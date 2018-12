Hotéis preparam almoço especial para o primeiro dia do ano

+ O All Seasons Restaurant, localizado no Radisson Hotel, estará aberto para o primeiro almoço de 2019. Na 3ª (1º), o lugar vai montar um bufê com entradas, pratos quentes e sobremesas. Na seleção, ostras abertas na hora (foto), confit de pato com frutas cítricas, paella valenciana e, para adoçar, éclair crocante de chocolate. A refeição (R$ 160) inclui bebidas não alcoólicas. Al. Santos, 85, Jd. Paulista, 2627-1336. 3ª (1º), a partir das 12h30.

+ Para comemorar a chegada de 2019, o Noah Gastronomia (foto), no Blue Tree Premium Paulista, servirá uma refeição típica do ano-novo japonês chamada Osechi Ryori, com ingredientes que simbolizam alegria, sorte, saúde e fortuna, como o ‘Ozouni’, sopa com mochi, peixe, kani e cebolinha, que é símbolo de renascimento. O almoço (R$ 230) também inclui bufê com pratos variados. R. Peixoto Gomide, 707, Jd. Paulista, 3147-7000. 3ª (1º), a partir das 13h.