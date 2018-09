‘Hotel Artemis’ e ‘O Predador’ estão entre as estreias de cinema em São Paulo

O Banquete

(Brasil/2018, 104 min.) – Drama. Dir. Daniela Thomas. Com Drica Moraes, Mariana Lima, Caco Ciocler. Jogos de poder e erotismo são postos à mesa de um banquete, com um poderoso editor de revista entre os convidados. Ele pode ser preso naquela noite, já que escreveu uma carta aberta contra o presidente. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Camocim

(Brasil/2017, 76 min.) – Documentário. Dir. Quentin Delaroche. Com Mayara Gomes, César Luceno. Mayara organiza uma campanha durante as eleições municipais de Camocim de São Félix para eleger o candidato e colega César. Durante o processo, ela toma consciência da dificuldade de participar de uma disputa marcada por hierarquias. Livre. Confira salas e horários de exibição

Carnívoras

(Carnivores, França/2018, 98 min.) – Suspense. Dir. Jérémie Renier, Yannick Renier. Com Leïla Bekhti, Zita Hanrot, Bastien Bouillon. Frustrada por não conseguir ser atriz, Mona é forçada a morar com Sam, a irmã bem-sucedida justamente como atriz. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Hotel Artemis

(Estados Unidos-Reino Unido/2018, 93 min.) – Suspense. Dir. Drew Pearce. Com Jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista. Uma enfermeira controla um hotel secreto que funciona como hospital para criminosos. Quando a polícia descobre o local, ela e seus pacientes precisam se defender. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Homem Que Parou o Tempo

(Brasil/2018, 61 min.) – Drama. Dir. Hilnando SM. Com Gabriel Pardal, Pedro Lemin, Iuri Saraiva. O drama psicológico aborda o delicado universo de João, que tem um plano insólito – ser capaz de parar o tempo. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Limites

(Boundaries, Canadá-Estados Unidos/2018, 104 min.) – Ação. Dir. Shana Feste. Com Vera Farmiga, Christopher Plummer, Lewis MacDougall. Laura e seu filho Henry são obrigados a sair em uma viagem de carro com o pai de Laura após ele ser expulso de um lar de idosos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Paciente – O Caso Tancredo Neves

(Brasil/2017, 100 min.) – Biografia. Dir. Sergio Rezende. Com Othon Bastos, Esther Góes, Leonardo Medeiros. Os bastidores dos últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito após a ditadura militar, que morreu depois de 39 dias internado. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

O Predador

(The Predator, Canadá-Estados Unidos/2018, 107 min.) – Ação. Dir. Shane Black. Com Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay. Um menino ativa de forma acidental o retorno dos predadores, que estão mais fortes do que antes, para a Terra. Uma equipe de ex-soldados e um professor de ciências se unem para lutar contra a ameaça e evitar o extermínio da raça humana. 18 anos. Confira salas e horários de exibição