana Martau como a mesma mulher aos 50 e aos 15 anos, num acerto de contas entre presente e passado. 90 min. 12 anos. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. Estreia sáb. (1º). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 100. Até 9/9.

Fred & Jack

Com texto e direção de Alberto Santoz, a comédia mostra dois homens que sempre se encontram no mesmo local e conversam, com humor, sobre a existência. 60 min. 12 anos. Teatro de Arena Eugênio Kusnet (99 lug.). R. Teodoro Baima, 94, V. Buarque, 3259-6409. Estreia 4ª (5). 4ª, 5ª e 6ª, 20h30. R$ 20. Até 28/9.

Matteo Perdeu o Emprego

Sob direção de André Abujamra, o texto de Gonçalo M. Tavares ganha adaptação da Cia. Os Tios. Em cena, o grupo interpreta as neuroses e manias de 26 personagens. 80 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia 6ª (31). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 30/9.

O Que Terá Acontecido a Nayara Glória?

Na comédia, uma atriz participa do programa de auditório de uma ex-modelo para retornar ao estrelato. Dir. Erike Busoni. Com Maria Rocha e Walkíria Ribeiro. 65 min. 12 anos. Casa Aguinaldo Silva de Artes (100 lug.). R. Major Sertório, 476, V. Buarque, 3213-8754. Estreia sáb. (1º). Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50. Até 30/9.

O Rei do Mundo – Uma Comédia Sobrenatural

A comédia dirigida por Roberto Alvim é livremente inspirada em ‘Peer Gynt’, de Ibsen. Protagonizada por Eduardo Sterblitch, acompanha a trajetória de um personagem sem escrúpulos. 80 min. 14 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. Estreia 5ª (6). 5ª, 21h. R$ 60. Até 27/9.

Saudação a Walt Whitman

Haroldo Costa Ferrari interpreta versos do poeta americano, com reflexões sobre temas como o poder e as guerras. 50 min. 12 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório (170 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Estreia 2ª (3). 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/9.

Senhora X, Senhorita Y

A peça traz duas mulheres que entram em conflito numa casa de chás. Ao longo da história, o encontro se repete, com novas possibilidades de compreensão entre elas. Dir. Silvana Garcia. 70 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (6). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/9.